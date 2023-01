Meldung über einen Kinderansprecher

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmorgen 09.01.2023 wurde der Polizei gemeldet, dass ein Unbekannter kurz vor 08 Uhr versucht haben soll, einen 12-jährigen Jungen am Riedsaumpark in ein Fahrzeug zu ziehen. Der Junge rannte zum Sekretariat seiner in der Nähe befindlichen Schule und meldete den Vorfall.

Wir nehmen solche Meldungen immer sehr ernst. Nach der ersten Aufnahme des Sachverhalts durch eine Polizeistreife, haben deswegen spezialisierte Kräfte der Kriminalpolizei anschließend umfassende Ermittlungen und Vernehmungen sowie eine Begehung vor Ort durchgeführt. Den Ermittlungen zu Folge ergaben sich jedoch keine konkreten Anhaltspunkte auf eine mögliche Straftat.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Meldungen darüber, dass Kinder aus Fahrzeugen heraus oder sonst angesprochen werden, beunruhigen alle Eltern und Erziehungsverantwortlichen. Jedoch hat nicht jeder Fremde, der ein Kind anspricht, Böses im Sinn.

Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden:

Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.

Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in Ihrer Nachbarschaft vor.

Wir bitten Sie auf Basis von Gerüchten keine Falschinformationen zu verbreiten. Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke.

Bitte vertrauen Sie bei Ihrer Meinungsbildung nur gesicherten Quellen. Gesicherte Informationen erhalten Sie von Ihrer Polizei unter https://s.rlp.de/5vx. Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110 erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor.

Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen.

Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz. Halten Sie es zur Pünktlichkeit an.

Wir nehmen Ihre Ängste ernst und sind stets für Sie ansprechbar. Melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf.

In der Broschüre „Missbrauch verhindern“ unter https://s.rlp.de/H99vT bzw. auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention www.polizei-beratung.de finden Sie weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Patient greift Pflegekräfte an

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmorgen 09.01.2023 griff ein 40-Jähriger in einem Krankenhaus in Ludwigshafen einen 39-jährigen Pfleger und eine 41-jährige Pflegerin an. Der Patient verhielt sich zuvor im Krankenhaus bereits aggressiv, weshalb er des Hauses verwiesen wurde.

Die angegriffenen Pflegekräfte wurden leicht verletzt. Der 40-jährige Angreifer erhielt von den alarmierten Polizeikräften einen Platzverweis für das Krankenhaus.

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Dienstmorgen 10.01.2023 gegen 05 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Gaststätte in der Bismarckstraße einzubrechen. Es gelang dem/den Tätern jedoch nicht in die Räume einzudringen. Der entstandene Schaden wird auf rund 700 Euro geschätzt.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bismarckstraße beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Zwei versuchte Rollerdiebstähle

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Am Montag (09.01.2023) wurden der Polizei Ludwigshafen zwei versuchte Rollerdiebstähle gemeldet. Gegen 12:15 Uhr versuchte zwei Jugendliche in der Anglerstraße einen Roller zu stehlen. Der Besitzer bemerkte dies und sprach die Jugendlichen an. Diese rannten daraufhin weg.

Sie werden wie folgt beschrieben:

Jugendlicher 1: 13-14 Jahre alt, ca. 1,50 m groß und schwarz bekleidet.

Jugendlicher 2: ca. 15 Jahre alt, ca. 1,60-1,65 m groß und schwarz bekleidet.

In der Zeit von 06 Uhr bis 15:30 Uhr versuchten Unbekannte einen Roller in der Karl-Müller-Straße zu stehlen und beschädigten den Roller hierbei. Personen konnten bei dieser Tat nicht beobachtet werden.

Ob beide Taten in Zusammenhang stehen ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Wer kann Hinweise zu den flüchtenden Jugendlichen geben oder hat eine der Taten beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Taschendiebstahl – Wer hat etwas gesehen?

Ludwigshafen (ots) – Eine 44-Jährige wurde bereits am Freitagmorgen 06.01.2023 gegen 10 Uhr, auf dem Weg von einem Discounter in der Otto-Stabel-Straße in einen anderen Discounter in der Schützenstraße bestohlen. Unbekannte stahlen aus ihrer Handtasche eine weitere Tasche mit Geldbeutel und Schlüssel. Verdächtige Personen sind der Frau nicht aufgefallen.

Wer hat den Diebstahl gesehen oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Reifen gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 08.01., 19 Uhr und dem 09.01.2023, 7:30 Uhr, montierten Unbekannte alle vier Reifen bei einem Mercedes in der Erich-Reimann-Straße ab. Das Auto war zu der Zeit auf einem Parkplatz gegenüber des Südwest-Stadions geparkt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.800 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Bereits am Montag 09.01.2023 bemerkte ein Zeuge, dass ein Straßenschild in der Dessauer Straße beschädigt wurde. Die Überprüfung der Polizeikräfte ergab, dass vermutlich ein Lkw von der Kurzen Straße über die Hemshofstraße in die Dessauer Straße gefahren ist und hierbei gegen das Schild (Verkehrszeichen 205 Vorfahrt gewähren) fuhr. Das Schild wurde derart beschädigt, dass es ersetzt werden musste.

Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 200 Euro zu kümmern. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Fußgängerin angefahren

Ludwigshafen (ots) – Am Montagnachmittag 09.01.2023 gegen 17:15 Uhr, übersah ein 43-jähriger Autofahrer beim Ausfahren aus einer Tiefgarage in der Maudacher Straße eine 49-jähriger Fußgängerin, welche über die Straße ging.

Die Fußgängerin wurde von dem Auto erfasst und stürzte zu Boden. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Maudacher Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Autofahrerin durch Auffahrunfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Bei einem Auffahrunfall am 09.01.2023 gegen 22 Uhr, auf dem Kaiserwörthdamm wurde eine 71-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Ein 56-jähriger Autofahrer fuhr an der Kreuzung zur Lagerhausstraße auf das vorausfahrende Auto der 71-Jährigen auf. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro.

Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Montagnachmittag 09.01.2023 gegen 15 Uhr, stürzte ein 17-jähriger Rollerfahrer in der Kallstadter Straße und verletzte sich leicht. Der 17-Jährige kam zu Fall, als ein vor ihm fahrendes Auto langsamer wurde, um abzubiegen.

Bei der Unfallaufnahme konnten Polizeikräfte mehrere nicht ordnungsgemäße Umbauten feststellen. Nun wird geprüft, ob die Betriebserlaubnis durch die Umbauten erloschen ist.

Autofahrerin bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Montagnachmittag 09.01.2023 gegen 15:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Mannheimer Straße/Ludwig-Guttmann-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 65-jährige Autofahrerin missachtete beim Abbiegen den Vorfahrt der ihr entgegenkommenden 42-jährigen Autofahrerin, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Die 42-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Durch den Unfall entstand zudem ein Schaden von rund 2.300 Euro.