Neustadt: Aussichtspunkt Bergstein – Absturzgitter illegal abgeschraubt

Neustadt an der Weinstraße – Bisher Unbekannte haben die komplette Absturzsicherung auf dem Aussichtspunkt „Bergstein“ unterhalb des Weinbiets – illegal – entfernt und wie zur Abholung an einem Baum angelehnt bereitgestellt. Das hat die Abteilung Landwirtschaft und Umwelt mitgeteilt. An eines der Gitter wurde ein Zettel mit der Aufschrift „Ihr Aktionskomitee zur Entschandelung der freien Natur“ geklebt.

Die Stadtverwaltung hat Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gestellt. „Die Gitter stehen dort nicht zum Spaß, sondern sollen Menschen vor einem Absturz schützen“, so Revierförster Jens Bramenkamp kopfschüttelnd. Gleiches gelte für gefährliche Stellen an der Wolfsburg oder dem so genannten Zigeunerfelsen. „Wichtig ist zu betonen, dass die Rechtsprechung die Gewährleistung der Verkehrssicherung vorschreibt und wir als Grundstückseigentümer entsprechend zur Handlung verpflichtet sind. Dabei versuchen wir mit möglichst geringen Eingriffen den Vorgaben genüge zu leisten.“

Der Fallschutz soll nun zeitnah erneut aufgestellt werden. Der Stadt entstehen Kosten im vierstelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Abteilung Landwirtschaft und Umwelt unter umwelt@neustadt.eu entgegen.