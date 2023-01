Sternsinger besuchen Polizeipräsidium (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Die Sternsinger der Pfarrei Heiliger Martin haben am Dienstag das Polizeipräsidium Westpfalz besucht. Die Heiligen Drei Könige, Kaspar, Melchior und Balthasar, überbrachten den Segen „Christus mansionem benedicat“ (Christus segne dieses Haus). Die Segensbitte „20*C+M+B+23“ wurde über dem Haupteingang der Behörde angebracht.

Schnell füllte sich das Foyer des Dienstgebäudes in der Logenstraße. Zahlreiche Mitarbeiter der Polizei erwarteten die Gruppe. Ralf Klein, Leiter der Polizeidirektion Kaiserslautern: „Die Aktionen der Sternsinger sind wichtig, damit arme und schutzlose Kinder in der Welt eine Unterstützung erfahren. Dadurch wird zumindest ein kleiner Beitrag dazu geleistet, dass diese Menschen und ihre Schicksale nicht in Vergessenheit geraten und unsere vom Konsum geprägte Gesellschaft für kurze Zeit innehält. Die Polizei in Kaiserslautern bedankt sich für den Segen und wünscht ein gutes Jahr 2023.“

In diesem Jahr sammeln die Sternsinger wieder für die Partnergemeinden der Pfarrei in Ruanda und Uruguay. In Afrika werden beispielsweise Teenager-Mütter unterstützt, die ungewollt schwanger und deshalb von ihren Familien verstoßen wurden. In Südamerika unterstützen die Helfer ein Kinderhaus, in dem Jugendliche gegen sexuellen Missbrauch geschützt werden. |erf

Kichererbsen lösen Notfalleinsatz aus

Kaiserslautern (ots) – Angebrannte Kichererbsen haben am Montagabend den Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Die Einsatzkräfte wurden gegen 19:30 Uhr alarmiert, weil es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nordbahnstraße zur Rauchentwicklung kam. Vorsorglich wurde der Wohnkomplex geräumt. Wie sich herausstellte, hatte ein Hausbewohner in seiner Küche Essen auf dem eingeschalteten Herd stehen lassen.

Die angebrannten Kichererbsen wurden gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Jetzt wird geprüft, ob der Verantwortliche für die Einsatzkosten aufkommen muss. |erf

Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – Während einer Fußstreife in der Innenstadt sind Polizeibeamte am Montagnachmittag am Willy-Brandt-Platz auf zwei junge Männer aufmerksam geworden. Beim Anblick der Polizisten ergriff einer der beiden sofort die Flucht. Er konnte aber nach kurzer Verfolgung am Schillerplatz gestellt und kontrolliert werden.

Bei sich hatte der 22-Jährige nichts, was zu beanstanden war oder die Flucht erklärt hätte. Lediglich die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben ist. Die Behörde wird entsprechend über das Kontrollergebnis informiert.

Auch der 19-jährige Begleiter wurde kontrolliert, ebenfalls ohne Beanstandungen. Die beiden Männer durften nach der Kontrolle weiterziehen. |cri

Trickdiebe greifen in die Ladenkasse

Kaiserslautern (ots) – Einen Trickdiebstahl aus der Ladenkasse haben Mitarbeiterinnen eines Modemarktes am Montag bei der Polizei angezeigt. Wie die beiden Frauen zu Protokoll gaben, richtet sich der Tatverdacht gegen zwei Männer, die das Geschäft am vergangenen Freitag besucht hatten.

Ähnlich wie beim Fall am Tag zuvor in einem Möbelgeschäft gingen die Trickdiebe auch hier vor: Sie legten Ware im Wert von rund 1.000 Euro auf die Theke und verlangten nach der Bezahlung, dass ein Teil der Sachen auf Kosten der Filiale an ihre Familie verschickt werden soll. Als die Kassiererin dies ablehnte, wollten die Männer einen Großteil der Ware wieder zurückgeben. Die Mitarbeiterin stornierte die Sachen und händigte den entsprechenden Geldbetrag aus.

Bei der Abrechnung am Abend stellte sie dann aber fest, dass mehrere hundert Euro in der Kasse fehlen. Offenbar war die Frau von den Unbekannten so geschickt abgelenkt worden, dass sie nicht bemerkte, dass einer der beiden in die Kasse griff.

Die mutmaßlichen Trickdiebe werden folgendermaßen beschrieben:

etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und kräftig; beide hatten dunkle Haare und waren dunkel gekleidet. Einer der Männer trug einen Schnurrbart.

Die Polizei bittet Geschäftsbetreiber um erhöhte Vorsicht, falls unbekannte Kunden auftreten, die ähnlich vorgehen oder aufgrund anderer merkwürdiger Verhaltensweisen auffallen. |cri

Spiegelabtreter löst Alarm aus

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich wurde der Mann aus seinem Schlaf aufgeschreckt, als sein Handy in der Nacht zum Samstag plötzlich Alarm schlug. Das Gerät meldete kurz nach 3:30 Uhr eine Kollision seines Fahrzeugs, allerdings parkte der Wagen draußen auf der Straße. Am Morgen stellte der 42-Jährige fest, dass Unbekannte in der Nacht den linken Außenspiegel an seinem Auto abgetreten haben. Offensichtlich war das der Grund für den nächtlichen Alarm.

