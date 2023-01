Erfreuliches Ergebnis bei Geschwindigkeitskontrollen an Grundschulen: Nur rund 2 Prozent zu schnell

Kassel, Nieste und Vellmar: Gemeinsam mit der Gemeinde Kaufungen und der Stadt Vellmar führte das Radarkommando der Kasseler Polizei am heutigen Mittwoch kurz nach dem Ende der Weihnachtsferien Geschwindigkeitskontrollen an Grundschulen durch. Zum Schutz der jungen Schüler überprüften sie in der Zeit zwischen 7 Uhr und 13 Uhr das Tempo der Verkehrsteilnehmer an Schulen im Kasseler Stadtteil Nordshausen, in Vellmar und in Nieste. Der höchste gemessene Wert lag auf regennassen Straßen bei 50 km/h statt der erlaubten 30 Stundenkilometer. Raser waren aber bei den heutigen Kontrollen nicht unterwegs. Insgesamt fuhren 48 der gemessenen 2.256 Fahrer zu schnell, weshalb sie sich nun auf Verwarngelder zwischen 30 und 70 Euro einstellen müssen. Mit einer niedrigen Quote von nur 2 Prozent liegt der Anteil der zu schnell Fahrenden erfreulicherweise unter den Werten vergangener Aktionen.

Mit 2,2 Promille über die Autobahn: Polizei beendet gefährliche Schlangenlinienfahrt

A 49/ Kassel: Einem anderen Verkehrsteilnehmer ist es zu verdanken, dass am gestrigen Dienstagnachmittag in Kassel eine 32-jährige Autofahrerin mit 2,2 Promille aus dem Verkehr gezogen werden konnte, bevor jemand zu Schaden kam. Die Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Zudem beschlagnahmten die Polizisten ihren Führerschein.

Der aufmerksame Autofahrer hatte gestern gegen 14:30 Uhr über den Notruf 110 die Polizei alarmiert, da ein Mercedes auf der A 49 in Fahrtrichtung Kassel Schlangenlinien fuhr und darüber hinaus in rasantem Tempo auf der Überholspur unterwegs war. Sofort hegte der 41-Jährige den Verdacht, dass die Fahrerin des Wagens betrunken sein könnte, weshalb er der Polizei das Kennzeichen durchgab. Gleichzeitig folgte er dem Auto, das kaum die Spur halten konnte und schließlich an der Anschlussstelle Kassel-Auestadion von der Autobahn abfuhr. Dank der Standortmeldungen des Zeugen konnte eine Zivilstreife der Direktion Verkehrssicherheit/ Sonderdienste den Mercedes nahe dem Auestadion stoppen und der gefährlichen Fahrt ein Ende bereiten. Die am Steuer sitzende 32-Jährige stand erheblich unter Alkoholeinfluss, was der hohe Promillewert bei einem Atemalkoholtest bestätigte. Die Beamten brachten die Frau auf das Revier, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittlungen gegen die 32-Jährige dauern an.

Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin im Vorderen Westen: Polizei bittet um Hinweise auf zwei Täter

Kassel-Vorderer Westen: Zwei falsche Wasserwerker haben am gestrigen Dienstagnachmittag in der Westerburgstraße im Stadtteil Vorderer Westen eine Seniorin in ihrer Wohnung bestohlen. Unter dem Vorwand, wegen eines Wasserschadens im Haus die Leitungen in der Wohnung der Frau überprüfen zu müssen, hatten sich die Täter gegen 13:10 Uhr Zutritt zur Wohnung verschafft. Während einer der Männer die Seniorin ablenkte, durchsuchte sein Komplize unbemerkt mehrere Zimmer nach Wertsachen. Mit Bargeld und Schmuck ergriffen die Täter anschließend die Flucht. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Trickdiebe geben können.

Die falschen Wasserwerker werden wie folgt beschrieben:

1.) männlich, ca. 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, normale bis kräftige Körperstatur, dunkle kurze Haare, schwarze FFP2-Maske, dunkelblaue Arbeitskleidung mit umhängendem, vermeintlichem Ausweis einer Firma, sprach Deutsch ohne Akzent

2.) männlich, ca. 30 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, schmale Statur, dunklere Hautfarbe mit auffällig roten Wangen und einem Vollbart, trug FFP2-Maske und schwarze Kleidung, dunkle kurze Haare

Die weiteren Ermittlungen werden nun von den Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Falscher Zivilpolizist nimmt 16-Jährigem Geld bei fingierter Personenkontrolle ab: Zeugen gesucht

Kassel-Nord:

Ein bisher unbekannter Täter hat sich am gestrigen Dienstagabend in der Kasseler Nordstadt gegenüber einem 16-Jährigen als Zivilpolizist ausgegeben. Im Verlauf einer fingierten Kontrolle forderte der falsche Polizeibeamte Bargeld und erbeutete von dem verängstigten Opfer schließlich 5 Euro. Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen Trickbetrugs sowie Amtsanmaßung und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Wie der 16-Jährige aus Kassel den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte kurz nach der Tat schilderte, war er gegen 21:20 Uhr alleine in der Holländischen Straße im Bereich der Haltestelle „Halitplatz“ unterwegs. Dort sprach ihn der unbekannte Mann an und gab sich als Polizeibeamter aus. Der vermeintliche Zivilpolizist erklärte, dass er eine Personenkontrolle durchführe und verlangte von dem Jugendlichen seinen Ausweis. Als der 16-Jährige entgegnete, dass er diesen nicht dabeihabe, forderte der Unbekannte Geld von ihm. Der inzwischen verängstigte Jugendliche nahm an, dass es sich um eine Strafe für den nicht mitgeführten Ausweis handelt und übergab dem Mann schließlich mit dem 5 Euro Schein sein gesamtes Bargeld. Nachdem der Täter in Richtung Holländischer Platz davongelaufen war, kamen dem 16-Jährigen erhebliche Zweifel, weshalb er sich über den Notruf an die echte Polizei wendete. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Es soll sich um einen 1,70 Meter großen und korpulenten Mann gehandelt haben, der ein dunkles Basecap und einen schwarzen Pullover mit weißer Aufschrift trug.

Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht hat und den Ermittlern der Kasseler Kripo Hinweise auf den Trickbetrüger geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.