Das globale Vertriebsunternehmen TME Group bietet seit mehr als 30 Jahren elektronische und elektrotechnische Komponenten, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierungslösungen für diverse Anwendungsgebiete.

Charakteristisch für den Distributor ist die hohe Produktqualität zum geringen Preis. Teil des umfangreichen Portfolios mit mehr als 400.000 Produkten sind auch Autosicherungen, die eine tragende Rolle in der Gewährleistung der Sicherheit von Autos spielen. TME liefert Autosicherungen unterschiedlicher Hersteller und Produkttypen in ganz Europa direkt zu Ihnen.

Autosicherungen gewährleisten Schutz vor Überhitzung

Jedes Auto ist mit Bordelektronik ausgestattet, deren Stromkreislauf bei Überhitzung geschützt werden muss. Die Autosicherung, die sich im Sicherungskasten befindet, übernimmt diese Aufgabe. Dies gelingt, indem der elektrische Stromkreis unterbrochen wird, sobald die Stromstärke über einen bestimmten Zeitraum einen festgelegten Grenzwert übersteigt.

Zu Überstrom kommt es durch Überlastungen – beispielsweise, wenn im Winter alle Verbraucher durch den Generator mit Energie versorgt werden müssen. Im schlimmsten Fall kann dies sogar zu Kabelbrand führen. In der Regel werden Schmelzsicherungen eingesetzt. Diese bestehen aus zwei elektrischen Kontakten, die durch einen Schmelzleiter miteinander verbunden sind. Im Falle einer über einen längeren Zeitraum andauernden erhöhten Stromstärke schmilzt der Schmelzleiter, wodurch die Stromverbindung unterbrochen wird.

Globaler Distributor mit langjähriger Erfahrung

Mit über 30 Jahren Erfahrung hat die TME Group hohe Fachkompetenz vorzuweisen. Was 1989 mit dem Verkauf aus einem kleinen Baustellenwagen begann, wuchs zu einem der führenden Unternehmen der Branche mit über 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und hochmodernen Logistikzentren heran. Trotz der Entwicklung vom Kleinunternehmen zum globalen Player wird die TME Group weiterhin von Familienhand geführt und verbindet so die Vorteile von globaler Reichweite und familiärem Management in einem Unternehmen.

Im polnischen Łódź von den Brüdern Zbigniew und Adam Kuczyński gegründet, zählt TME heute 11 verschiedene Tochtergesellschaften in der Tschechischen Republik, Ungarn, Rumänien, der Slowakei, Spanien, Italien, den Niederlanden, Großbritannien, China und den USA. Aus dem modernen Zentrallager in Łódź werden Produkte in alle Länder der Welt geliefert. Im Vergleich zu anderen Anbietern bietet TME wesentlich niedrigere Preise für Produkte der gleichen, hohen Qualität. Denn durch seinen Hauptsitz in Polen arbeitet das Unternehmen weitaus kostengünstiger als andere Distributoren und gibt dies in Form von niedrigeren Preisen an seine Kunden weiter.

Zuverlässiger Service in ganz Europa

Dank ihrer effizienten Organisation versorgt die TME Group ganz Europa mit hochwertigen elektronischen und elektrotechnischen Komponenten – so auch mit Autosicherungen. Der seit der Corona-Pandemie allgegenwärtigen Knappheit von elektronischen Komponenten wirkt TME aktiv durch den Bezug der Ware von diversen Produzenten entgegen. Über die Jahre hat das Unternehmen ein umfassendes Lieferantennetzwerk mit starken Beziehungen aufgebaut. Zudem beobachten die kompetenten Industrieexperten von TME laufend Markttrends und reagieren rechtzeitig mit entsprechenden Maßnahmen.

Somit können Sie auch in Zeiten von Komponentenknappheit auf TME als Ihren zuverlässigen Distributionspartner von Autosicherungen zählen. Auf der modernen Website finden Sie alle verfügbaren Autosicherungen in Sekundenschnelle und können diese nach Ihren individuellen Anforderungen filtern. TME bietet Mini-, Standard- sowie Maxi-Sicherungen diverser Hersteller an. Ist die passende Sicherung gefunden, kann sie bequem, einfach und günstig online bestellt werden. Die gesamte Auswahl an Autosicherungen von TME finden Sie hier: https://www.tme.eu/de/katalog/autosicherungen_100198/