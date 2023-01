Karlsruhe (ots) – Vermutlich durch eine Geschwindigkeitsüberschreitung im U-Strab-Tunnel wurde am Dienstag gegen 14:40 Uhr zwischen den Haltestellen Kronenplatz und Durlacher Tor automatisch der Bremsvorgang einer Straßenbahn eingeleitet. Eine fest installierte Geschwindigkeitsüberwachungsanlage löste die abrupte Bremsung aus.

Eine 83-jährige Frau stürzte hierbei und zog sich leichte Verletzungen zu. Entsprechende technische Auswertungen wurden im Rahmen der Ermittlungen veranlasst.

Karlsruhe (ots) – Ein 17-Jähriger wurde am Montag 09.01.2023 in der Innenstadt Opfer einer räuberischen Erpressung. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verließ der junge Mann gegen 19:15 Uhr ein Ladengeschäft in der Kaiserstraße und wurde kurz darauf von 2 Unbekannten unter Vorhalt eines Messers aufgefordert, sein Bargeld herauszugeben.

Nachdem die Täter ihre Forderung mit einer weiteren Drohung untermauerten, händigte der Geschädigte schließlich einen geringen Bargeldbetrag aus. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in die Kreuzstraße in Richtung Schloss.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 zu wenden.

Fahrzeuginsassen nach Verkehrsunfall geflüchtet

Karlsruhe (ots) – Am Dienstag 10.01.2023 gegen 12:30 Uhr missachtete ein bislang noch unbekannter Audi-Fahrer an der Kreuzung Otto-Wels-Straße/Pulverhausstraße die Vorfahrt eines 30-jährigen Mercedes-Fahrers und ergriff im Anschluss die Flucht ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der 30-Jährige Geschädigte fuhr dem flüchtigen Fahrzeug hinterher und beobachtete, wie der Audi in einer Wendeschleife in der Albert-Braun-Straße in Oberreut mit einem geparkten Fahrzeug kollidierte.

Der Unfallverursacher entfernte sich über eine Grünfläche mit dem verunfallten Fahrzeug.

Im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der stark beschädigte Audi kurze Zeit später auf einem Parkplatz in der Rudolf-Breitscheid-Straße aufgefunden werden. Offenbar ergriff der Unfallverursacher fußläufig in Begleitung einer Frau die Flucht. Ob sich weitere

Fahrzeuginsassen in dem Auto befanden ist aktuell noch unklar.

– Der Fahrer konnte als etwa 170 cm groß beschrieben werden. Er trug einen Bart, hatte dunkle Haare und war mit einem schwarzen Trainingsanzug bekleidet.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die an dem Audi angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet wurden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer

0721/944840 mit der Verkehrspolizeiinspektion in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Einbruch in Büroräume gesucht

Karlsruhe (ots) – In Durlach verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter

am Dienstagabend unbefugten Zutritt zu einigen Büroräumen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten der oder die Einbrecher zwischen

17.00 Uhr und 22:00 Uhr durch Einschlagen einer Fensterscheibe in das Gebäude

und durchwühlten mehrere Büros. Der Umfang des Diebesguts ließ sich im Rahmen

der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend beziffern.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0721 49070 mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Einbruch in eine Gartenhütte

Karlsruhe (ots) – In Rußheim wurde im Zeitraum zwischen Freitag und Dienstag in eine Gartenhütte eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten der oder die Unbekannten zunächst erfolglos, das Türschloss der Gartenhütte in der Nähe des Sportplatzes gewaltsam zu öffnen. Anschließend verschaffte man sich durch ein eingeschlagenes Fenster

Zutritt in das Innere.

Bei dem Einbruch wurden mehrere hochwertige Werkzeuge gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07256 93290 mit dem Polizeirevier Philippsburg in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall durch gefährliches Überholmanöver

Karlsruhe (ots) – Bereits am Samstag gegen 09:45 Uhr verursachte ein bislang unbekannter BMW-Fahrer auf der Landesstraße 552 einen Verkehrsunfall und ergriff im Anschluss unerlaubterweise die Flucht. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Eine 35-jährige Opel-Fahrerin befuhr die Landesstraße zwischen Odenheim und Zeutern, als sie plötzlich den riskanten Überholvorgang bemerkte. Der bislang unbekannter BMW-Fahrer aus dem Gegenverkehr befuhr die Fahrspur der Geschädigten, so dass diese nach rechts in den Grünstreifen ausweichen musste.

Zwar konnte die 35-Jährige dadurch eine Kollision mit dem entgegenkommenden Auto vermeiden, ihr Auto streifte jedoch die Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Der BMW-Fahrer fuhr einfach weiter. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0721/944840 mit der Verkehrspolizeiinspektion in Verbindung zu setzen.