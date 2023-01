Frau nach Hundebissen gestorben

Verbandsgemeinde Rheinauen (ots) – Am Mittag des Dienstag 10.01.2023 gegen 14 Uhr, wurde eine 87-jährige Frau von einem Hund gebissen. Die Frau war zu Besuch bei Angehörigen, als deren Hund (American Bully) sie im Garten mehrfach biss. Sie verstarb noch vor Ort.

An der Verstorbenen konnten erhebliche Verletzungen festgestellt werden, die von den Bissen stammen dürften. Der Hund wurde vom Ordnungsamt in Verwahrung genommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Umständen des Todes aufgenommen.

Nach Einbruch Geldbeutel entwendet

Mutterstadt (ots) – Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag 10.01.2023 verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln der Eingangstüre Zutritt in ein Wohnhaus einer 86-jährigen im Pfalzring. Im Haus wurden dann mehrere Schränke im Schlaf- und Nebenzimmer durchwühlt. Eine Schmuckschatulle, in der sich lediglich Modeschmuck befand, wurde von dem Täter leer zurückgelassen.

Weiterhin wurde der Geldbeutel der Geschädigten mit einem geringen zweistelligen Geldbetrag sowie zwei Bankkarten entwendet. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.