Intensive Kontrollen im Stadtgebiet – Polizei stellt Drogen und Schlagstock sicher (Foto)

Darmstadt (ots) – Am Dienstag 10.01.2023 hat das Polizeipräsidium Südhessen in der Zeit zwischen 12-19.30 Uhr in der Darmstädter Innenstadt intensive Kontrollmaßnahmen, sogenannte Schwerpunktkontrollen, zur Bekämpfung von Betäubungsmittel- und Eigentumskriminalität durchgeführt. Im Fokus standen der Herrngarten und der Luisenplatz, in denen verstärkt Personenkontrollen vorgenommen wurden.

„Derartige Überprüfungen dienen insbesondere dem Ziel, Straftäter nachhaltig zu verunsichern und aus der Anonymität zu holen sowie das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger weiter zu stärken,“ so der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Südhessen, Björn Gutzeit, der sich mit dem Leiter der Regionalen Kriminalinspektion Darmstadt-Dieburg, Polizeioberrat Tobias Murch, ein Bild von den Kontrollmaßnahmen vor Ort machte.

„Darmstadt ist sicher und wir wollen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger hier auch sicher fühlen. Solche Schwerpunktkontrollen und die professionelle Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen tragen täglich dazu bei,“ lobte Polizeipräsident Björn Gutzeit die Arbeit der Beamtinnen und Beamten.

Mit Unterstützung der Hessischen Bereitschaftspolizei und Zivilfahndern der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg haben Beamte des 1. Polizeireviers insgesamt 42 Personen in der Innenstadt überprüft. Dreiviertel der Kontrollierten waren bereits wegen Drogen-, Diebstahls- und Körperverletzungsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Bei 3 Personen folgte aufgrund festgestellter Verstöße eine vorläufige Festnahme.

Ein 27 Jahre alter Mann wollte vor den Kontrollmaßnahmen flüchten, konnte jedoch durch Beamte gestellt werden. Schnell war der Grund für sein Verhalten klar: bei ihm wurden Crack-Steinchen sichergestellt. Bei einem 45-Jährigen entdeckten die Kontrollkräfte eine kleine Menge Heroin. Ein 39-Jähriger führte bei der Überprüfung einen Teleskopschlagstock mit sich, weshalb eine Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet wurde.

4 weitere kontrollierte Personen waren zudem zur Aufenthaltsermittlung unter anderem wegen Diebstahlsdelikten durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt gesucht. In der Albert-Schweitzer-Anlage stießen Zivilbeamte auf einen Roller, der nach bisherigen Erkenntnissen aus einem Diebstahl stammt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Im Anschluss an den Einsatz im Herrngarten und auf dem Luisenplatz führten die Beamtinnen und Beamten Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Erfreulicherweise hielten sich alle 18 gestoppten Autofahrer an die Regeln. Es gab nichts zu beanstanden. Auch die Bevölkerung hatte die Arbeit der Polizei positiv aufgenommen und sich lobend über die Maßnahmen geäußert. Gleichgelagerte Kontrollen werden zeitnah in Darmstadt fortgeführt.

Darmstadt-Dieburg

Einbruch in Schreibwarenladen – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Bickenbach (ots) – Am späten Dienstagabend 10.01.2023 zwischen 22 und 23 Uhr, hat sich ein Einbruch in ein Schreibwarengeschäft in der Darmstädter Straße zugetragen. Ersten Ermittlungen zufolge soll sich ein bislang unbekannter Mann gewaltsam Zutritt in den Laden verschafft haben. Im Anschluss entwendete er mehrere Zigarettenpackungen und suchte mit seiner Beute das Weite.

Ob er die Tat alleine begangen hat und wie viele Schachteln genau entwendet wurden, muss noch im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt dürfte sich der Schaden auf über 2.000 Euro belaufen.

Die Größe des Flüchtigen wird auf 1,70 bis 1,80 Meter geschätzt. Er soll eine schlanke Statur gehabt haben. Während der Tat trug er eine dunkle Basecap, eine helle Jacke und eine schwarze Hose, die einen hellen Streifen an den Hosenbeinen hatte. Er hatte dunkle Schuhe und weiße Socken an. Sein Gesicht hatte er zum Teil mit einem Tuch verdeckt.

Wer in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort des Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Kriminelles Vorhaben scheitert

Reinheim-Spachbrücken (ots) – In der Nacht zum Dienstag 10.01.2023 versuchten bislang unbekannte Kriminelle in ein Einfamilienhaus in der Dieburger Straße zu gelangen. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten sie zwischen 02.40 und 03.10 Uhr unter Einwirkung von Gewalt Türen und Fenster aufzuhebeln. Dieser Versuch scheiterte, woraufhin sie flüchteten.

