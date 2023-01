Exhibitionist belästigt Passantin

Heidelberg (ots) – Ein bislang unbekannter Täter sprach am Sonntag 08.01.2023 gegen 00:15 Uhr in der Bahnstadt eine Passantin zunächst aus seinem parkenden Fahrzeug heraus an. Hierbei hatte er sich in unsittlicher Weise entblößt und nahm sexuelle Handlungen an sich vor.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 30 Jahre alt, schwarze kurze Haare, rasiert, schmale Statur, hellhäutig, trug beidseitig Ohrringe, sprach deutsch.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Tel.: 0621/174-4444 zu wenden.

Einbruch in Optikerfiliale

Heidelberg (ots) – Unbekannte verschafften sich Dienstag 10.01.2023 gegen 03:15 Uhr durch einschlagen zweier Schaufensterscheiben widerrechtlich Zugang zu einer Optikerfiliale in der Mannheimer Straße in Wieblingen. Es wurde Bargeld im 3-stelligen Bereich sowie mehrere Brillen entwendet, wodurch ein Gesamtschaden von 3.100 EUR entstand.

Der oder die Täter konnten sich vor dem Eintreffen alarmierter Einsatzkräfte unerkannt entfernen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wieblingen, Tel.: 06221/ 830740, zu melden.