Verkehrsunfall mit verletzten E-Scooterfahrer

Speyer (ots) – Am 08.01.2023 gegen 14:30 Uhr befuhr ein 79-jähriger Mann mit seinem PKW die Friedrich-Ebert-Straße und bog an der Kreuzung Wormser Landstraße/Bahnhofstraße nach rechts in die Bahnhofstraße ab. Zu diesem Zeitpunkt überquerte ein 18-Jähriger mit seinem E-Scooter den Fußgängerweg fahrend von der Wormser Landstraße kommend in Fahrtrichtung Bahnhofstraße.

Der E-Scooterfahrer übersah den abbiegenden PKW und stieß gegen den hinteren Kotflügel. Er verletzte sich leicht am rechten Unterschenkel. Es entstand Sachschaden am hinteren Kotflügel in Höhe von ca. 800 Euro.

Fahrzeug unter Medikamenteneinfluss geführt

Speyer (ots) – Am 08.01.2023 gegen 18:00 Uhr fuhr ein 54-jähriger Mann mit seinem PKW auf das Gelände einer Tankstelle in der Landauer Straße. Beim Einparken auf freier Fläche zeigte er bereits deutliche Fahrauffälligkeiten und musste mehrfach rangieren, bist er seinen PKW schließlich rückwärts geparkt abstellte. Er betrat daraufhin die Tankstelle, in der sich eine Funkstreifenbesatzung zwecks Anzeigenaufnahme befand.

Der 54-Jährige wirkte äußerst konfus und machte wirre Angaben. Außerdem zitterte er stark und zeigte massives Lidflattern. Der Mann führte ein Medikamentenkästchen mit sich und zeigte dieses den Beamten vor. Das eingenommene Präparat verursacht Nebenwirkungen, die zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit im Straßenverkehr führen können. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

Kontrollstelle der Polizei

Speyer (ots) – Am Sonntagnachmittag führten Polizeikräfte der Polizei Speyer mehrere Verkehrskontrollen in der Wormser Landstraße durch. Dabei wurden 13 Mängelberichte ausgestellt. Sieben Fahrzeugführer wurden verwarnt aufgrund defekter Beleuchtung, fehlendem Warndreieck, fehlender Dokumente, nicht oder falsch gesicherter Ladung, abgefahrener Reifen, Handynutzung während der Fahrt und fehlendem Sicherheitsgurt.

Außerdem wurde ein 25-jähriger Mann kontrolliert, an dessen Fahrzeug wurde festgestellt, dass die verbauten Felgen nicht mit der eingetragenen Tieferlegung abgenommen waren. Dadurch erlosch die Betriebserlaubnis.