Trunkenheitsfahrt mit dem Fahrrad

Speyer (ots) – Am Mittwoch 11.01.2023 gegen 00:30 Uhr erblickte ein 20-Jähriger sein Fahrrad schiebend, eine Streifenbesatzung in der Franz-Kirrmeier-Straße und stieg danach auf sein unbeleuchtetes Fahrrad auf und fuhr los.

Die Beamten unterzogen den Mann einer Verkehrskontrolle. Dabei wirkte er erheblich alkoholisiert. Ein freiwillig angebotener Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,15 Promille. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Kontrollstellen der Polizei

Speyer (ots) – Am Dienstag 10.01.2023 zwischen 09-14:00 Uhr, führten Polizeikräfte an verschiedenen Örtlichkeiten Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Radfahrer durch. Insgesamt wurden 11 Fahrräder kontrolliert.

Bei den Kontrollen wurde der Fokus auf die Benutzung der Radwege und Überprüfung, ob es sich um mögliches Diebesgut handeln könnte. Es konnten 4 Verstöße aufgrund falscher Radwegnutzung festgestellt werden. Die Fahrräder wurden außerdem auf Verkehrstauglichkeit überprüft, dabei wurde bei 2 Fahrrädern ein defektes Licht festgestellt.

Eine Kontrollstelle erfolgt in der Hafenstraße/Einmündung Nonnenbachstraße von 12:45-13:45 Uhr. Hier wurden 9 Fahrzeugführer verwarnt, welche das dortige Stoppschild überfuhren.

Mehrere Einbrüche in der Innenstadt

Speyer (ots) – Gleich zu 3 Einbrüchen in Geschäftsräume kam es in der Nacht zum Dienstag im Innenstadtbereich. Unbekannte versuchten ein Fenster in der Roßmarktstraße aufzuhebeln, was jedoch misslang. In der Große Greifengasse hebelten die bislang unbekannten Täter das Fenster der Personal Eingangstür zu einem Kaufladen auf. Im Innern wurde nach aktuellen Stand der Ermittlungen nichts entwendet. Unweit davon, versuchten sie in der gleichen Straße eine Tür zu einem Restaurant aufzuhebeln. Auch dieses Unterfangen misslang aufgrund der Stabilität der Tür.

Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Innenstadtbereich, insbesondere in der Roßmarktstraße und der Große Greifengasse gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Diebstahl aus PKW

Speyer (ots) – Zwischen dem 09.01.2023, 22:35 Uhr und 10.01.2023, 06:45 Uhr, öffneten unbekannte Täter ohne Beschädigung einen im Otterstader Weg geparkten PKW. Aus dem Innern wurde ein im Fußraum liegender Rucksack entwendet. Der Geschädigten zufolge war das Fahrzeug abgeschlossen.

So schützen Sie sich vor Autodieben :

In erster Linie ist es wichtig, beim Verlassen des Autos die Zündschlüssel zu ziehen und alle Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach und Tankdeckel abzuschließen. Darüber hinaus gibt es mechanische sowie elektronische Sicherungen.

Parken Sie hochwertige Fahrzeuge wenn möglich nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports.

Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab.

Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance. Näheres finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.