Einbruch in Kirche

Ottersheim (ots) – Unbekannte Täter brachen vermutlich im Zeitraum von Samstag, 07.01.2023 auf Montag 09.01.2023, in die St. Martin Kirche in Ottersheim ein. In der Kirche wurden mehrere Schränke durchwühlt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Hilflose Person gerettet

Rülzheim (ots) – Gestern Abend wurde die Polizei von einer aufmerksamen Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Mittleren Ortsstraße in Rülzheim informiert, dass sie ihren Nachbarn schon länger nicht mehr gesehen habe. Nach den ersten Ermittlungen konnte eine Gefahrenlage nicht ausgeschlossen werden, weshalb die Polizei die Wohnung des vermissten Nachbarn betrat.

Dort konnte der 76-Jährige in einer hilflosen Lage vorgefunden werden. Durch den alarmierten Rettungsdienst wurde er anschließend medizinisch versorgt.

Ehrlicher Finder

Germersheim (ots) – Am Montag hat eine ehrliche Finderin aus Germersheim während einer Zugfahrt eine Geldbörse mit über 200 EUR Bargeld gefunden und diese bei der Polizei Germersheim abgegeben. Diese konnte den Verlierer schnell ausfindig machen und informieren. Glücklich konnte er seine Geldbörse kurz später bei der Polizei abholen.

Schulweg- und Geschwindigkeitskontrolle

Germersheim (ots) – Am Montagmittag führten Germersheimer Polizisten in der Zeppelinstraße eine Schulweg- und Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei waren insgesamt 6 Autofahrer zu schnell unterwegs. Zudem wurden an 6 Fahrzeugen technische Mängel festgestellt.