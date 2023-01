Schwere Brandstiftung durch Mülltonnenbrand

Worms (ots) – Am Dienstag 10.01.2023 kam es gegen 18:50 Uhr in der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses in der Schmiedgasse im Wormser Stadtteil Herrnsheim zu einem Brand einer Mülltonne. Ursächlich für den Brand waren vermutlich mehrere Silvesterböller, welche durch unbekannte Täter in der Mülltonne abgebrandt wurden. Hierdurch wurden mehrere Außenkabel, sowie die Fassade des Wohnhauses beschädigt.

Die Polizeiinspektion Worms hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern können jederzeit bei der Polizeiinspektion Worms unter Tel: 06241/852-2100 oder per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de abgegeben werden.

Kreis Alzey-Worms

Stationäre Verkehrskontrolle

Alzey (ots) – Am Dienstag 10.01.2023 richtete die Polizei Alzey eine Verkehrskontrollstelle, mit dem Schwerpunkt Gurt- und Handyverstöße, in Alzey in der Ostdeutschen Straße ein. Während des Betriebs der Kontrollstelle wurden zwischen 10:00 und 14:00 Uhr insgesamt 26 Fahrzeuge kontrolliert. Von den kontrollierten Fahrern nutzten 7 während der Fahrt verbotswidrig ihr Mobiltelefon. Weitere 15 wurden mit einem Verwarngeld belegt, da diese nicht angeschnallt waren. An einem Fahrzeug wurde festgestellt, dass es nicht versichert ist, hierauf folgt eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Sonder-Streifen mit dem Schwerpunkt Wohnungseinbruch

Alzey (ots) – Bereits seit Wochen sind Sonder-Streifen der Polizei speziell zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchs eingesetzt und am Montag 09.01.2023, schwerpunktmäßig in Westhofen und Flomborn unterwegs. Dabei wurden insgesamt 18 PKW und 24 Personen kontrolliert.

Zwei kontrollierte Personen waren aufgrund von Haftbefehlen zur Fahndung ausgeschrieben und konnten festgenommen werden. Im Anschluss wurden sie in die JVA verbracht.