Lkw-Fahrer beim Tausch von Wechselbrücke tödlich verletzt

Kassel-Waldau:

Auf einem Firmengelände im Kasseler Stadtteil Waldau ist in der vergangenen Nacht gegen 00:10 Uhr ein 59-jähriger Lkw-Fahrer aus Mannheim bei einem Arbeitsunfall tödlich verletzt worden. Wie die am Unfallort eingesetzten Polizeibeamten berichten, hatten sich der 59-Jährige und ein anderer Lkw-Fahrer, ein 56 Jahre alter Mann aus Berlin, in der Otto-Hahn-Straße getroffen, um die Wechselbrücken ihrer Sattelzüge untereinander zu tauschen. Nach bisherigem Kenntnisstand soll der 59-Jährige zuvor beim Aufständern des Frachtcontainers seines Kollegen geholfen haben und danach auf der Straße zur Seite getreten sein. Anschließend soll der 56-Jährige mit seinem leeren Sattelzug angefahren sein, um unter der aufgeständerten Wechselbrücke wegzufahren. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der 59-Jährige hierbei offenbar zwischen den Lkw-Zug und den Frachtcontainer. Die dabei erlittenen Verletzungen waren so schwer, dass für den Mann jede Hilfe zu spät kam und er noch am Unfallort daran verstarb.

Die Ermittlungen zum Hergang sowie der Ursache des Unfalls werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt und dauern gegenwärtig an. Zur Klärung der Umstände des Arbeitsunfalls wurde, wie in solchen Fällen üblich, die Abteilung für Arbeitsschutz des Regierungspräsidiums Kassel eingeschaltet. Auch ein Kfz-Sachverständiger ist in die Ermittlungen zu dem tödlichen Unfall miteingebunden.

Unfall sorgte für Behinderungen in Tischbeinstraße: Autofahrerin stieß beim Abbiegen mit Motorradfahrer zusammen

Kassel-Wehlheiden: Der Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad sorgte am heutigen Dienstagmorgen für eine halbstündige Sperrung der Tischbeinstraße und entsprechende Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr. Eine Autofahrerin war auf einen Parkplatz abgebogen und hatte dabei offenbar nicht auf den Gegenverkehr geachtet, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem Zweiradfahrer kam. Der 18-Jährige aus Kassel erlitt bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Die 25-jährige Pkw-Fahrerin aus Kassel erlitt offenbar einen Schock. Beide wurden mit Rettungswagen vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus gebracht.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte zum Unfallhergang berichten, war die 24-Jährige gegen 7:45 Uhr mit einem Audi aus Richtung Frankfurter Straße gekommen und in Richtung Kohlenstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 85 bog sie nach links auf einen dortigen Parkplatz ab. Zu dieser Zeit kam ihr auf der Tischbeinstraße jedoch der 18-Jährige mit seinem Kleinkraftrad entgegen, der mit dem Zweirad gegen die Beifahrerseite des abbiegenden Autos krachte. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Sowohl der Pkw als auch das Kraftrad mussten abgeschleppt werden.

Betrug durch falsche Polizeibeamte in Kassel-Rothenditmold: Polizei bittet um Hinweise auf Geldabholer

Kassel-Rothenditmold:

Falsche Polizeibeamte haben am gestrigen Montagabend einen Senior im Kasseler Stadtteil Rothenditmold betrogen. Nach Anrufen der vermeintlichen Polizisten, die den hochbetagten Mann mit einer Lügengeschichte über eine Einbrecherbande in der Nachbarschaft verängstigten, legte er nach Anweisung einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag zur Abholung in der Engelhardstraße ab. Die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo führen die weiteren Ermittlungen in dem Fall und suchen nach Zeugen, die Hinweise auf den Geldabholer geben können. Bei ihm soll es sich nach bisherigem Kenntnisstand um einen Mann mit auffälligen schwarzen Locken gehandelt haben, der eine schwarze Weste und eine schwarze Hose trug.

