Betrügerische Hofreiniger unterwegs

Schifferstadt (ots) – Am 06.01.2023 klingelten drei Männer bei einem Hausbesitzer, um dessen Hof zu reinigen. Der Mann bezahlte einen niedrigen vierstelligen Betrag in Bar und ließ sich die Pflastersteine seiner Einfahrt reinigen. Durch die Männer wurde ein Flyer mit einer Telefonnummer ausgehändigt. Im Nachgang stellte sich heraus, dass die angegebene Telefonnummer nicht existiert.

Erste Ermittlungen ergaben einen 21-jährigen Tatverdächtigen aus dem Bereich Worms.

Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen fort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 – 4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Die Polizei rät:

Handwerker sollten nie spontan an der Haustür beauftragt werden. Es ist ratsam, sich zunächst eine Visitenkarte oder ein Faltblatt mit Angaben wie Firmenname, Firmenanschrift und ggfls Internetadresse geben zu lassen. Lassen Sie sich Zeit, diese Angaben eingehend zu überprüfen.

Lassen Sie sich nicht durch vermeintlich „gute“ Angebote überrumpeln. Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie Freunde/Bekannte hinzu.

Love-Scamming (Liebesbetrug)

Schifferstadt (ots) – Über Instagram erhielt eine 59-Jährige, welche im Dienstgebiet der Polizei Schifferstadt wohnhaft ist, eine Nachricht eines angeblichen Sängers. Der vermeintliche Sänger gaukelte in unzähligen Chatnachrichten die große Liebe vor. Die Intention des Betrügers war von Beginn an, Liebe vorzutäuschen und somit an Bargeld/Wertgegenstände der 59-Jährigen zu gelangen.

Vom Täter manipuliert erwarb die Frau Guthabenkarten im Wert von etwa 1.000 Euro und übergab die Codes per Messenger an den Betrüger. Bei Anrufen sprach die 59-Jährige mit vermeintlichen Freunden des Betrügers. Um Blutbrüderschaft zu schließen, übersandte die 59-Jährige ein Bild, auf welchem sie sich ihre Hand ritzte. Persönliche Treffen gab es nie.

Solch eine Art des Betruges wird „Love-Scamming“ oder „Romance-Scamming“ genannt. Über eine längere Zeit bemühen sich die Täter, das Vertrauen und Herzen der Opfer zu erobern. Die Täter nutzen gefälschte Lebensläufe, geschönte Bilder und falsche Namen, um im Internet nach dem großen Geld, statt der großen Liebe zu suchen. Persönliche Treffen finden keine statt, da somit der Betrug entlarvt werden würde. Überweisen Sie niemals Geld an Unbekannte.

Betrug durch angeblichen Mitarbeiter von Microsoft

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Wie erst gestern bekannt wurde, öffnete sich am 05.01.2023 bei einem 83-Jährigen bei der Nutzung seines Computers ein Hinweisfenster, dass der PC mit einem Virus befallen sei. Der Senior wählte daraufhin die angezeigte, vermeintliche Servicenummer. Dem angeblichen Mitarbeiter von Microsoft gestattete der 83-Jährige durch ein Programm Zugriff auf seinen Computer. Der Betrüger nutzte dies, um an persönliche Daten zu gelangen. Im Nachgang wurden etwa 2.500 Euro vom Konto des Seniors abgebucht.

Die Polizei rät:

Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner oder Mobiltelefon, beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf.

Ladendiebin erwischt

Schifferstadt (ots) Am Montag 09.01.2023 gegen 20:20 Uhr, teilte ein Ladendetektiv eine Ladediebin in einem Einkaufsmarkt im Waldspitzweg mit. Die 42-jährige Diebin, welche in Hamburg wohnhaft ist, hatte Kosmetika in ihre manipulierte Innentasche der Jacke gesteckt und den Markt verlassen. Die Gegenstände hatten einen Wert von ca. 40 Euro.

Die Jacke wurde als Tatmittel sichergestellt. Auf der Dienststelle wurde die Dame erkennungsdienstlich behandelt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Kontrollen der Polizei

Schifferstadt (ots) Am Montag 09.01.2023 führte die Polizei Schifferstadt in Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei in Bezug auf Einbruchsprävention verstärkt Kontrollen in Limburgerhof, Mutterstadt und Dannstadt-Schauernheim durch. Bei den Kontrollen konnten keine Hinweise auf Einbruchdelikte erlangt werden.

Bei einem Fahrzeugführer wurde bei der Kontrolle in Dannstadt-Schauernheim ein Messer sichergestellt. Durch die Waffenbehörde wird nun geprüft, ob der Herr berechtigt im Besitz des Messers ist.