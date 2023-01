Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Einbrecher steigt in Reihenhaus ein, Wehrheim, Geschwister-Scholl-Straße, Montag, 09.01.2023, 15:50 Uhr bis 17:50 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag hat eine Bewohnerin in Wehrheim einen Einbrecher aufgeschreckt. Dem Unbekannten gelang es dennoch an Schmuck und Bargeld zu gelangen. Gegen 17:50 Uhr kehrte die Bewohnerin eines Reihenhauses in der Geschwister-Scholl-Straße nach einer rund zweistündigen Abwesenheit zu ihrem Wohnhaus zurück. Dabei stieß sie auf einen bislang unbekannten Einbrecher, welcher kurzerhand die Flucht ergriff. Den umgehend informierten Polizeistreifen gelang es nicht mehr den flüchtigen Einbrecher im Rahmen der Fahndung anzutreffen. Es zeigte sich, dass dieser vor seiner Entdeckung eine Terrassentür aufgebrochen und mehrere Räume durchsucht hatte. Letztlich fehlten Schmuck und Bargeld, welche der Unbekannte vor seiner Entdeckung an sich genommen hatte.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Imbiss-Anhänger aufgebrochen, Friedrichsdorf, Bahnstraße, Samstag, 07.01.2023, 16:00 Uhr bis Montag, 09.01.2023, 05:30 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Samstag bis Montag haben Unbekannte in Friedrichsdorf die Kasse eines Imbiss-Anhängers gestohlen. Die unbekannten Diebe näherten sich in einem unbeobachteten Moment dem in der Bahnstraße abgestellten und zum Verkauf von Speisen genutzten Anhänger und öffneten auf bislang unbekannte Art und Weise eine die Verkaufsklappe. Im Anschluss betraten sie die Verkaufsfläche und entwendeten die darin befindliche Kasse samt Einnahmen. Im Anschluss suchten die Diebe das Weite.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Fensterscheibe von Pkw eingeschlagen, Weilrod, Riedelbach, Am Sommerberg, Sonntag, 08.01.2023, 17:00 Uhr bis Montag, 09.01.2023, 13:45 Uhr

(fh)Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag wurde die Scheibe eines in der Straße „Am Sommerberg“ in Weilrod-Riedelbach abgestellten Pkw beschädigt. Am Montag, gegen 13:45 Uhr stellte die Besitzerin des weißen VW Golf fest, dass eine Scheibe ihres Pkw eingeschlagen worden war. Aus dem Fahrzeuginneren fehlten allem Anschein nach keine Gegenstände. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.