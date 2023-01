Diebstahl von Weihnachtsdekobaum

In der Nacht vom 29./30.11.2022 wurde im Langenhainer Weg in Eschwege eine vor dem Wohnhaus stehende Weihnachtsdekoration gestohlen. Dabei handelt es sich um ein individuelles Holzkunstwerk in Form eines Weihnachtsbaumes, der mit einer Lichterkette versehen war. Der aus massivem Holz geschnitzte Weihnachtsbaum ist ca. 60 cm hoch und hat einen Wert von 50 Euro. Nachdem nunmehr Bilder von dem gestohlenen Baum der Polizei vorliegen, wird um Hinweise an die Polizei unter Tel.: 05651/9250 gebeten.

Auffahrunfall

Um 10:00 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 27-Jähriger aus Rumänien mit einer Sattelzugmaschine die B 27 in Richtung Sontra. In Höhe der Einmündung zur B 452 (Hoheneicher Rondell) musste er an der dortigen Ampel anhalten, was der nachfolgende 64-Jährige aus Kassel zu spät bemerkte und mit seinem Lkw auffuhr. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Unfall beim Ausparken

Beim Rückwärtsausparken in der Straße „Westring“ in Eschwege am gestrigen Nachmittag, um 17:30 Uhr, übersah eine 74-Jährige aus Eschwege einen dahinter vorbeifahrenden Pkw, der von einem 60-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Dadurch entstand geringer Sachschaden an beiden Pkws.

Wildunfälle

5000 EUR Sachschaden sind die Folge eines Wildunfalls, der sich gestern Vormittag in Höhe des Wanderparkplatzes am Schlierbach an der L 3300 zwischen Oberdünzebach und Weißenborn ereignet hat. Gegen 11:15 Uhr wurde ein Reh von dem Pkw eines 58-Jährigen Eschwegers erfasst, wodurch das Tier tödlich verletzt wurde.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte gestern Nachmittag, um 17:50 Uhr, ein 33-Jähriger aus Eschwege, der mit seinem Pkw auf der L 3424 zwischen Langenhain und Eschwege unterwegs war. Das Reh lief anschließend davon; am Pkw entstand ein Schaden von ca. 500 EUR.

Diebstahl einer Geldbörse

Eine 83-Jährige aus Eschwege wurde am gestrigen Tag Opfer einer Straftat, nachdem ihr in einem unbemerkten Augenblick die Geldbörse entwendet wurde. Die Tat ereignete sich am gestrigen Montag, zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr. Nach Angaben der Geschädigten kommen sowohl die Filiale der Sparda-Bank in der Eschweger Innenstadt als auch der Aldi-Markt in der Dünzebacher Straße als Tatort infrage. In dem Portmonee befanden sich neben Ausweis, EC-Karte auch eine höhere Summe Bargeld. Der Schaden wird mit 1300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Anhänger setzt sich in Bewegung

Um 21:25 Uhr parkte gestern Abend ein 31-Jähriger aus Petersberg mit einem Lkw auf dem Parkplatz „Ludwigstein“ an der B 27. Nachdem er den Anhänger abgekoppelt hatte fuhr er mit der Zugmaschine davon, ohne den Anhänger gegen ein Wegrollen ausreichend abgesichert zu haben. In Folge dessen setzte sich der Anhänger in Bewegung und prallte gegen die Front einer geparkten Sattelzugmaschine aus Polen, an dem entsprechend Sachschaden im Frontbereich entstand.

Unfall auf Lidl-Parkplatz

Um 17:35 Uhr befuhren gestern Nachmittag ein 32-Jähriger mit einem Sattelzug und eine 20-jährige Witzenhäuserin mit ihrem Pkw die Ausfahrt des Lidl-Marktes im Laubenweg in Witzenhausen. Der Fahrer des Sattelzuges legte dann unvermittelt den Rückwärtsgang ein und fuhr an. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit dem dahinter haltenden Pkw. Der Sachschaden wird ca. 4000 EUR angegeben.