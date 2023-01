Erdrutsch an der Salinenbrücke

Bad Kreuznach (ots) – Am Montag 09.01.2023 gegen 17:45 Uhr meldete ein aufmerksamer Busfahrer einen umgestürzten Baum im Bereich Salinenbrücke/Nachtigallenweg. Die entsandten Kräfte der Kreuznacher Polizei konnten vor Ort einen kleineren Erdrutsch feststellen. Die Erde hatte sich auf dem felsigen Untergrund wohl durch den nächtlichen Starkregen gelöst.

Durch die Erdmassen war der Baum auf den Rad-/Fußweg gedrückt worden. Einige Steine waren bis auf die Fahrbahn gerollt. Zu einem größeren Schaden bzw. einer größeren Gefahrenstelle war es aufgrund eines hölzernen Schutzwalls allerdings nicht gekommen.

Der Bauhof säuberte die Straße und sperrte den Rad- /Fußweg bis auf weiteres ab. Eine konkrete Gefahrenlage für den fließenden Verkehr besteht im Moment nicht. Die zuständige Behörde wird sich die Sachlage im Verlauf des nächsten Tages ansehen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Bärweiler (ots) – Am Montagvormittag kam es gegen 07:00 Uhr in der Ortsdurchfahrt von Bärweiler (L 375)im Bereich einer Kurve zur Berührung zwischen einem in Richtung Hundsbach/ L 182 fahrenden weißen Omnibus (vermutlich Linienbus) und einem rückwärts ausparkenden roten VW Polo. Der Bus setzte nach dem Anstoß seine Fahrt unvermittelt fort. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.

Pkw im Vorbeifahren gestreift – Zeugen gesucht

Bad Sobernheim (ots) – Am Montag 09.01.2023 wurde im Zeitraum von ca. 07:10-07:50 Uhr durch ein noch unbekanntes vorbeifahrendes Fahrzeug der linke Außenspiegel eines am Fahrbahnrand der Ringstraße geparkten grün-weißen Toyota Yaris des örtlichen Pflegedienstes beschädigt.

Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.