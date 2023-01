Tatverdächtiger nach Diebstählen ermittelt

Bad Bergzabern (ots) – Im Stadtgebiet Bad Bergzabern kam es im Zeitraum vom 02.01. bis 06.01.2023 zu insgesamt 4 Diebstählen aus Kellerräumen und 2 Diebstählen aus Fahrzeugen. Entwendet wurden unter anderem Werkzeuge, Alkoholika und ein Fahrrad. Der 23-jährige Tatverdächtige wurde von einer Geschädigten überrascht und flüchtete mit einem Fahrrad vom Tatort.

Am Nachmittag des 06.01.2023, konnte der geflüchtete Tatverdächtige durch einen Hinweis aus der Bevölkerung in der Landauer Straße festgenommen und in Taschen mitgeführtes Diebesgut sichergestellt werden. Der Festgenommene wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den Diebstählen dauern noch an.

Verkehrsunfallflucht nahe Dierbach – Zeugenaufruf

Dierbach (ots) – Am 07.01.2023, um 16:33 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 15, zwischen Dierbach und Vollmersweiler, ein Verkehrsunfall. Im Bereich einer Kuppe kam einem 23-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Kreis Germersheim ein Motorrad mit Beiwagen aus Richtung Dierbach kommend entgegen, welches zu weit links fuhr.

Der Pkw-Fahrer wurde dadurch zu einem Ausweichmanöver gezwungen, wobei er zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim anschließenden Gegenlenken übersteuerte er sein Fahrzeug und prallte in die linksseitig der Fahrbahn befindliche Böschung.

Hierdurch überschlug sich der Pkw und kam auf Dach zum Liegen. Der junge Fahrzeugführer wurde mit leichten Verletzungen zwecks weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer soll seine Fahrt unmittelbar nach dem Unfall in Richtung Vollmersweiler fortgesetzt haben, ohne sich um den verunfallten Pkw-Fahrer zu kümmern.

Zeugen, die den Verkehrsunfall, oder den flüchtigen Motorradfahrer beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.