Zwei Fahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 08.01.2023 zogen Polizeikräfte 2 Fahrzeugführer aus dem Verkehr, die unter Drogeneinfluss standen. Gegen 17 Uhr kontrollierten sie einen 20-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Hornstraße. Gegen 23 Uhr wurde ein 20-jähriger Autofahrer in der Brunckstraße kontrolliert.

Bei beiden stellten die Polizisten Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung fest. Die Hinweise wurden durch Urinschnelltests bestätigt. Der Test verlief bei dem E-Scooter-Fahrer positiv auf THC. Außerdem war der Scooter nicht ordnungsgemäß versichert.

Der Test des Autofahrers verlief positiv auf THC und Kokain. Der Autofahrer war außerdem nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Beiden Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen, um die genaue Drogenbeeinflussung festzustellen.

Tasche in Supermarkt gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Samstagmittag 07.01.2022 gegen 13:30 Uhr, stahlen Unbekannte einen Rucksack in einem Discounter in der Knollstraße. Eine 83-jährige ließ ihren kleinen Damenrucksack kurz während des Einkaufs unbeaufsichtigt im Einkaufswagen, als er gestohlen wurde.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Die Polizei rät: Lassen Sie Ihre Wertsachen nie unbeaufsichtigt! Weitere Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.