Der Senior hatte sich am heutigen Dienstagmorgen einem Angehörigen anvertraut, der den Betrug erkannte und die Polizei alarmierte. Wie das Opfer gegenüber den Beamten des Kriminaldauerdienstes schilderte, war der Anruf auf dem Festnetztelefon am Montagabend gegen 20 Uhr eingegangen. Die Frau am anderen Ende der Leitung gab sich glaubhaft als Polizistin aus und erzählte ihm von einer Täterbande, die für verschiedene Einbrüche in der Nachbarschaft verantwortlich sei. Die Polizei wolle nun mögliche Einbruchsopfer warnen und nehme das Geld der Anwohner an sich, um sie zu schützen. In dem Glauben, seine Ersparnisse in sichere Verwahrung zu geben, legte der Senior den telefonischen Instruktionen folgend gegen 23:30 Uhr die Geldtasche in der Engelhardstraße ab. Dort nahm der Abholer kurze Zeit später das Geld an sich und ging in unbekannte Richtung davon.

Die Ermittler der EG SÄM bitten Zeugen, denen am späten Montagabend in der Engelhardstraße und angrenzenden Straßen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Bad Nauheim: Körperverletzung nach dem Eishockeyspiel Bad Nauheim gegen Kassel

Bitte beachten sie die nachstehende Presseinformation des Polizeipräsidiums Mittelhessen vom 9. Januar 2023

Bad Nauheim: Die Polizei ermittelt seit Freitag (06.01.2023) wegen einer Gefährlichen Körperverletzung nach dem Eishockey Hessenderby der DEL 2 zwischen dem EC Bad Nauheim und den Kassel Huskies.

Gegen 22.40 Uhr hielt sich eine 20-jährige Frau aus Wabern, die als Fan der Kassel Huskies anhand ihres Trikots erkennbar war, am Mannschaftsbus der Gäste auf.

Zur selben Zeit lief eine Gruppe von etwa 15 – 20 Personen der Bad Nauheimer Ultraszene am Bus vorbei. Diese Gruppe versperrte einem Rettungswagen der Johanniter, der langsam hinter dieser herfuhr, den Weg.

Die junge Frau machte die Gruppe aufmerksam und bat, dem Fahrzeug Platz zu machen. Daraufhin wurde sie zunächst aus der Gruppe heraus auf das Übelste beleidigt.

Drei Personen der Gruppe stießen und schubsten die Frau im weiteren Verlauf.

Einer der Drei schlug ihr unvermittelt mit der Faust heftig ins Gesicht. Durch den Schlag wurde die Frau verletzt. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Die Gruppe entfernte sich in Richtung Golfplatz.

Die Polizei in Friedberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise, die auf Wunsch vertraulich behandelt werden. Wer hat den Vorfall in Ablaufphase des Eishockeyspiels mitbekommen? Wer kann Hinweise zu den Personen in der Gruppe geben?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer 06031-6010 oder 06031-601475 in Verbindung zu setzen.

Landkreis Kassel, Schauenburg-Elgershausen: Brand in einem Einfamilienwohnhaus mit hohem Sachschaden

Am Montag, 09.01.2023, 17:30 Uhr, brach in einem Einfamilienwohnhaus in der Hirtenstraße in Schauenburg-Elgershausen ein Brand aus. Es handelt sich um ein Fachwerkhaus, in dem eine 5-köpfige Familie wohnt, die sich zum Zeitpunkt der Brandauslösung nicht im Haus befand. Der Brand brach vermutlich in einem Hauswirtschaftsraum im 1. OG aus. Das gesamte Obergeschoss des Einfamilienwohnhauses wurde verqualmt; das Erdgeschoss durch Löschwasser stark beschädigt. Insgesamt ist das Haus nunmehr vorerst nicht mehr bewohnbar. Es wird derzeit von einem entstandenen Sachschaden im unteren 6-stelligen Eurobereich ausgegangen. Es wurden weder Familienangehörige noch andere Personen verletzt. Die Familie kommt zunächst bei Verwandten unter. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Schauenburg gelöscht. Die Kriminalpolizei in Kassel hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

Einbruchsdiebstahl auf einem stillliegenden Fahrgastschiff in Kassel

Zwischen dem 30.12.2022 und dem 08.01.2023 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl auf einem stillliegenden Fahrgastschiff in Kassel. Hierbei gelangten der oder die unbekannten Täter in das Schiffsinnere, indem sie eine Scheibe einer Eingangstür ausbauten. Anschließend durchsuchten sie den Thekenbereich und entwendeten neben Bargeld auch Zigaretten und alkoholische Getränke. Der Gesamtschaden wird auf 1000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die WSPO Kassel unter 0561-2076944 entgegen.