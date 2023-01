Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Am Montag (09.01.2023) wurden der Polizei Ludwigshafen zwei versuchte Rollerdiebstähle gemeldet. Gegen 12:15 Uhr versuchte zwei Jugendliche in der Anglerstraße einen Roller zu stehlen. Der Besitzer bemerkte dies und sprach die Jugendlichen an. Diese rannten daraufhin weg.

Sie werden wie folgt beschrieben:

Jugendlicher 1: 13-14 Jahre alt, ca. 1,50 m groß und schwarz bekleidet.

Jugendlicher 2: ca. 15 Jahre alt, ca. 1,60-1,65 m groß und schwarz bekleidet.

In der Zeit von 06 Uhr bis 15:30 Uhr versuchten Unbekannte einen Roller in der Karl-Müller-Straße zu stehlen und beschädigten den Roller hierbei. Personen konnten bei dieser Tat nicht beobachtet werden.

Ob beide Taten in Zusammenhang stehen ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Wer kann Hinweise zu den flüchtenden Jugendlichen geben oder hat eine der Taten beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.