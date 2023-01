Rücksichtsloser Autofahrer gefährdet Fußgänger

Karlsruhe (ots) – Beinahe kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall an einem Fußgängerüberweg in der Beiertheimer Allee. Gegen 17:20 Uhr überquerte ein 66-Jähriger die Fahrbahn als ein bislang unbekannter Pkw-Lenker wohl ungebremst an dem Mann vorbeifuhr. Um eine Kollision zu vermeiden wich der Fußgänger zurück. Der Autofahrer fuhr im Anschluss ohne anzuhalten weiter.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der Rufnummer 0721-666-3411 entgegen.

Einbruchsversuch gescheitert

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in eine Firma in der Lameystraße einzubrechen, verschwanden jedoch, ohne die Örtlichkeit betreten zu haben. Nach ersten Ermittlungen dürften die Unbekannten zwischen 20:45 Uhr am Sonntag und 08:30 Uhr am Montag mehrere Plexiglasscheiben eines Rolltors eingeschlagen haben und daraufhin verschwunden sein.

Die Flüchtigen könnten mutmaßlich von dort verbauten Sicherheitseinrichtungen verschreckt worden sein. Die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Mühlburg haben die Ermittlungen aufgenommen und einen Sachschaden in Höhe 1.000 Euro bilanziert.

Kreis Karlsruhe

Feuer zerstört Schuppen

Karlsruhe (ots) – Am Dienstag 10.01.2023 brannte aus bislang unbekannter Ursache ein Holzschuppen in Waldbronn-Busenbach. Eine Anwohnerin bemerkte kurz vor 07:00 Uhr den Brand auf dem Feldgrundstück in Verlängerung des Brahmswegs und wählte den Notruf. Die Hütte stand zu diesem Zeitpunkt in Vollbrand und brannte in der Folge komplett ab. Hinzugeeilte Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Waldbronn waren vor Ort mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Um alle Glutnester zu löschen, musste die Feuerwehr mit Hilfe eines Radladers den Brandschutt auseinanderziehen. In der Hütte waren ein Traktor sowie Brennholz und Heu gelagert. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Personen wurden keine verletzt, jedoch fielen mehrere Hasen, die in der Hütte gehalten wurden, dem Feuer zum Opfer. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden vom Polizeiposten Albtal geführt.

Sattelzug kollidiert mit Rettungswagen

Karlsruhe (ots) – Nach einer Unfallflucht am Montag 09.01.2023 auf der Bundesautobahn 5 sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer gegen 19:25 Uhr zwischen der Autobahnausfahrt Kronau und der Tank-und Rastanlage Bruchsal in nördliche Richtung auf dem rechten Fahrstreifen.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Sattelzug unvermittelt nach links und kollidierte mit einem auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Rettungswagen. Der vermeintliche Unfallverursacher fuhr unbeirrt weiter. Der 21-jährige Fahrer des Krankenwagens und sein 23-jähriger Beifahrer blieben unverletzt.

Durch den Zusammenstoß entstand an dem Einsatzfahrzeug ein Sachschaden von circa 7.000 Euro. Ob an dem unfallverursachenden Fahrzeug ein Schaden entstand ist bislang nicht bekannt.

Laut Zeugen soll es sich bei dem Unfallverursacher um einen weißen Lastkraftwagen handeln.

Die Verkehrspolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 0721 944840 zu melden.

Wohnungseinbrüche in Mehrfamilienhäuser

Karlsruhe (ots) – In der Pfinztalstraße kam es im Zeitraum zwischen Samstag und Montag zu 2 Wohnungseinbrüchen. Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit zwischen Samstagnachmittag 17:00 Uhr und Montagmorgen gegen 09:00 Uhr das Schloss einer Wohnungstür im 4.OG auf. Nach derzeitigem Stand entwendete der Unbekannte zwei Münzen aus einer Münzsammlung. Der Wert des Diebesguts lässt sich noch nicht abschließend beziffern.

Wohlmöglich derselbe Einbrecher verschaffte sich im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag 16:30 Uhr und Montagmorgen gegen 09:45 Uhr Zutritt zu einem weiteren Mehrfamilienhaus. Hier gelang der Täter scheinbar durch das Brechen des Schließzylinders in eine Wohnung. Nachdem der Unbekannte einige Vorhänge zuzog und ein Fenster kippte, flüchtete er und entwendete offenbar nichts.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Nummer 0721 49070 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.