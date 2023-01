Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – In der Nacht auf Mittwoch 10.01., 23 Uhr – 11.01.2023, 06:30 Uhr stiegen Unbekannte auf das Gelände der Stadt Ludwigshafen in der Achtmorgenstraße ein und beschädigten dort 10 Autos. An den Fahrzeugen wurden u.a. Reifen zerstochen und Scheiben eingeschlagen. Der entstandene Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen in der Achtmorgenstraße gesehen oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.