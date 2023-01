Bedrohung und Beleidigung

Kaiserslautern (ots) – Wegen Beleidigung hat ein 57-jähriger Taxifahrer einen Autofahrer angezeigt. Nach Angaben des 57-Jährigen war er am Dienstagmorgen in der Meuthstraße mit dem unbekannten Fahrer aneinander geraten. Zuvor gegen 09 Uhr war der Taxifahrer in der Bismarckstraße in Richtung Innenstadt unterwegs.

Aufgrund von Radfahrern fuhr er langsamer als die erlaubten 30 km/h. Hinter ihm fuhr ein blauer BMW, dessen Fahrer mehrfach die Lichthupe betätigte und sehr dicht auffuhr. Auf einem Parkplatz in der Meuthstraße wollte der Taxifahrer den BMW-Fahrer zu Rede stellen.

Dieser sei daraufhin mit einem erhobenen Golfschläger in Richtung des 57-Jährigen gegangen. Dabei beleidigte und bedrohte er den Taxifahrer. Anschließend verließ der Unbekannte fußläufig den Parkplatz in Richtung Rathaus.

Täterbeschreibung:

Der BMW-Fahrer wird als circa 30 bis 35 Jahre alt beschrieben. Er ist ungefähr 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er sprach pfälzischen Dialekt.

Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Bedrohung und Beleidigung aufgenommen und sucht Zeugen, die das Fahrmanöver in der Bismarckstraße oder die Auseinandersetzung in der Meuthstraße beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz

Einbruch in Handy-Shop

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch in der Fruchthallstraße und drumherum etwas beobachtet haben. Insbesondere geht es um den Zeitraum zwischen 01.30 und 02.15 Uhr. In dieser Zeit brachen unbekannte Täter in einen Handy-Shop ein. Was genau gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden.

Ein Lkw-Fahrer, der in der Nacht ein Lebensmittel-Geschäft belieferte, stellte den Alarm in dem benachbarten Laden fest und verständigte gegen 02.45 Uhr die Polizei. Eine erste Überprüfung vor Ort durch die ausgerückte Streife bestätigte den Verdacht, dass es hier zu einem Einbruch kam: Sowohl die gläserne Eingangstür als auch eine Glasvitrine im Verkaufsbereich des Shops waren zerstört worden.

Während die Beamten vor Ort den Tatort aufnahmen, meldete sich eine Zeugin. Sie gab an, kurz nach halb zwei einen lauten Knall und anschließend Alarmtöne wahrgenommen zu haben. Kurz nach 02 Uhr habe sie einen weiteren Knall gehört.

Gemeinsam mit dem Geschäftsinhaber wurden die Aufnahmen der Überwachungskamera grob gesichtet. Demnach waren die Täter zu den beschriebenen Zeiten im Laden am Werk.

Ob es sich bei einem Unbekannten, der beim Eintreffen des Lkw-Fahrers in Tatort-Nähe gesehen wurde, um einen Täter handelt, ist derzeit unklar. Die vermutlich männliche Person wird folgendermaßen beschrieben: etwa 25 bis 35 Jahre alt, ungefähr 1,85 Meter groß, schlanke Statur, schwarz gekleidet, trug eine Kapuzenjacke und hielt ein Telefon in der Hand.

Weitere Hinweise zu verdächtigen Personen oder anderen Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei jederzeit unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |cri

Berauscht am Steuer

Kaiserslautern (ots) – Eine Verkehrskontrolle ist einem jungen Mann in der Nacht zu Mittwoch 11.01.2023 zum Verhängnis geworden. Bei der Kontrolle flog auf, dass der 21-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Die Polizeibeamten stoppten den BMW kurz nach Mitternacht im Hilgardring. Schnell kam der Verdacht auf, dass der Fahrer „berauscht“ ist.

Ein Urintest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb der 21-Jährige zwecks Blutprobe mit zur nächsten Dienststelle kommen musste. Sein Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden vorläufig sichergestellt. Die weiteren Konsequenzen hängen vom Ergebnis des Bluttests ab. |elz

E-Bike-Fahrer angefahren

Kaiserslautern (ots) – Ein E-Bike-Fahrer ist am Dienstagmorgen in der Zollamtstraße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Nach Aussage des 24-jährigen Autofahrers war er auf der Zollamtstraße in Richtung Elf-Freund-Kreisel unterwegs. Kurz vor dem Kreisel wollte er in das dortige Parkhaus abbiegen. Durch einen am Straßenrand geparkten Kleinbus sah der 24-Jährige den E-Bike-Fahrer, der auf dem Radweg fuhr, zu spät.

Es kam zur Kollision. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 25-jährige Radler Prellungen zu und das E-Bike wurde beschädigt. Nach der Erstbehandlung durch den Rettungsdienst wurde der Mann zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. |elz

Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr

Kaiserslautern (ots) – Wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 42-Jährige fiel am frühen Dienstagabend bei einer Verkehrskontrolle auf.

Eine Streife war gegen 18.30 Uhr in der Mainzer Straße auf den E-Scooter-Fahrer aufmerksam geworden. Die Beamten folgten dem Elektroroller und konnten den Fahrer wenig später einer Kontrolle unterziehen. Weil der Mann Drogen typisches Verhalten an den Tag legte, wurde er zu einem Schnelltest gebeten.

