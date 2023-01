Unbekannte entwenden hochwertiges Kupferkabel – Bundespolizei sucht Zeugen

Mainz-Bischofsheim (ots) – Im Bereich des Bahnhofes Mainz-Bischofsheim haben

noch unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag 200 Meter hochwertiges

Kupferkabel entwendet. Mitarbeiter der Bahn hatten das fehlende Kabel

festgestellt und die Bundespolizei informiert. Am Tatort stellten die Beamten

fest, dass die Täter das Kabel in handliche Stücke geschnitten und anschließend

abtransportiert haben. Der Schaden kann noch nicht genau beziffert werden,

dürfte sich aber auf mehrere tausend Euro belaufen. Gegen die noch unbekannten

Täter hat die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls

eingeleitet. Personen die in dem Bereich Beobachtungen gemacht haben die in

Verbindung mit dem Diebstahl stehen könnten, werden gebeten sich unter der

Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

zu melden.

Handydieb im Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Zivilfahnder der Bundespolizei konnten am Montag einen

29-jährigen wohnsitzlosen Mann festnehmen, der am Vortag einer 20-jährigen

Reisenden im Frankfurter Hauptbahnhof ein neuwertiges „IPhone“ gestohlen hatte.

Aufgrund einer vorliegenden Täterbeschreibung hatten die Beamten den Mann

wiedererkannt und festgenommen. Das Handy im Wert von über 1000 Euro blieb

verschwunden und der Tatverdächtige wollte sich über den Verbleib nicht äußern.

Nach seiner Festnahme wurde er zur Wache der Bundespolizei gebracht, wo seine

Personalien festgestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet

wurde. Danach verblieb er im Gewahrsam und wird heute dem Haftrichter

vorgeführt.

Frankfurt-Heddernheim: Mann versucht mit E-Scooter zu flüchten

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht zum Dienstag, den 10. Januar 2023, kam es in

Heddernheim zu einem Widerstand, als Polizeibeamte einen 40-jährigen

E-Scooter-Fahrer festnahmen, der vor ihnen flüchten wollte.

Eine Streife des 14. Polizeireviers stellte gegen 0:30 Uhr im

Erich-Ollenhauer-Ring einen E-Scooter-Fahrer fest, den sie einer Kontrolle

unterziehen wollte. Als der Mann die Beamten erblickte, versuchte er sich von

ihnen abzusetzen. Die Flucht währte aber nur kurz. Den Polizeibeamten gelang es

kurz darauf, den E-Scooter-Fahrer festzunehmen. Dabei setzte sich dieser massiv

zur Wehr, sodass die Beamten vom Reizstoffsprühgerät Gebrauch machen mussten. Es

gelang ihnen in der Folge, dem Mann Handfesseln anzulegen. Verständigte

Rettungskräfte nahmen sich dem Festgenommenen an, um mögliche Reizungen zu

behandeln. Die Beamten fanden bei ihm außerdem rund 41 Gramm Haschisch auf und

stellten die Drogen als Beweismittel sicher.

Für den 40-Jährigen ging es anschließend mit einer Streife in das

Polizeipräsidium. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Blutentnahme wurde

er wieder entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt

und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Frankfurt – Innenstadt: Fensterfront stürzt auf Bürgersteig

Frankfurt (ots) – (lo) Montagnachmittag (09. Januar 2023) löste sich eine

Fensterfront aus dem 1. Obergeschoss eines Gebäudes und zerbrach in mehrere

Teile. Eine 67-jährige Frau erlitt dabei leichte Schnittverletzungen.

Gegen 15.00 Uhr fiel aus bislang ungeklärten Gründen eine Fensterfront mit den

Maßen 10m x 3m in der Klingerstraße auf den Bürgersteig. Durch den Aufprall

zerbrach die Fensterfront in mehrere Teile, wodurch sich eine 67-jährige Frau

leichte Schnittverletzungen zuzog und durch Rettungskräfte in ein umliegendes

Krankenhaus verbracht wurde. Des Weiteren sind durch die herabfallende

Fensterfront einige Fahrzeuge beschädigt worden. Der Sachschaden beziffert sich

auf einen mittleren fünfstelligen Bereich.

Wodurch die Fensterfront auf den Gehweg stürzte, obliegt weiteren Ermittlungen.

Frankfurt-Niederrad: Verkehrsunfall mit Streifenwagen

Frankfurt (ots) – (th) Am Montag, den 09. Januar 2023, kam es zu einem

Verkehrsunfall im Bereich des Schwanheimer Ufers mit Beteiligung eines

Streifenwagens. Eine Polizeibeamtin sowie ein Polizeibeamter wurden dabei leicht

verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Gegen 20.10 Uhr befuhr der Streifenwagen das Schwanheimer Ufer aus Richtung

Schwanheim kommend. Kurz vor der „Alten Niederräder Brücke“ kam ein

entgegenkommendes Fahrzeug von der Fahrspur ab, fuhr in den Gegenverkehr und

kollidierte mit dem Streifenwagen. Der 18-jährige Fahrer hatte offenbar auf

Grund von Übermüdung kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Später durchgeführte Atemalkohol- und Drogentests verliefen negativ.

Die Insassen des unfallverursachenden Fahrzeugs blieben unverletzt. Eine

Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter erlitten leichte Verletzungen. Es entstand

ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.