Der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Beamten sicherten Spuren und haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die rund um die Straße „Am Heiligenhäuschen“ Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Dreiste Ladendiebe entkommen unerkannt

Kaiserslautern (ots) – Zwei dreiste Ladendiebe waren am Montagnachmittag in einem Elektronikladen in der Kerststraße aktiv. Die beiden Männer betraten gegen 16:50 Uhr den Laden und entwendeten eine hochwertige Smartwatch. Circa zehn Minuten später betrat einer der Täter erneut das Geschäft und entwendete eine zweite Smartwatch. Beide Männer entkamen unerkannt.

Der Diebstahl fiel erst bei Sichtung der Videoaufnahmen auf. Wie es den Dieben, die auf Mitte 20 geschätzt werden, gelungen ist, die Diebstahlsicherungen zu entfernen, ist noch unklar.

Einer der beiden trug schwarze Kleidung und schwarze Schuhe mit weißer Sohle.

Der andere hatte eine schwarze Jacke mit weißen Streifen am Ärmel an, eine helle Jeans, sowie weiße Schuhe mit schwarzer Schnürung.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Gestohlenes Fahrrad im Internet zum Kauf angeboten

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ermittelt gegen einen 15-Jährigen aus dem Stadtgebiet wegen Fahrraddiebstahls. Er steht im Verdacht, am Wochenende ein Mountainbike gestohlen und es anschließend im Internet zum Kauf angeboten zu haben. Nach Angaben des rechtmäßigen Eigentümers hatte er sein Fahrrad am Sonntag gegen 0:30 Uhr vor einem Wohnanwesen in der Theodor-Heuss-Straße abgestellt.

Als er gegen 17 Uhr zurückkehrte, war das Mountainbike verschwunden. Am Montag fand er es dann in einem Verkaufsportal im Internet. Der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei.

An der Wohnanschrift des Verkäufers trafen die Beamten die Mutter des 15-Jährigen an. Bei der Durchsuchung der Kellerräume fanden sie das gestohlene Fahrrad und stellten es sicher. Die weiteren Ermittlungen laufen |elz

Unfall auf Autobahn verursacht und geflüchtet…

Kaiserslautern (ots) – Die Autobahnpolizei Kaiserslautern sucht mögliche Zeugen, die am Dienstagmorgen eventuell beobachtet haben, wie ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an der Anschlussstelle Kaiserlautern-Einsiedlerhof in Richtung Saarbrücken auf die BAB 6 aufgefahren ist und durch sein rücksichtsloses Verhalten einen folgenschweren Auffahrunfall verursacht hat.

Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich um einen dunklen PKW Peugeot 208 mit der Ortskennung KL-???? gehandelt haben. Der Fahrer diese PKW wechselte beim Auffahren auf die Autobahn unmittelbar auf den mittleren Fahrstreifen.

Hierdurch erschrickt eine 25-jährige Toyota-Fahrerin und bremst bis zum Stillstand ab um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein nachfolgender 68-jähriger Ford-Fahrer kann nicht mehr ausweichen und fährt auf den Toyota auf. An beiden PKW entsteht ein Schaden von ca. 6.000 Euro.

Die Toyota-Fahrerin erleidet einen schweren Schock und muss sogar notärztlich behandelt werden. Der Unfallverursacher selbst hält zunächst auch noch an, entfernt sich dann aber unerlaubt von der Unfallstelle.

Tausende Euro an Betrüger überwiesen

Kaiserslautern (ots) – Überweisungen im Gesamtwert von mehr als 22.000 Euro hat eine Frau aus Kaiserslautern vorgenommen – bevor sie merkte, dass sie auf Betrüger hereingefallen ist. Wie die 71-Jährige am Montag der Polizei meldete, hatte sie Ende vergangener Woche Handy-Nachrichten einer unbekannten Rufnummer erhalten. Der Absender gab sich als ihr Sohn aus und bat um die Bezahlung mehrerer Rechnungen.

Die Seniorin glaubte den Nachrichten, ging auf die Bitte ein und überwies unterschiedliche Summen auf verschiedene Empfängerkonten. Als sie dann zu Wochenbeginn Kontakt zu ihrem echten Sohn hatte und der Schwindel aufflog, konnte die Frau nur noch einen Teil der übermittelten Beträge von ihrer Bank zurückbuchen lassen. Etwas mehr als 11.000 Euro dürften „futsch“ sein.

Wir appellieren in diesem Zusammenhang noch einmal dringend an alle, die solche Handy-Nachrichten von unbekannten Rufnummern erhalten: Auch wenn der Absender behauptet, ihr Sohn, ihre Tochter oder ihr Enkelkind zu sein – bleiben Sie bitte unbedingt misstrauisch!

Unser Tipp: Rufen Sie Ihren Familienangehörigen über die Nummer an, die Sie sonst immer benutzt haben, und hören Sie nach, ob die Angaben stimmen. Oder stellen Sie Fragen, die nur das echte Familienmitglied beantworten kann. Bitte überweisen Sie nicht einfach Geld an irgendjemanden, ohne zu wissen, mit wem Sie es zu tun haben!

Weitere Informationen und Tipps, wie Sie sich schützen können, finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de unter https://s.rlp.de/f79xd |cri