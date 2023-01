Festgefahrener Tesla sorgt für Aufsehen

Mannheim (ots) – Für größere Aufmerksamkeit im morgendlichen Berufsverkehr sorgte am Montag 09.01.2023 gegen 08:45 Uhr, ein festgefahrener Tesla am Paradeplatz in der Innenstadt. Eine 72-Jährige war auf der Suche nach einem Drogeriemarkt. Hierbei befuhr sie den für den Fahrzeugverkehr gesperrten Fußgängerbereich zwischen den Quadraten P1 und P2. In Höhe der Straßenbahnhaltestelle Paradeplatz, fuhr die Dame mit ihrem Tesla über die Erhöhung des Bahnsteigs der Haltestelle und blieb hängen. Weder rückwärts noch vorwärts lies sich der PKW aus dieser misslichen Lage befreien.

Da der Tesla in die Straßenbahngleise ragte, war der Straßenbahnverkehr an der Haltestelle Paradeplatz in Fahrtrichtung Mannheim Rathaus für ca. 1,5 Stunden blockiert. Erst nachdem ein Abschleppdienst durch die Polizei verständigt war, konnte mit dessen Hilfe das Elektro-Fahrzeug wieder auf alle 4 Räder gestellt werden. Die rnv leitete die Straßenbahnen örtlich um.

Nachdem der Verwarnung für das verkehrswidrige Befahren des Fußgängerbereichs, konnte die Dame ihre Fahrt fortsetzen. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand kein Sachschaden am Pkw und der Straßenbahnhaltestelle.

Inwieweit das fahrzeugseitige Navigationssystem durch den Fußgängerbereich führte oder die ortsunkundige Fahrerin die Route wählte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Einbruch in zwei Büros

Mannheim (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bislang unbekannte Täter in ein Bürokomplex in der Seckenheimer Hauptstraße ein. In denen im 1.OG befindlichen Büros wurden zwar diverse Türen aufgehebelt und Schränke geöffnet, entwendet wurde jedoch nichts. In den Büroräumlichkeiten im 2.OG hingegen entwendete der oder die bislang unbekannten Täter Bargeld im niedrigen 4-stelligen Bereich.

Die vorgefundenen Spuren werden durch die Kriminaltechnik der Kriminalpolizei Heidelberg ausgewertet. Die Ermittlungen werden durch den Polizeiposten Mannheim-Seckenheim geführt. Wer Hinweise zur Tat oder zu dem/den bislang unbekannten Tätern machen kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0621 48973 beim Polizeiposten Mannheim-Seckenheim.

Verkehrsunfall auf der L 597

Mannheim (ots) – Ein Zeuge wurde am frühen Dienstagmorgen 10.01.2023 auf ein verunfalltes Fahrzeug neben der Fahrbahn der Sudetenstraße aufmerksam und verständigte Polizei und Feuwehr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Mann nach 05 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen einen Brückenpfeiler und wurde dabei schwerst verletzt. Trotz Rettungsmaßnahmen der alarmierten Einsatzkräfte verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Die Sudetenstraße musste für den Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sowie der anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden. Die Sperrung wurde 8.50 Uhr aufgehoben.

Brand in Kaffeerösterei

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Freitag 06.01.2023 kam es gegen 14:19 Uhr in der Floßwörthstraße aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Abzugsrohr einer Kaffeerösterei. Offenbar überhitzte das Ofenrohr, wodurch es zu einer größeren Rauchentwicklung kam. Der Inhaber alarmierte daraufhin die Feuerwehr, ca. 40 Personen die sich in einem anderen Teil des Gebäudes aufhielten, konnten selbstständig den Gefahrenbereich verlassen und blieben glücklicherweise unverletzt.

Die Ursache der Rauchentwicklung konnte durch die Feuerwehr schnell festgestellt und beseitigt werden. Nachdem das Gebäude gelüftet worden war, konnte alle Personen wieder in das Gebäude zurückkehren. Insgesamt entstand an der Anlage nur ein geringer Sachschaden. Lediglich der Inhaber wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ambulant versorgt.

Unfallflucht auf dem Parkplatz

Mannheim-Vogelstang (ots) – Am Samstag 07.01.2023 zwischen 08-20:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz in der Spreewaldallee ein Verkehrsunfall. Hier wurde ein PKW VW Golf durch eine bislang unbekannte Pkw vermutlich beim Ausparken beschädigt. Der Verursacher flüchtete hiernach ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen.

Der Golf wurde hierbei an der vorderen linken Stoßstange beschädigt. Zeugen, die den Unfall auf dem Parkplatz des XXXL Lutz Mann Mobilia beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim, unter der Telefonnummer 0621/174-4222 in Verbindung zu setzen./MG