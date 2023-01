Grünberg: Bei Parkmanöver Opel touchiert

Vermutlich bei einem Parkmanöver touchierte ein Unbekannter am Freitag (06.Januar) einen geparkten Opel am Frontspoiler. Der graue Mokka parkte zwischen 9.00 Uhr und 9.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Stadtkirche und anschließend in der Straße „Krool“ vor einer Arztpraxis. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Hungen: LKW streift Hausecke

Dienstagmorgen (10.Januar) gegen 7.15 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger die Straße „Hinterm Turm“ in Richtung Seestraße/Ezetilstraße. In einer Engstelle auf Höhe der Hausnummer 36 streifte der LKW-Fahrer eine Hausecke. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 036401/91430 entgegen.

Grünberg- Handtasche aus Polo gestohlen

Montagnachmittag (09.01.2023), gegen 15:35 Uhr, griffen Unbekannte in einen Polo und stahlen eine Handtasche samt Inhalt. Der graue VW stand zu dieser Zeit auf dem Parkplatz des Rewe Einkaufsmarktes im Hegweg. Die Diebe öffneten den, offensichtlich unverschlossen, Kleinwagen und schnappten sich die Tasche. In dieser befanden sich neben Führschein und Fahrzeugschein noch weitere Karten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 730 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0

Buseck-Alten-Buseck: Beifahrertür beschädigt

Mit einem noch unbekannten Gegenstand beschädigten Vandalen die Beifahrertür eines silberfarbenen Opels. Der Corsa stand zwischen 20:00 Uhr am Sonntagabend (08.01.2023) und 16:00 Uhr am Montag (09.01.2023) in der Schanzenstraße in Höhe der Hausnummer 6. Die Polizei beziffert den Schaden mit 600 Euro. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Gießen- Vandalen auf dem Schulgelände

Unbekannte suchten während der Winterferien das Schulgelände im Spitzenwegring heim. Dort beschädigten sie eine Tischtennisplatte auf dem Schulhof und besprühten die Seiteneingangstür zur Schule mit Farbe. Der Schaden beläuft sich auf 900 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen zwischen dem 23.12.2023, 15:00 Uhr und gestern Morgen (09.01.2023), 07:00 Uhr im Bereich der Käthe-Kollwitz-Schule aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Gießen: Fahrradkontrollen

Zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr kontrollierten Gießener Polizisten gestern (09.01.2023) im Gießener Stadtbereich. Unterstützt wurden die Beamten hierbei von Kollegen und Kolleginnen der Licher Bereitschaftspolizei. Insgesamt wurden 35 Fahrräder kontrolliert. Ein herrenloses Bike stellten die Ordnungshüter sicher und brachten es ins Fundbüro. Ein zweites herrenloses und nichtgesichertes Bulls-Mountainbike wurde festgestellt. Um es vor Diebstahl zu sichern, stellten die Polizisten es sicher. Das schwarze Bike ist codiert, die Ermittlungen zum Eigentümer laufen. Ein am 06.01.2023 durch die Polizei in der Presse veröffentliches Fundfahrrad, konnte mittlerweile dem Eigentümer übergeben werden. Dieses wurde im Oktober 2022 gestohlen, ein Tatverdächtiger mittlerweile ermittelt. Zudem fertigten die Beamten vier sogenannte Datenermittlungsbelege wegen kleinerer Verstöße an.

Gießen: Drogen und Bargeld sichergestellt

Nach hinreichenden Ermittlungen erwirkten Gießener Polizisten einen Durchsuchungsbeschluss bei einem 25-Jährigen. Gestern (09.01.2023) schlugen die Beamten in der Wohnung des Gießeners zu. In dieser fanden sie verschiedenste Drogen. Rund 250 Gramm Cannabis, mehrere Ecstasy-Tabletten, MDMA-Pulver, rund 75 Gramm Kokain, Subutex-Tabletten und diverses rauschgiftverdächtige Pulver wurden sichergestellt. Hinzu kamen rund 20.000 Euro Bargeld, verschiedenste Hieb-Stich- und Feuerwaffen, sowie typische Utensilien für den Drogenhandel, wie Feinwaagen und Verpackungsmaterialien. Der 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Wache wieder verlassen. Er muss nun mit Anzeigen wegen Drogenbesitzes und Drogenhandels rechnen.

Gießen- in Schule eingebrochen

Heute Morgen (10.01.2023) wurde der Polizei ein Einbruch in die Willy-Brandt-Schule gemeldet. Zwischen gestern (09.01.2023) und heute Morgen, 07:00 Uhr, begaben sich die Unbekannten auf das Schulgelände und brachen ein Fenster im Erdgeschoss auf. Sie durchsuchten die Räume und stahlen neben einem Beamer noch weitere, derzeit noch nicht bezifferbare, Gegenstände. Zum Schaden können momentan noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu verdächtigen Personen in der Carl-Franz-Straße erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Gießen: Unfallflucht vorm UKGM

Gegen 23:00 Uhr touchierte am Donnerstagabend (05.01.2023) ein Unfallfahrer mit seinem Twingo im Kreisel vor dem UKGM Haupteingang einen Begrenzungspfosten und flüchtete. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun Zeugen: Wer kann Hinweise zu dem Fahrer des schwarzen Renault Twingo geben, der beim Ausparken den rot/weißen Poller in der Klinikstraße touchierte und ohne sich um den 400 Euro teuren Schaden zu kümmern, flüchtete. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Buseck-Altenbuseck: gegen Gartenzaun gefahren

Vermutlich beim Rückwärtsfahren stieß ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug zwischen Freitag (06.01.2023), 14:40 Uhr und Samstag (07.01.2023), 08:00 Uhr, gegen einen Zaun im Beuerner Pfad und verursachte einen 500 Euro teuren Schaden. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, flüchtete der Unbekannte. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Langgöns-Niederkleen: Person von Fahrzeug erfasst

Heute Mittag (10.01.2023) kam es gegen 12:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Straße „Auf dem Hüttenberg“. Der Fahrer eines Nissans erfasste mit seinem Fahrzeug einen 60-Jährigen, der offenbar Arbeiten an der Bankette durchführte. Der Mann wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Linden: BMW auf Parkplatz touchiert

1.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines BMW nach einer Unfallflucht von Donnerstag (05.Januar) auf dem Parkplatz einer Freizeiteinrichtung in der Ferniestraße. Zwischen 20.15 Uhr und 20.30 Uhr touchierte ein Unbekannter den weißen 118d an der vorderen Stoßstange und fuhr anschließend davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Grünberg: Kontrolle über Toyota verloren

Am Montag (09.Januar) gegen 7.10 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann in einem Toyota die Landstraße 3166 von Weickartshain nach Grünberg. Nach einer Kurve verlor der Toyota-Fahrer auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn, beschädigte zwei Leitpfosten und prallte gegen einen Baum. Der 61-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 4.400 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Gießen: Vorfahrt missachtet

Eine 63-jährige Frau aus Reiskirchen in einem Renault fuhr am Montag (09.Januar) gegen 18.30 Uhr aus einer Grundstücksausfahrt in die Rödgener Straße ein und übersah offenbar den Mercedes eines 72-Jährigen, der auf der Rödgener Straße stadtauswärts unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Reiskirchen: Beim Vorbeifahren BMW gestreift

Montagabend (09.Januar) gegen 21.50 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann in einem Opel die Freiherr-vom-Stein-Straße und streifte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten BMW. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.