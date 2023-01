Landau: Die Polizei-News

Wem gehört das Fahrrad? (siehe Foto)

Landau (ots) – Im Rahmen von Ermittlungsverfahren bzgl. Fahrraddiebstahl, unbefugter Gebrauch von Fahrrad konnte am 10.01. gegen 17.00 Uhr am Fahrradständer vor der Bäckereifiliale Reuther, in der Zweibrücker Straße in Landau, ein unabgeschlossenes lila Damenfahrrad der Marke Schauff festgestellt und sichergestellt werden.

Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit den oben genannten Straftaten. Bislang hat sich kein Geschädigter gemeldet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Landau.

Unfall zwischen Auto und Fußgängerin

Landau (ots) – Am Dienstag 10.01. gegen 18 Uhr, übersah eine 38-jährige Autofahrerin an der Kreuzung Hindenburgstraße/Nordring beim Linksabbiegen eine bevorrechtigte 74-jährige Fußgängerin.

Beide Frauen wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, die Fußgängerin hatte durch den Zusammenstoß eine Kopfplatzwunde sowie Schmerzen am Oberschenkel und die Autofahrerin Unterleibsschmerzen erlitten.