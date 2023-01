Hund rennt auf den Fahrradweg – Radfahrer verletzt

Mainz-Neustadt (ots) – Ein Fahrradfahrer musste am Montagabend mit Knochenbrüchen in eine Klinik eingeliefert, nachdem ihm ein Hund vors Rad gelaufen war. Gegen 18:55 Uhr befuhr der 58-jährige Ingelheimer mit seinem Fahrrad ordnungsgemäß den vorgeschriebenen Fahrradweg der Hattenbergstraße aus Fahrtrichtung Kaiser-Karl-Ring kommend in Richtung Zwerchallee.

Zu diesem Zeitpunkt überquerte der 42-jährige Hundehalter mitsamt seinem freilaufenden Hund die Hattenbergstraße. Der Hund lief in einiger Entfernung zu seinem Herrchen zwischen geparkten Fahrzeugen hindurch und stand so plötzlich auf dem Fahrradweg.

Um nicht mit dem Tier zusammenzustoßen leitete der 58-Jährige eine Vollbremsung ein, kam hierbei aber zu Fall. Er zog sich Knochenbrüche zu und musste vom Rettungsdienst in eine Mainzer Klinik eingeliefert werden.

30-Jähriger unter Drogeneinfluss

Gensingen (ots) – Bei der Kontrolle eines 30-Jährigen Kraftfahrers stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 9.1.2023 gegen 15:10 Uhr Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Die Polizisten kontrollierten den Mann mit seinem PKW an der B 41 bei Gensingen. Der 30-Jährige musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Weiterfahrt wurde zunächst untersagt. Ihm drohen nun ein Bußgeld, ein Fahrverbot und eine Strafanzeige.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

2x Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz-Gonsenheim (ots) – Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Sonntag 08.01.2022 gegen 15:00 Uhr in Mainz Gonsenheim in der Kapellenstraße. Die gerade mal zweistündige Abwesenheit der Bewohner nutzen der oder die bislang unbekannten Täter aus, um durch ein Fenster im Erdgeschoss in das Innere des Hauses zu gelangen. Hier durchsuchten und durchwühlten sie Zimmer und Einrichtungsgegenstände nach potentiellem Diebesgut und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Die Mainzer Kriminalpolizei führte eine Spurensuche am Tatort durch.

Mainz-Gonsenheim (ots) – Am Montagnachmittag sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Gonsenheim eingebrochen. Die Täter gelangten über das Hoftor zunächst auf das Grundstück in der Heidesheimer Straße und machten sich zunächst an der Garage zu schaffen. Mit einem hier entnommenen Gartengerät, schlugen sie dann die Fensterscheibe der Terrassentür ein und gelangten so ins Innere des Hauses. Die Einbrecher durchwühlten das gesamte Haus und flüchteten hiernach in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der Kriminaldauerdienst der Mainzer Polizei hat vor Ort eine Spurensicherung durchgeführt und erste Ermittlungen eingeleitet.

Kreis Mainz-Bingen

Frau verstirbt nach Verkehrsunfall

Ingelheim/Heidesheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang kam es am Dienstagmorgen in Heidesheim. Gegen 10:39 Uhr war eine 68-jährige Frau mit ihrem Mitsubishi auf der Mainzer-Straße, der Ortsdurchfahrt in Heidesheim unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Frau in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Opel Mocca.

Nach dem Zusammenstoß stieg die 68-jährige noch selbstständig aus ihrem Fahrzeug aus, brach aber dann auf der Straße zusammen. Eine Funkstreife der Polizeiautobahnstation Heidesheim, begann sofort mit Reanimationsmaßnahmen, die in der Folge vom Rettungsdienst fortgeführt wurden, aber letztlich erfolglos blieben.

Der 76-jährige Fahrer des Opel Mocca blieb unverletzt. Ob es bei der verstorbenen 68-Jährigen bereits vor dem Unfall zu einem Medizinischen Notfall kam, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizeiinspektion Ingelheim hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Mainz die Ermittlungen aufgenommen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt und es wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Ortsdurchfahrt Heidesheim musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis 13:35 Uhr voll gesperrt werden.

Vergeblicher Fluchtversuch

Bingen (ots) – Am 09.01.23 gegen 11:00 Uhr wird eine Streife der PI Bingen im Kreisverkehr Hitchinstraße / Schultheiß-Kollei-Straße auf einen mit zwei Personen besetzten Motorroller aufmerksam, welcher mit Erblicken der Streife seine Fahrt von dort in die Löwen-Entertainment-Straße fortsetzt.

Trotz mehrerer Anhaltesignale und eingeschaltetem Blaulicht setzt der Fahrer seine Fahrt in Richtung des Schulgeländes der Rochus-Realschule fort und umfährt die dort aufgestellte Schranke, sodass eine weitere Verfolgung zunächst verhindert wird. Bei unmittelbarer Anfahrt des Schulgeländes über die Nuits-Saint-Georges-Straße kann die Streife den mittlerweile abgestellten Motorroller und die beiden über den Sportplatz flüchtenden Nutzer feststellen.

Beide Personen können bei ihrer Flucht gestellt werden. Im Rahmen der nachfolgenden Kontrolle stellt sich heraus, dass der 33-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und am Motorroller ein nicht hierfür ausgegebenes Kennzeichen angebracht wurde. Der Fahrer wird sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, sowie auch Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots) – Am Freitag 06.01.2023 kam es gegen 17:55 Uhr in Bingen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine Fußgängerin querte in der Schulheiß-Kollei-Straße die Straße. Dabei wurde sie von einem Pkw erfasst, der die Schultheiß-Kollei-Straße in Richtung Binger Innenstadt befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde sowohl die Fußgängerin, als auch die Pkw-Fahrerin verletzt.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Bingen unter der Telefonnummer 06721/9050 oder per E-Mail unter pibingen@polizei.rlp.de zu melden.