Gartentür aufgehebelt

Dudenhofen (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 07.01.2023, 18:15 Uhr und dem 8.01.2023, 08:15 Uhr öffneten bislang unbekannte Täter eine verschlossene Metalltür zum Garten eines Wohnhauses in der Mozartstraße. An der Tür befanden sich Hebelspuren. Am Haus selbst konnten keine weiteren Einbruchspuren festgestellt werden. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld beobachtet? Hinweise telefonisch an die Polizei Speyer unter der 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Limburgerhof (ots) – In der Zeit vom 07.01., 11 Uhr und 08.01.2023, 12 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Mannheimer Straße in der Limburgerhof ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Wer hat in der Mannheimer Straße verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Brand in Wohnung

Römerberg (ots) – Folgemeldung – Nach dem Brand in einer Wohnung in der Viehtriftstraße in Römerberg, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde der Brandort am Freitag (06.01.2023) durch einen Brandsachverständigen und Brandermittler der Kriminalpolizei untersucht. Hinweise auf ein vorsätzliches oder fahrlässiges in Brand setzen ergaben sich nicht.

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt am Motor eines elektrisch verstellbaren Lattenrostes ursächlich für den Brand gewesen sein. Durch das Feuer entstand ein Schaden in Höhe von rund 150.000 Euro.

Werkzeug entwendet

Schifferstadt (ots) – Während ein 28-jähriger aus Schifferstadt am Sonntagmittag Arbeiten an seinem Pkw in der Schulstraße durchführte, bekam er in einem kurzen, unbeobachteten Moment seinen Werkzeugkoffer entwendet, den er in einer Tüte neben seinem Fahrzeug belassen hatte. Neben dem schwarzen Werkzeugkoffer befanden sich noch ein blauer Akkuschrauber sowie anderes Werkzeug in der Tüte.

Eine Nachbarin des Mannes konnte beobachten, dass ein um die 50 Jahre alter Mann in Begleitung einer Frau mit einer solchen Tüte in Richtung Burgstraße gelaufen sei. Der Mann habe einen grauen Kurzmantel getragen, die Frau eine rote Mütze, einen roten Schal und einen langen schwarzen Mantel. Hinweise zu diesen Personen nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter Tel: 06235 – 4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.