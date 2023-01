Brand in Wohnung gelegt,

Limburg, Hospitalstraße, Montag, 09.01.2023, 08:00 Uhr

(wie) Am Montagmorgen wurde in Limburg ein Brand in einer Wohnung gelegt, die Polizei konnte diesen rechtzeitig löschen. Ein 31-Jähriger suchte am Morgen den Polizeiposten Limburg auf und erbat dort Hilfe, da sich in seiner Wohnung eine Frau aufhalten solle, die diese nicht verlassen wolle. Daraufhin begleiteten zwei Beamte den Mann zu seiner Wohnung in der Hospitalstraße. Im Hausflur nahmen die Polizisten Brandgeruch wahr. Dieser wurde umso stärker, je näher sie der Wohnung im obersten Geschoss kamen. In der Wohnung trafen die Beamten auf drei Personen. In der Küche brannte eine Rolle Toilettenpapier auf dem eingeschalteten Herd. Schnell wurde der Brand gelöscht und der Herd ausgeschaltet. Zudem musste die Wohnung intensiv gelüftet werden. Alle drei Personen wurden festgenommen und später erkennungsdienstlich behandelt. Anschließend wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Kaminbrand,

Waldbrunn-Hausen, Am Lindenberg, Montag, 09.01.2023, 22:00 Uhr

(wie) In Hausen ist am Montagabend ein Kamin in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 22:00 Uhr in die Straße „Am Lindenberg“ gerufen, da es dort sehr stark aus einem Kamin in den Wohnbereich des Hauses rauchte. Alle fünf Bewohner verließen das Haus und warteten auf das Eintreffen der Feuerwehr. Diese konnte den Brand im Kamin schnell löschen und das Haus entlüften. So entstand außer ein paar gesprungenen Kacheln kein Schaden. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf ein strafbares Handeln.

Ortsschilder gestohlen,

Waldbrunn/ Elbtal, 24.12.2022 bis 03.01.2023

(wie) In Elbtal und Waldbrunn wurden zwischen Weihnachten und den ersten Tagen im neuen Jahr Ortsschilder an Ortseingängen gestohlen. Bisher unbekannte Täter haben am Ortseingang der Gemeinden Fussingen, Elbgrund und Dorchheim die Ortsschilder abmontiert und entwendet. Hierdurch ist es für Ortsfremde nicht möglich, den Beginn der Geschwindigkeitsbeschränkung zu erkennen und die Geschwindigkeit entsprechend anzupassen. Somit gefährdet die sinnlose Tat die Einwohner der betroffenen Gemeinden. Zudem wird der Ersatz die Gemeinden jeweils circa 500 EUR pro Schild kosten. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise zu den Tätern.

Polizei muss Platzverweise aussprechen, Limburg/ Bad Camberg, Montag, 09.01.2023, 16:00 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag musste die Polizei zeitgleich in Limburg und Bad Camberg unerwünschte Personen mit einem Platzverweis belegen. Aus Bad Camberg wurde die Polizei zu einem Hotel am Caspar-Hofmann-Platz gerufen, da sich dort eine Frau mit mehreren Plastiktüten im Eingangsbereich niedergelassen hatte und die Örtlichkeit auch auf mehrfache Aufforderung hin nicht verlassen wollte. Eine Streife verwies sie des Hotels. Mitarbeiter einer Tankstelle in der Brüsseler Straße in Limburg riefen zeitgleich die Polizei, da dort ein Mann, der auch schon ein Hausverbot für das Tankstellengelände und das angrenzende Schnellrestaurant erhalten habe, die Kunden belästigen würde. Die Beamten konnten den 29-Jährigen an der Tankstelle antreffen und kontrollieren. Ihm wurde ausführlich erklärt, dass er sich strafbar macht, wenn er gegen das Hausverbot verstößt. Zudem erhielt er einen Platzverweis für den Bereich. Daraufhin verließ der Mann die Örtlichkeit.