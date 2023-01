Trunkenheitsfahrt mit Drogenfund

Speyer (ots) – Am 10.01.2023 gegen 02:00 Uhr unterzogen Beamte der Polizei in Speyer einen 36-Jährigen Mann im Fliederweg einer Verkehrskontrolle. Dabei stellen sie drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Der Fahrzeugführer teilte gegenüber den Beamten mit, dass er gerade erst Drogen konsumiert hatte. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs fanden die Beamten eine niedrige zweistellige Grammzahl von Amphetaminen. Zudem war das Fahrzeug zur Entstempelung ausgeschrieben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Den Mann erwarten nun mehrere Verfahren.

Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht

Speyer (ots) – Am 09.01.2023 gegen 16:00 Uhr beschädigte eine 21-Jährige beim Vorwärtseinparken den neben ihr geparkten Pkw auf einem Parkplatz in der Iggelheimerstraße. Trotz des verursachten Fremdschadens von mehr als 3000 Euro entfernte sie sich fußläufig. In der Zwischenzeit kam der 26-jährige Halter des beschädigten Fahrzeugs an seinen geparkten PKW und verständigte die Polizei in Speyer.

Als die Unfallverursacherin an der Unfallstelle erschien, wurde sie von den Beamten als Beschuldigte einer Verkehrsunfallflucht belehrt und mit den daraus resultierenden strafrechtlichen Konsequenzen konfrontiert. Im Laufe der Unfallaufnahme teilte die 21-Jährige mit, dass sie Medikamente zu sich genommen hatte, welche Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit haben könnten. Daraufhin wurde ihr auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Versuchter Einbruch in Wohn-/Geschäftshaus in der Innenstadt

Speyer (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten bislang unbekannte Täter sich Zugang zu einem Wohn-/Geschäftshaus in der Korngasse zu verschaffen. An der Eingangstür stellte der Geschädigte mehrere Hebelspuren fest. Den Tätern gelang es jedoch nicht in das Innere zu gelangen.

Am Gebäude entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de.