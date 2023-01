Gudensberg-Gleichen: Unbekannte Täter brechen Zigarettenautomaten auf

Gudensberg-Gleichen: Zigarettenautomat aufgebrochen. Feststellzeit: 09.01.2023, 20:20 Uhr Einen Zigarettenautomaten in der Straße „Am Burgfeld“ brachen unbekannte Täter in den vergangenen Tagen auf. Der Aufbruch wurde gestern Abend von einem Mitteiler bemerkt. Die Täter hatten ein Schließblech des Automaten aufgebrochen und anschließend das enthaltene Bargeld und einen Teil der Zigaretten entwendet. Der angerichtete Sachschaden beträgt 50,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

Felsberg und Wabern: Weitere drei Einbrüche in Feuerwehrgerätehäuser

Felsberg und Wabern: Einbrüche in Feuerwehrgerätehäuser Tatzeit: 06.01.2023, 23:30 Uhr – 20:00 Uhr In insgesamt drei Feuerwehrgerätehäuser in Felsberg-Lohre, Wabern-Uttershausen und Falkenberg brachen unbekannte Täter in den vergangenen Tagen ein und stahlen Bargeld. In Uttershausen brachen die Täter in der Zeit von 06.01.2023, 23:30 Uhr bis 09.01.2023, 19:30 Uhr ein. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in das Gebäude des Dorfgemeinschaftshauses in der Straße „Am Raingarten“. Von dort brachen sie eine Tür zum Aufenthaltsraum der Feuerwehr auf. Die Täter stahlen Bargeld, welches sich auf einem Tisch in dem Aufenthaltsraum befand. Der Sachschaden beträgt 80,- Euro. In Falkenberg versuchten unbekannte Täter in der Zeit von gestern Nachmittag bis zum Abend in das Gerätehaus in der Schlossstraße einzubrechen. Sie hatten eine Fensterscheibe eingeschlagen, sind jedoch nicht in das Gerätehaus eingestiegen. Der angerichtete Sachschaden beträgt 400,- Euro. In der Zeit von Sonntagabend bis Montagnachmittag brachen unbekannte Täter in das Gerätehaus im Teichweg in Lohre ein. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen und sind anschließend in die Räumlichkeiten eingestiegen. Sie stahlen vorgefundenes Bargeld aus einer Kasse und einer Spardose. Der angerichtete Sachschaden beträgt 250,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 oder die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890