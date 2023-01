Einbruchsversuch entpuppt sich als Videodreh

Trippstadt (ots) – Ein mutmaßlicher Einbruchversuch in ein Seniorenheim entpuppte sich am Sonntag als Dreh für ein Musikvideo. Ein Zeuge bemerkte zur Mittagszeit 4 Personen an einer Hintertür der Einrichtung. Der Mann schnappte einen Satz auf, wonach die 3 Männer und eine Frau es woanders versuchen wollten. Weil sie zudem einen verdächtigen Gegenstand bei sich trugen, befürchtete der Zeuge einen Einbruchversuch.

Er alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte trafen die „Verdächtigen“ im Alter von 23-30 Jahren vor Ort an. Wie sich herausstellte, wollten sie ein Musikvideo drehen. Sie hatten hierfür eine Eisenkette als Requisit dabei. Vermutlich passte der Drehort nicht so recht, weshalb man es „woanders versuchen“ wollte. Einbruchspuren oder Hinweise auf ein strafbares Verhalten konnte die Polizei nicht feststellen. |erf

Kontrolle am Kreisel am späten Abend

Otterbach/Katzweiler (ots) – Am späten Sonntagabend hat die Polizei am Kreisel zwischen Otterbach und Sambach eine Verkehrskontrolle durchgeführt. In der Zeit von 22.30 bis 23.45 Uhr hielten die Einsatzkräfte 28 Fahrzeuge an, um die Wagen samt Fahrer zu überprüfen. Bei durchschnittlich jedem vierten gab es etwas zu beanstanden.

Zwei der kontrollierten Fahrer standen unter Drogen, einer hatte keinen Sicherheitsgurt angelegt, einer verstieß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, zwei hatten keine Papiere dabei und in einem Fahrzeug fehlten bei der Bordausrüstung sowohl das Warndreieck als auch der Verbandskasten.

Kurz nach 23 Uhr zog ein Autofahrer die Aufmerksamkeit auf sich, weil er „verkehrt herum“ durch den Kreisel fuhr. Die Beamten folgten dem Pkw und konnten ihn in Katzweiler stoppen. Der junge Mann am Steuer gab an, durch sein Fahrmanöver ein langsameres Fahrzeug „überholt“ zu haben; die Kontrollstelle habe er gar nicht gesehen.

Während der Kontrolle zeigte der 22-Jährige drogentypische Auffälligkeiten. Die Beamten baten ihn deshalb zu koordinativen Tests, diese erhärteten den Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss steht. Nachdem auch ein Urintest positiv reagierte, wurde der junge Mann ins Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend musste er mit zur Dienststelle kommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel an seine Mutter übergeben. Auf den 22-Jährigen kommt nicht nur eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu, sondern auch weitere Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Kurz vor halb zwölf wurde ein weiterer Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 48-Jährige hatte sowohl Alkohol als auch Betäubungsmittel konsumiert. Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,55 Promille, und der Urintest bestätigte die Einnahme verschiedener berauschender Substanzen. Für den Mann war damit die Fahrt beendet, er musste zwecks Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Doch damit nicht genug: Die Überprüfung des Fahrzeugs ergab zudem, dass der Wagen bereits vor einem Jahr durch die Zulassungsstelle außer Betrieb gesetzt wurde. Die Kennzeichenschilder wurden deshalb sichergestellt. |cri

Bei Streifenfahrt offene Autos festgestellt

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Während einer Streifenfahrt haben Polizeibeamte in der Nacht von Samstag auf Sonntag ihren Fokus auf die Verhinderung von Diebstählen aus Fahrzeugen gelegt. Bei ihren Kontrollen in den Bereichen Enkenbach-Alsenborn, Sembach und Otterberg überprüften sie zahlreiche geparkte Fahrzeuge, ob diese verschlossen sind.

Die Bilanz: Unter den 63 kontrollierten Autos wurden insgesamt fünf Pkw entdeckt, die offen waren. Von allen fünf Wagen wurden die jeweiligen Eigentümer verständigt, damit sie vor Ort kommen und ihre Fahrzeuge verschließen konnten.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang noch einmal: Verschließen Sie immer und überall Ihr Fahrzeug! Ganz egal, ob es vor der eigenen Haustür oder auf dem Parkplatz um die Ecke steht. Und auch unabhängig davon, ob der Wagen nur für wenige Minuten abgestellt wird oder für eine ganze Nacht. Dieben genügen wenige Sekunden, um in ein Fahrzeug einzudringen und sich alles unter den Nagel zu reißen, was im Innenraum herumliegt. |cri

Wer hat den silbernen Pkw gesehen?

Otterberg (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntagabend auf der L382 zwischen Otterberg und Baalborn unterwegs waren. Insbesondere geht es um Beobachtungen zwischen 20 und 20.30 Uhr im Zusammenhang mit einem silberfarbenen Pkw. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen.

Gemeldet wurde der Polizei eine Verkehrsgefährdung, verursacht durch den Fahrer des silbernen Fahrzeugs. Demnach fuhr der Wagen gegen 20.15 Uhr in Richtung Baalborn. Er kam einem Opel Zafira entgegen, der in Richtung Otterberg unterwegs war.

Nach Angaben der Opel-Fahrerin scherte der silberne Pkw aus, um ein anderes Fahrzeug zu überholen, dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte die 32-Jährige ihren Opel nach rechts. Dadurch stieß sie mit dem vorderen Reifen so heftig gegen den Bordstein, dass der Reifen platzte.

