Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Mainz (ots) – Am 10.01.2023 wurden durch die Beamten der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehrere Haftbefehle vollstreckt. So wurde am Dienstag 10.01.2023 im Rahmen einer Personenkontrolle, am Bahnhof Worms ein 32-jähriger Afghane festgestellt, dessen Duldung abgelaufen war und gegen den ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen gefährlicher Körperverletzung vorlag.

Da der Mann die verhängte Geldstrafe in Höhe von 1123,94 EUR nicht aufbringen konnte, wurde dieser in die JVA Rohrbach zur Verbüßung der 90-tägigen Freiheitsstrafe verbracht. Außerdem wurde im Rahmen der Durchsuchung Amphetamin festgestellt. Aufgrund des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln wurde ein weiteres Strafverfahren eingeleitet und die zuständige Ausländerbehörde Darmstadt über den Sachverhalt informiert.

Des Weiteren wurde eine Streife am HBF Mainz, auf einen 31-jährigen Deutschen aufmerksam. Im Rahmen der Personenkontrolle wurde hier ein Vollstreckungshaftbefehl des AG Idar-Oberstein wegen gefährlicher Körperverletzung festgestellt. Der junge Mann musste aufgrund des Beschlusses eine Freiheitsstrafe von 185 Tagen in der JVA Rohrbach antreten.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Kreis Mainz-Bingen

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots) – 10.01., L420, 10:00 Uhr. Ein Mann befuhr die L420 in Richtung Dromersheim und geriet aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr in den Straßengraben und kollidierte mit einem dortigen Kanalrohr.

Er wurde dabei leicht verletzt, ein Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Sein Auto hatte eine starke Beschädigung im Frontbereich und musste abgeschleppt werden.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Bingen (ots) – 10.01., Rheinstraße, 20:30 Uhr. Bei einer Streifenfahrt erblickten die Beamten beim Abbiegen in die Rheinstr. einen vorausfahrenden E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen.

Die Beamten belehrten den 14-jährigen Fahrer, woraufhin dieser angab, nicht gewusst zu haben, dass der E-Scooter einen Versicherungsschutz brauche. Er wurde ermahnt. Seinen Scooter konnte er behalten. Er fuhr anschließend mit dem Bus nach Haus.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Aspisheim (ots) – 10.01., Johannesweg, 14:18 Uhr. Ein Postzusteller stellte seinen PKW am Fahrbandrand vor einem Wohnhaus ab und stieg aus. Scheinbar hatte er die Handbremse nicht ausreichend angezogen, sodass der PKW mit geöffneter Fahrertür zurück und gegen die dortige Hausmauer rollte.

Hierbei wurde die Fahrertür beschädigt, sie ließ sich nicht mehr schließen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. An der Mauer entstand leichter Sachschaden.