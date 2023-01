Diebstahlsopfer wird hysterisch und zieht die Notbremse

Marburg / Kirchhain (Landkreis MArburg-Biedenkopf) (ots) – Weil einem

74-Jährigen aus Hannover während der Zugfahrt von Frankfurt am Main nach

Kirchhain der Koffer gestohlen wurde, zog der Mann gestern Abend (9.1.)

offensichtlich aus Verzweiflung die Notbremse. Verletzte gab es durch den

Vorfall nicht.

Der Regionalexpress musste daher im Bahnhof Kirchhain einen rund 40-minütigen

Halt einlegen. Drei Folgezüge verspäteten sich wegen des Vorfalles. Das

Zugpersonal wollte den Mann wegen der unbegründeten Betätigung der

Nothilfeeinrichtung von der Weiterfahrt ausschließen. Die Polizei aus

Stadtallendorf stellte die Identität des Mannes fest und verständigte

anschließend das Bundespolizeirevier Gießen.

Keine Spur vom Koffer

Bislang Unbekannte entwendeten den Koffer des 74-Jähigen. In dem Gepäckstück

befanden sich u. a. ein Samsung Smartphone, ein Laptop und eine Perlenkette.

Offensichtlich griffen die Diebe kurz vor Marburg zu. Der entstandene Schaden

beläuft sich nach ersten Ermittlungen auf rund 2000 Euro. Zu möglichen

Tatverdächtigen gibt es bislang keine Hinweise.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und wegen

des Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen gegen den 74-Jährigen ein

Strafverfahren eingeleitet.

Marburg: Diebstahl von Heizlüftern am Eispalast

Aus einem zum Eispalast gehörenden Toilettencontainer entwendeten Unbekannte in der Leopold-Lucas-Straße zwei Heizlüfter im Wert von etwa 150 Euro. Der Diebstahl ereignete sich am Montag, 9. Januar, zwischen 19.30 und 20 Uhr. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat das Abmontieren der Heizlüfter beobachtet? Wem ist eine Person mit Heizlüftern im Tatzeitraum aufgefallen? (Telefonnummer 06421/4060)

Kirchhain: Opel touchiert

Auf dem Lidl-Parkplatz in der Niederrheinischen Straße touchierte ein unbekannter Autofahrer am Montag, 9. Januar, einen geparkten blauen Opel. Die 500 Euro hohen Schäden hinten rechts am Corsa entstanden zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr, anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Stadtallendorf/ Kirchhain: Positive Drogentests

Eine Polizeistreife kontrollierte am Montag, 9. Januar, mehrere Verkehrsteilnehmer und nahm im Laufe von etwa sechs Stunden drei Männer mit zur Polizeistation, da sich bei ihnen in den Gesprächen der Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss ergab. Gegen 11.30 kontrollierten sie einen 27-jährigen PKW-Fahrer in Kirchhain, dessen Drogenschnelltest positiv auf THC und Amphetamine reagierte. Etwas später in Stadtallendorf hielt die Streife einen 64-jährigen PKW-Fahrer an, dessen Schnelltest positiv bei THC anschlug. Am späten Nachmittag reagierte der Schnelltest eines 23-jährigen E-Scooter-Fahrers in Stadtallendorf positiv auf Kokain. Alle drei Personen durften nach der Blutentnahme die Polizeistation wieder verlassen. Die Ergebnisse der Blutentnahme werden schlussendlich Gewissheit zur möglicherweise fehlenden Fahrtauglichkeit bringen.