Der Fahrerin gelang es zum Glück, ihr Auto unter Kontrolle zu halten und zum Stehen zu bringen. Verletzt wurde niemand. Sowohl der silberne Pkw als auch das überholte Fahrzeug setzten unterdessen ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Vor allem der Fahrer des überholten Wagens könnte der Polizei hilfreiche Hinweise liefern und wird gebeten, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen. |cri

Kaiserslautern

Betrunkenes Pärchen aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag 08.01.2023 in der Zollamtstraße eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Einer Polizeistreife fiel während der Verkehrskontrolle die Alkoholfahne der 25-Jährigen auf. Die Frau wurde zum Test gebeten. Der Verdacht bestätigte sich:

Die Fahrerin hatte 1,52 Promille intus. Ihre Fahrt durfte sie nicht fortsetzen, stattdessen musste sie eine Blutprobe abgeben. Ihren Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Die US Militärpolizei unterstütze bei dem Einsatz.

Der Beifahrer der Frau bot sich nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an, den Wagen zu weiterzufahren. Er ist der Besitzer des Fahrzeugs. Letztlich übernahm die Militärpolizei den Autoschlüssel, da auch der Fahrzeughalter offensichtlich „zu tief ins Glas geschaut“ hatte. Ein Alkoholtest ergab 1,2 Promille. Der Fahrtantritt wurde dem Mann untersagt. |erf

Erpressung via Instant-Messenger

Kaiserslautern (ots) – Weil er von Unbekannten erpresst wird, hat ein Jugendlicher aus dem Stadtgebiet am Sonntag bei der Polizei Anzeige erstattet. Nach Angaben des 17-Jährigen hatte er in der Nacht über einen Instant-Messaging-Dienst eine Nachricht auf seinem Handy erhalten. Ein unbekannter Absender forderte ihn auf, 200 britische Pfund auf ein Paypal-Konto zu überweisen, andernfalls würde sein Profilbild zusammen mit Genitalfotos unbekannter Personen an alle seine Kontakte versendet.

Aus Angst vor einer solchen Veröffentlichung ging der Jugendliche zunächst auf die Forderung ein und überwies 60 Euro. Als anschließend weitere Geldforderungen eingingen, blockierte er jedoch den Absender und entschloss sich, die Polizei einzuschalten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |cri

Einbrecher stehlen Schmuckstück

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher waren in den vergangenen Tagen in der Friedenstraße am Werk. Am Sonntagnachmittag fiel den Bewohnern eines Einfamilienhauses auf, dass Unbekannte in ihre Wohnräume eingedrungen sind.

Ersten Überprüfungen zufolge, verschafften sich die Täter auf der Rückseite des Hauses gewaltsam Zugang durch ein Fenster. Anschließend durchwühlten sie sowohl im Erd- als auch im Obergeschoss die Zimmer.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen fehlt ein Schmuckstück im Wert von mehreren hundert Euro. Darüber hinaus nahmen die Eindringlinge offensichtlich nichts mit.

Die Tatzeit liegt zwischen Freitagnachmittag, 14.30 Uhr, und Sonntagnachmittag, 13.40 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Kaiserslautern (ots) – Mehr als ein Promille Alkohol hatte ein Autofahrer „intus“, den eine Polizeistreife am frühen Sonntagmorgen aus dem Verkehr gezogen hat. Als die Beamten den Mercedes gegen 6.20 Uhr in der Eisenbahnstraße stoppten, schlug ihnen die Alkoholfahne des Fahrers entgegen. Der 27-Jährige akzeptierte den angebotenen Atemtest, demnach lag sein Pegel bei 1,09 Promille.

Der junge Mann musste daraufhin sein Auto stehen lassen und für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Ihm wurde die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt und vorsorglich die Fahrzeugschlüssel an die US-Militärpolizei übergeben.

Kurz zuvor hatte ein anderes Streifenteam in der Zollamtstraße einen jungen Autofahrer einer Kontrolle unterzogen. Der 20-Jährige war den Beamten kurz nach 6 Uhr auf dem Parkdeck einer Disco aufgefallen. Nachdem schon seine Atemluft nach Alkohol roch, bestätigte ein Schnelltest, dass der junge Mann unter Alkoholeinfluss steht: Das Testgerät zeigte einen Wert von 0,52 Promille an. Da für junge Fahrer die Null-Promille-Grenze gilt, wurde dem 20-Jährigen der Fahrtantritt untersagt. Er versprach, noch mehrere Stunden in seinem Pkw zu schlafen, bevor er sich ans Steuer setzt.

Etwas später am Sonntagvormittag fiel einer Streife in der Schneiderstraße ein E-Scooter auf, der ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Die Polizisten hielten den Rollerfahrer an und fragten ihn nach den Papieren. Der 19-Jährige gab an, den E-Scooter am Tag zuvor gekauft zu haben. Einen Versicherungsnachweis konnte er nicht vorlegen. Die Weiterfahrt wurde ihm deshalb untersagt und der Roller vorläufig sichergestellt. Auf den 19-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Versicherungsschutz zu. Den Scooter kann er sich bei Vorlage eines Eigentumsnachweises sowie der Zulassung und Versicherung wieder bei der Polizei abholen. |cri