Dennoch hinterließen sie einen Schaden, der auf ca. 400 Euro geschätzt wird. Die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß-Gerau

Verkehrsunfallflucht mit 10.000 EUR Sachschaden

Trebur (ots) – Eine leicht Verletzte und ca. 10.000 Euro lautet die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht mit zwei beteiligten Fahrzeugen, am Dienstag (10.01.) um 19.13 Uhr auf der L 3012, Gemarkung Trebur-Geinsheim. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer befuhr in Trebur-Geinsheim die Hessenauer Straße aus Richtung GG-Wallerstädten kommend in Richtung Hessenaue.

Die 30-jährige Geinsheimerin befuhr die Landstraße aus Richtung Trebur in Richtung Geinsheim. An der Kreuzung Treburer Straße/Ecke Hessenauer Straße (Mitsubishi-Kreuzung) kam es zum Unfall. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle über L 3012 in Richtung Trebur.

Aufgrund von Zeugenaussagen soll es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug um ein weißes Fahrzeug handeln, welches im Frontbereich erheblich beschädigt wurde. Die Fahrerin des Nissan wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter Tel: 06152/1750 entgegen.

Autoscheibe eingeschlagen/Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots) – Ein BMW, der in der Aussiger Straße parkte, ist am Dienstag 10.01.2023 in der Zeit zwischen 08.30-14.45 Uhr, in das Visier von Kriminellen geraten. Nachdem die Täter eine Scheibe des Fahrzeugs einschlugen und in das Auto gelangten, flüchteten sie unerkannt. Möglicherweise wurden sie bei der Tat gestört. Ob etwas gestohlen wurde, müssen nun die polizeiliche Ermittlungen zeigen.

Die Kripo in Rüsselsheim (K 21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Alles Sachdienliche wird an die Beamten, erreichbar unter der Rufnummer 06142/6960, erbeten.

Love Scamming-Täter betrügen Mittfünfzigerin/Polizei warnt vor Betrugsmasche

Kreis Groß-Gerau (ots) – Ein kurzer Chat oder eine nette Mail von einem Unbekannten. Das sogenannte Love-Scamming fängt in der Regel harmlos an. Die Scammer suchen auf Online-Partnerbörsen oder in sozialen Netzwerken wie Instagram, Snapchat oder Facebook nach Opfern und durchforsten dort die Mitgliederlisten. Eine kurze Online-Einladung zum Chat dient vielen als Erstkontakt. Um sich beim potenziellen Opfer interessant zu machen, legen sich die Kriminellen ungewöhnliche Lebensgeschichten zu und sie hinterlassen zunächst auch einen seriösen Eindruck.

So erging es auch einer Mittfünfzigerin aus dem Kreis Groß-Gerau. Über das Internet lernte sie im August 2021 einen Mann kennen. Nachdem sie öfter miteinander geschrieben und telefoniert hatten, gewann der Betrüger ihr Vertrauen. Er gaukelte der Geschädigten vor, in einer finanziellen Notlage zu sein.

Die Frau nahm einen Kredit auf und überwies in der Folge über 40.000 Euro, bis ihr klar wurde, dass sie einer Betrugsmasche auf den Leim gegangen war. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in Rüsselsheim wegen Betrugs.

Die Polizei warnt: Grundsätzlich sollte man Menschen, die man nie persönlich kennengelernt oder gesehen hat, kein Geld überweisen oder auf sonstige Forderungen eingehen. Gerade im Internet tummeln sich viele Betrüger, die an der Gutgläubigkeit ihrer Mitmenschen viel Geld verdienen wollen. Seien Sie also immer misstrauisch, auch bei der Partnersuche.

Ausführliche Tipps und Informationen zum Thema finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

Kreis Bergstraße

Einbrecher haben Wohnhaus im Visier

Lampertheim (ots) – Ein Wohnhaus in der Glefsweilerstraße geriet am Dienstag 10.01.2023 in der Zeit zwischen 17-18.30 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter gelangten nach derzeitigem Ermittlungsstand über die Terrassentür in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen fiel den ungebetenen Besucher Schmuck in die Hände.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht

Lindenfels (ots) – In der Zeit von Samstag 07.01.2023, 22.00 Uhr bis Sonntag 08.01.2023, 13.00 Uhr beschädigte ein PKW auf dem Parkplatz in Lindenfels zwischen der Burgstraße und Graben einen geparkten PKW. Nun wird der Zeuge gesucht, der am geschädigten PKW eine Nachricht mit dem Kennzeichen des flüchtigen Verursachers hinterlassen hat. Bitte melden Sie sich bei der Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251-84680.

Unfallflucht auf Netto-Parkplatz

Zwingenberg (ots) – Am Dienstag 10.01.2023 zwischen 11.45-12.15 Uhr beschädigte ein PKW, vermutlich ein heller Renault Espace, auf dem NETTO-Parkplatz in Zwingenberg einen geparkten PKW. Die Verursacherin hinterließ eine Nachricht am geschädigten PKW mit falscher Handynummer.

Es wird die Verursacherin gesucht, die den Zettel am Fahrzeug hinterlassen hat oder Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Tel: 06251-84680 entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen