Die spanische Costa Dorada, in Katalanisch auch als Costa Daurada bekannt, ist in den letzten Jahrzehnten zu einem ständig wachsenden Tourismusziel einheimischer und ausländischer Besucher geworden.

Seit in den 60er-Jahren der Tourismus in der Region begann, hat der Küstenstreifen regelmäßig steigende Besucherzahlen vorzuweisen. Auch immer mehr deutsche Urlauber zieht es an die Strände der Costa Daurada. Die Gründe dafür sind verschieden. Doch im Vergleich zur angrenzenden dicht besiedelten und teilweise überlaufenen Costa Brava, hat die Goldküste nicht nur die schöneren Strände, aufzuweisen. Die Region begeistert ebenfalls mit einer vielfältigen und alten Kultur sowie einer großen Auswahl an luxuriösen Unterkünften, die jeden Geschmack befriedigen. Von einem Ferienhaus am miami platja lassen sich das facettenreiche Freizeitprogramm und die feinsandigen Strände am besten erleben.

Die spanische Goldküste boomt wieder

Analysen zufolge konnte sich der Tourismussektor in der Provinz Tarragona im Jahr 2022 von den Auswirkungen der Pandemie wieder erholen. Glaubt man den offiziellen Zahlen, dann wurden im vergangenen Jahr über 17,5 Millionen Übernachtungen in der Region registriert. Kurz vor der Pandemie waren es 19 Millionen. Damit konnte die Costa Daurada nahezu wieder an die Besucherzahlen der Vor-Pandemiezeit anknüpfen. In einigen Regionen der Goldküste, zum Beispiel in Terres de l’Ebre, war sogar ein Besucheranstieg von +16,5 Prozent zu verzeichnen. Wen wundert es? Hat sich doch gerade dieser Landstrich als nahezu sicherer Urlaubs-Spot für Sonnenanbeter, Strandliebhaber und Kulturfreunde einen Namen gemacht. Die etwa 130 Kilometer südwestlich von Barcelona gelegene Costa Dourada zieht vermehrt deutsche Urlauber dank ihrer malerischen Dörfer und der feinsandigen Stränden mit den grünen Bergrücken im Hinterland das ganze Jahr über an. Die beste Reisezeit für Sonnenhungrige ist zwar von Mai bis Oktober zu verzeichnen, doch auch im Rest des Jahres hat in der Region durchweg angenehme Temperaturen vorzuweisen, die einen Kurztrip oder einen Langzeiturlaub möglich machen. 22 Grad beträgt die durchschnittliche Jahrestemperatur bei ca. 3.000 Sonnenstunden. Zum Vergleich. In Deutschlands sonnenreichem Südwesten werden um die 2. 000 Sonnenstunden jährlich gezählt.

Die besten Reiseziele an der Costa Daurada

Zu den beliebtesten Reisezielen an der Goldküste gehört der kleine Ort Miami Playa, der auch als miami platja bekannt ist. Der 6.400 Einwohner zählende Küstenort liegt verkehrsgünstig etwa 30 Kilometer südlich von Tarragona. Die nächsten Flughäfen sind Reus, etwa 30 km entfernt und Barcelona. Vor allem die sanft in das Meer einlaufenden Strände mit den ruhigen und kristallklaren Gewässern sowie die sich an das Meer anschmiegenden weißen Sandstrände üben eine große Faszination auf die Besucher aus.

Außerdem erwartet die Gäste in der Region ein vielseitiges Angebot an Einkaufsmöglichkeiten im gehobenen Bereich sowie ein bunter Mix an kulinarischen Offerten, die von einheimischer Kost bis hin zu internationaler Fusionsküche reichen. Aktive Urlauber finden im gebirgigen Hinterland sowie an den Stränden ein umfangreiches Betätigungsfeld beim Wandern, Reiten, Golfen oder beim Wassersport. Von den zahlreichen Privatunterkünften in der mittleren und in der gehobenen Preisklasse lässt sich das umfassende Kulturangebot in Tarragona und Umgebung am besten erkunden. Das römische Amphitheater und das Aquädukt sind ebenso Besuchermagnete wie die prächtige Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert. Ein spannendes Nachtleben wartet im Badeort Salou, während in anderen Orten wie Torredembarra, L’Hospitalet de l’Infant, Mont-roig del Camp oder Calafell Shopping, Sightseeing und die regionale Kultur im Vordergrund steht. Themenparks wie zweitgrößte Abenteuerpark Europas PortAventura sind ein Anlaufziel für die ganze Familie.