Dieser reagierte positiv und bestätigte somit den Verdacht. Darauf angesprochen, räumte der 42-Jährige ein, regelmäßig Cannabis-Produkte zu konsumieren. Er händigte den Polizisten auch eine Dose aus, in der sich eine grüne Substanz befand. Sie wurde sichergestellt.

Für die Entnahme einer Blutprobe musste der Mann mit zur Dienststelle kommen. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde ihm deutlich untersagt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Hauswand mit Graffiti beschmiert

Kaiserslautern (ots) – Schmierfinken haben die Sandsteinfassade eines Hauses in der Bismarckstraße verunstaltet. Am Wochenende stellte der Hausbesitzer fest, dass unbekannte Täter über den Jahreswechsel eine Wand des Gebäudes mit schwarzer Farbe besprüht haben. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Da zu Jahresbeginn bereits ähnliche Schmierereien an benachbarten Häusern angezeigt wurden, ist zu vermuten, dass ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Zeugen helfen bei der Klärung von Unfallfluchten

Kaiserslautern (ots) – Zahlreiche Unfallfluchten sind der Polizei am Dienstag aus verschiedenen Bereichen des Stadtgebiets gemeldet worden. Bei den Ermittlungen spielen die Hinweise von Zeugen eine entscheidende Rolle. Ohne die Hilfe aufmerksamer Beobachter lassen sich die Vorfälle kaum klären. Die Polizei dankt deshalb allen, die nicht wegschauen, sondern sich die Autokennzeichen sowie andere Anhaltspunkte merken und sich als Zeuge zur Verfügung stellen.

Dank eines Zeugen konnte unter anderem eine Unfallflucht in der Von-Braun-Straße geklärt werden. Der Mann meldete der Polizei, dass er gegen 7.40 Uhr beobachtet habe, wie ein Seat Leon im Vorbeifahren einen geparkten VW Golf streifte und beschädigte. Die Seat-Fahrerin fuhr weiter, ohne anzuhalten.

Mit Hilfe des abgelesenen Kennzeichens und der Beschreibung der Fahrerin konnten die Polizisten eine Frau aus dem Landkreis Kusel ausfindig machen. Sie bestätigte, dass sie zur Unfallzeit durch die Von-Braun-Straße fuhr; einen Zusammenstoß mit einem anderen Wagen habe sie aber nicht bemerkt.

Die weiteren Ermittlungen laufen.

Ein Unfall mit Fahrerflucht ist der Polizei am Vormittag auch aus der Bismarckstraße gemeldet worden. Eine Zeugin hatte gegen 10.30 Uhr beobachtet, wie ein BMW einen stehenden Hyundai touchierte und trotzdem weiterfuhr. Die 25-Jährige merkte sich das Kennzeichen des BMW sowie das Aussehen der Fahrerin und informierte die nächste Polizeidienststelle. Die Halterin des Verursacherfahrzeugs konnte ermittelt, aber noch nicht zu Hause erreicht werden. Ob es sich auch um die verantwortliche Unfallfahrerin handelt, ist deshalb noch nicht endgültig geklärt.

Einen „Park-Rempler“ hat eine Zeugin gegen 10.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mennonitenstraße beobachtet. Sie sah, wie ein Mercedes-Benz beim Ausparken rückwärts gegen einen Kia stieß. Weil der Fahrer einfach weiterfuhr, ohne sich darum zu kümmern, rief die Frau die Polizei an. Die Beamten recherchierten die Adresse des Mercedes-Halters und fuhren hin.

Da die Beschreibung des Unfallfahrers auf den Mann passte und an seinem Pkw entsprechende Schäden festgestellt werden konnten, konfrontierten die Polizisten ihn mit dem Vorwurf der Unfallflucht. Der Beschuldigte war überrascht, er sei auf dem Supermarkt-Parkplatz gewesen, von dem Unfall habe er aber nichts bemerkt.

Weil sich im Gespräch mehrere Anhaltspunkte ergaben, dass der Senior möglicherweise nicht mehr zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist, wurden vorsorglich die Autoschlüssel sichergestellt und die Fahrerlaubnisbehörde informiert. |cri

Kreis Kaiserslautern

Gegen geparktes Auto gekracht

Hochspeyer (ots) – Hoher Sachschaden ist bei einem Unfall am Dienstag 10.01.2023 in der Hauptstraße entstanden. Drei Fahrzeuge wurden beschädigt. Verletzte gab es zum Glück nicht. Das Unglück nahm kurz nach 17 Uhr seinen Lauf, als eine 45-jährige Frau mit ihrem Opel Corsa eine Baustelle passierte.

Vermutlich aus Unachtsamkeit krachte sie gegen einen stehenden Peugeot 206, der am Fahrbahnrand im Halteverbot abgestellt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel Corsa herumgeschleudert, geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem Opel Zafira, der in diesem Moment entgegenkam.

Alle 3 beteiligten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf etliche tausend Euro geschätzt.|cri