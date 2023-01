Frau bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagabend 10.01.2023 gegen 18 Uhr, kam es in der Langgartenstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Autofahrerin missachtete beim Ausfahren von einem Parkplatz in der Langgartenstraße die Vorfahrt eines 45-jährigen Autofahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die 52-jährige Beifahrerin des 45-Jährigen wurde durch den Unfall leicht verletzt. ES entstand ein Schaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Verkehrsunfall mit Personen auf der B39

Speyer (ots) – Am 11.01.2023 gegen 09:00 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem PKW die B39 aus Speyer in Richtung Hanhofen. Gleichzeitig fuhr eine 57- Jährige mit ihrem PKW ebenfalls auf der B39 in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe der Abfahrt Hanhofen-West geriet der der junge Mann aus bisher unbekannten Gründen auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Die 57-jährige Frau versuchte noch nach rechts auf den Grünstreifen auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern.

Der Unfallverursacher touchiert mit seiner vorderen linken Fahrzeugseite die komplette linke Fahrzeugseite der Frau. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden und sie waren nicht mehr fahrbereit. Die Frau verletzte sich an der Hand und klagte über Schmerzen im Nackenbereich. Der 20-Jährige wies äußerlich keine Verletzungen auf stand aber unter Schock. Die Beteiligten wurden zur medizinischen Abklärung durch den Rettungsdienst in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht.

Eine Fahrspur musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Straßenmeisterei kümmerte sich um die Säuberung.

Einbruch in Elektronikgeschäft – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in der Zeit vom 09.01., 20 Uhr bis zum 10.01.2023, 8:45 Uhr, in ein Elektronikgeschäft in der Bismarckstraße ein. Aus dem Geschäft wurden mehrere Handys und weitere Elektronikartikel gestohlen. Der Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bismarckstraße beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Autofahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 10.01.2023 gegen 14:30 Uhr, kam ein 37-jähriger Autofahrer auf der B44 in Höhe der Ausfahrt Rheingönheim/K7 von der Straße ab und fuhr gegen ein Schild. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Brand einer Mülltonne – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der V. Altstadtgasse brannten am Dienstagnachmittag (10.01.2023), gegen 15:30 Uhr, zwei Mülltonnen. Der Brand konnte durch einen Nachbarn gelöscht werden. Wie das Feuer entstanden ist, ist bislang unklar. Die Mülltonnen wurden durch das Feuer beschädigt.

Der Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Versuchter WhatsApp-Betrug

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagnachmittag 10.01.2023 erhielt eine 71-jährige Ludwigshafenerin eine WhatsApp-Nachricht von ihrer angeblichen Tochter. Untern dem Vorwand, dass das Handy der Tochter kaputt gegangen sei wurde die Seniorin aufgefordert rund 300 Euro für ein neues Handy zu überweisen. Die richtige Tochter wurde noch rechtzeitig auf den Betrug aufmerksam und meldete diesen bei der Polizei.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621/963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.