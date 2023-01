Schifferstadt (ots) – Am Dienstag 10.01.2023 gegen 13:35 Uhr, wurde eine Mann vor dem Schulgelände der Grundschule Nord in der Rehbachstraße mitgeteilt, der mit einem Messer im Gebüsch sitzen würde. Der Mann hatte ein Mädchen angesprochen und war diesem kurz mit dem Messer in der Hand (Messer war auf den Boden gerichtet) mit Abstand hinterher gelaufen. Eine 32-Jährige, die den Mann daraufhin ansprach, wurde durch ihn mit den Worten „Hau ab oder dir passiert was“ angesprochen.

Die Örtlichkeit wurde unverzüglich mit starken Kräften angefahren. Der 51-jährige Täter wurde im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung in der Speyerer Straße festgestellt. Das Messer (handelsübliches Küchenmesser) konnte sichergestellt und der Mann aufgrund seiner psychischen Verfassung in eine Fachklinik mit psychiatrischer Abteilung verbracht werden.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung wurde eingeleitet. Durch Kräfte der Polizei wurde die Wohnanschrift des Mädchens im Nachgang aufgesucht. Es kam zu keinem Zeitpunkt zu aggressiven Handlungen gegen Schulkinder.