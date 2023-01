Alleinunfall

Fulda. Ein 19-jähriger VW-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Montag (09.01.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 7:30 Uhr die L3143 von Kämmerzell kommend in Richtung Fulda. In einer Kurve in Höhe KM 4,0 verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und kam ins Schleudern. Anschließend rutschte er links von der Fahrbahn einen Abhang herunter. Das Fahrzeug kam schließlich in einem Feld zum Stehen. Der 19-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Unfall

Eichenzell. Eine 31-jährige Skoda-Fahrerein aus Kalbach wurde bei einem Unfall am Montag (09.01.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 11:10 Uhr die L3207 von Döllbach kommend in Richtung Uttrichshausen. In einer Rechtskurve verlor sie aus noch unklarer Ursache auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 56-jährigen Lkw-Fahrer. Aufgrund des Aufpralls kam die Skoda-Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte im dort befindlichen Graben auf die rechte Fahrzeugseite. Sie wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Verkehrsunfall

Fulda. Bei einem Unfall am Montag (09.01.) erlitt eine 24-jährige Hyundai-Fahrerin aus Fulda leichte Verletzungen. Eine 43-jährige Mercedes-Fahrerin wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gegen kurz nach 12 Uhr aus ihrer Hofeinfahrt rückwärts in die Ellerstaße in Fahrtrichtung Weyherser Weg einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Hyundai-Fahrerin. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von etwa 9.000 Euro.

Unfall beim Abbiegen

Großenlüder. Bei einem Unfall am Montag (09.01.) erlitten eine 44-jährige Nissan-Fahrerin und ein 66-jähriger Audi-Fahrer – beide aus Großenlüder – leichte Verletzungen. Die Nissan-Fahrerin befuhr gegen 17:50 Uhr in Bimbach die Straße „Am Auacker“ in Fahrtrichtung Fuldaer Straße und wollte nach derzeitigem Kenntnisstand auf diese einbiegen. Hierbei kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit dem Audi-Fahrer, der die Fuldaer Straße in Richtung Großenlüder befuhr. Beide Unfallbeteiligten wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Bei dem Unfall entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Bad Salzschlirf. Ein schwarzer BMW wurde am Dienstag (10.01.) von einem unbekannten Fahrzeugführer an der linken hinteren Seite beschädigt. Der BMW war in der Zeit zwischen 7:00 Uhr bis 7:30 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Riedstraße ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Alheim-Heinebach. Am Montag (09.01.), gegen 19 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Rotenburger mit einem Citroen die B 83 aus Richtung Rotenburg kommend in Richtung Alheim-Heinebach. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Fahrer aus bislang unklarer Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts auf den dortigen Grünstreifen. Anschließend übersteuerte der Pkw, geriet ins Schleudern und endete im linksseitigen Flutgraben. Aufgrund des aufgeweichten Bodens kippte der Citroen dabei auf die rechte Fahrzeugseite und kam letztendlich entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf der Beifahrerseite zum Liegen. Es entstand Gesamtsachschaden von etwa 2.000 Euro. Der 34-jährige Fahrer wurde leichtverletzt ein Krankenhaus verbracht.

Einbruch in Firmengebäude – Drei Tatverdächtige festgenommen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda. Der Polizei Fulda gelang es in der Nacht auf Montag (09.01.), gegen 0.30 Uhr, nach einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Eigilstraße drei Tatverdächtige festzunehmen.

Ein Zeuge meldete sich gegen Mitternacht bei der Polizei und teilte mit, dass er drei verdächtige Personen beobachtet habe, die offensichtlich in ein Firmengebäude eingebrochen seien. Die Polizei Fulda nahm kurze Zeit später drei tatverdächtige Männer im Alter zwischen 20 und 27 Jahren beim Verlassen des Gebäudes fest, die verschiedene Aufbruchswerkzeuge mit sich führten.

Alle Drei wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

Einbruch in Apotheke

Fulda. Unbekannte brachen zwischen Sonntagabend (08.01.) und Montagmorgen (09.01.) in eine Apotheke in der Goerdelerstraße ein. Die Täter verschafften sich über eine Schiebetür Zutritt zum Gebäude und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Bargeld und hinterließen circa 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Apotheke

Fulda. In der Bahnhofstraße brachen Unbekannte zwischen Samstagmittag (07.01.) und Montagmorgen (09.01.) in eine Apotheke ein. Die Täter hebelten eine Schiebetür auf, um ins Gebäude zu gelangen. Danach durchsuchten sie die Geschäftsräume und stahlen Bargeld. Es entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Fulda. Am Sonntagabend (08.01.), zwischen 17.30 Uhr und 23 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Lindenstraße einzubrechen. Dabei beschädigten die Täter ein Schaufenster und verursachten so circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

utokennzeichen gestohlen

Künzell. Auf einem Firmenparkplatz in der Johann-Friedrich-Böttger-Straße stahlen Unbekannte zwischen dem 22. Dezember und dem 9. Januar die beiden amtlichen Kennzeichen FD-IB 250 von einem Fiat Ducato. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Enkeltrickbetrug über WhatsApp

Rotenburg. Am Montagabend (09.01.) schrieben Unbekannte einem 79-jährigen Mann aus Rotenburg an der Fulda eine SMS, in der sie sich als dessen Enkeltochter ausgaben. Angeblich sei das Handy der Angehörigen defekt, weshalb diese eine neue Rufnummer nutze. In der Nachricht forderten die Schwindler den Herren zudem dazu auf, den weiteren Schriftverkehr über den Messenger-Dienst WhatsApp zu führen. Anschließend erklärten die Trickbetrüger ihm, dass die vermeintliche Verwandte eine dringende Überweisung durchführen müsse, aber aufgrund ihres neuen Handys momentan keinen Zugriff auf ihr Online-Banking habe. Der Rotenburger glaube den Angaben der Betrüger und überwies einen hohen vierstelligen Betrag an zwei ihm unbekannte Konten.

Ihre Polizei warnt eindringlich:

Übergeben oder Überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen an

Ihnen unbekannte Personen oder Konten! Seien Sie insbesondere

skeptisch, wenn Sie eine Sofortüberweisung durchführen sollen.

Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als

Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter

beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen

nicht erkennen!

von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den

Ihnen bekannten, „alten“ Telefonnummern zu kontaktieren!

über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von

Ihnen fordert!

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an!

Trickbetrug ist vielfältig! Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen.

Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de