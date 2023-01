Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 10.01.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Mit intimen Bildern erpresst

Bad Dürkheim (ots) – Wie jetzt bekannt wurde, wurde ein 47-Jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim Opfer einer Trickbetrügerin. Nachdem er am 05.12.2022 über die Internet-App „Yoomee“ eine junge Dame kennengelernt hatte und über Whatsapp eine rege Kommunikation stattfand, bot sie ihm schließlich sexuelle Dienste gegen Bezahlung an. Im Rahmen der Kommunikation wurden auch entsprechende intime Fotos ausgetauscht. Für ein entsprechendes Treffen sollte er 350 Euro bezahlten, davon 200 Euro als Anzahlung in Form von sogenannten Steam-Karten. Die Kartennummern und Codes übersandte er schließlich an die Betrügerin. Diese erschien dann leider nicht zum verabredeten Zeitpunkt und forderte nochmals 50 Euro für Benzingeld. Nachdem das Treffen nicht zustande kam, wollte er die Polizei kontaktieren, falls er sein Geld nicht zurückerhalte. Die Betrügerin drohte ihm mit der Veröffentlichung seiner intimen Fotos, falls er nicht zahlen würde. Daher erstattete er am 09.01.2023 bei der Polizei eine Strafanzeige. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Raum Bad Dürkheim: Diverse Fahrten unter Alkoholeinfluss

Bad Dürkheim (ots) – Am frühen Sonntagabend, 08.01.23, wurden anlassunabhängige Verkehrskontrollen bezüglich der Fahrtüchtigkeit im Raum Bad Dürkheim durchgeführt.

Gegen 17:30 Uhr wurde ein 61-jähriger BMW-Fahrer aus der VG Freinsheim in der Hauptstraße in Herxheim kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,42 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein bei der Beifahrerin durchgeführter Alkoholtest ergab 0,0 Promille, sodass diese die Fahrt fortsetzen konnte.

Gegen 17:50 Uhr wurde ein 80 jähriger Mercedes-Fahrer aus Lampertheim auf der K1 zw. Weisenheim/Berg und Kirchheim kontrolliert. Hier zeigte der Atemalkoholtest 0,49 Promille. Die Weiterfahrt wurde ebenfalls präventiv untersagt.

Um 19:00 Uhr wurde ein weiterer PKW auf der L517, kurz vor Leistadt, kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,09 Promille. Die Fahrt durfte fortgesetzt werden.

Aufgrund der vorangegangenen Kontrollen wurde gegen 19:15 Uhr, gemeinsam mit Beamten der Polizei Grünstadt, eine Kontrollstelle in Herxheim am Berg eingerichtet. Bereits bei der ersten Kontrolle konnte beim 55-jährigen Fahrzeugführer aus der VG Freinsheim eine Atemalkoholkonzentration von 0,9 Promille festgestellt werden. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld von 500EUR, 2 Punkte in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot.

Grünstadt, Kirchheim: Verkehrskontrollen

Grünstadt und Kirchheim (ots) – Heute fanden in der Zeit von 09:30 Uhr bis 13:45 Uhr Verkehrskontrollen an drei verschiedenen Örtlichkeiten in Grünstadt und Kirchheim statt. Dabei wurden neun Verkehrsteilnehmer von den eingesetzten Polizeibeamten festgestellt, die während der Fahrt ein Mobiltelefon benutzten. Der Bußgeldkatalog sieht hierfür ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt im Verkehrszentralregister vor. In fünf Fahrzeugen wurde jeweils eine Person festgestellt, die den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, was ein Verwarnungsgeld von 30 Euro nach sich zieht. Weil die HU-Plakette ihres Fahrzeuges eine Terminüberschreitung anzeigte, wurde zwei Autofahrern ein Mängelbericht ausgestellt.

Deidesheim, Haßloch: Geschwindigkeitskontrolle der Polizei

Haßloch / Deidesheim (ots) – Am Montag, 09.01., führte die Polizei 2 Geschwindigkeitskontrollen durch: In der Appengasse in Deidesheim wurde der Verkehr aus Richtung Ruppertsberg gemessen. In diesem kürzlich auf 30 km/h beschränkten Bereich waren zwischen 14.30 und 15.45 Uhr 15 Verkehrsteilnehmer zu schnell, wobei der schnellste mit 70 km/h unterwegs war. In der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße in Haßloch wurde im Anschluss zwischen 16.45 und 18.15 Uhr der aus Richtung Westrandstraße einfahrende Verkehr einer Kontrolle unterzogen. Im Ergebnis waren 6 Verkehrsteilnehmer zu schnell, alle zwischen 40 und 44 km/h bei erlaubten 30 km/h. Neben den Verwarnungen und Bußgeldern, die auf Grund der Geschwindigkeitsverstöße verhängt wurden, stellten die Polizeikräfte noch insgesamt 2 Mängelberichte aus, um sicherzustellen, dass Mängel an Fahrzeugen behoben werden.

Wachenheim: Fahrzeug unter Drogeneinwirkung geführt

Wachenheim (ots) – Am 09.01.2023 gegen 11:00 Uhr konnte auf der B271 in Höhe Wachenheim der Fahrer eines Fiat Picanto einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Er räumt schließlich den Konsum eines Joints am Wochenende ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein präventiv sichergestellt. Gegen den 25-jährigen Fahrer wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt.

Bockenheim: Mit 2,6 Promille aus dem Verkehr gezogen

Bockenheim (ots) – Ein Autofahrer wurde am 09.01.23 gegen 21:50 Uhr in der Straße Im Finkenschlag einer Verkehrskontrolle unterzogen. Sofort bemerkten die Polizeibeamten bei dem Mann Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,6 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheines. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr in einem Strafverfahren verantworten.

Ebertsheim: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Ebertsheim (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 09.01.23 gegen 21:10 Uhr in der Leininger Straße konnten bei einem 26 Jahre alten Autofahrer Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen Betäubungsmittelkonsum schließen lassen. Der Mann, der als Betäubungsmittelkonsument bereits auffällig war, verweigerte die Mitwirkung an einem Vortest. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Führerscheinstelle wird nach Eingang des Blutprobenergebnisses entsprechend informiert.

Grünstadt: E-Bike gestohlen

Grünstadt (ots) – Bereits am 07.01.23 gegen 13 Uhr ereignete sich in der Obergasse in Höhe der Kirche ein Fahrraddiebstahl. Das rot/schwarze E-Mountainbike der Marke Telefunken, das mit einem Fahrradschloss gesichert war, wurde von einem unbekannten Täter entwendet. Das neuwertige Fahrrad hat einen Wert von 1800 Euro. Hinweise zur Tat und zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegen.

Grünstadt: Unfall zwischen Radfahrer und Pkw

Grünstadt (ots) – Mit leichten Kopfverletzungen musste gestern (09.01.23) ein 13 Jahre alter Junge nach einem Unfall in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Kind befuhr gegen 07:40 Uhr vom Bahnhof kommend die Bahnhofstraße und wollte auf die Bitzenstraße fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw einer 55 Jahre alten Frau, die die Bitzenstraße in Richtung Asselheim befuhr. Die Lichtzeichenanlage zeigte in dem Moment für die Frau Gelblicht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

