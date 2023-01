Milchdieb muss hinter Gitter

Ein Diebstahl von Milchgetränken endete hinter Gitter. So erging

es am vergangenen Freitagnachmittag (6.1.) einem 41-Jährigen im Bahnhof Fulda.

Der Wohnsitzlose Deutsche wollte im Bahnhof der Domstadt einen Drogeriemarkt mit

zwei Milchgetränken verlassen, ohne dafür zu bezahlen.

Die Ladenmitarbeiter informierten deshalb die Bundespolizei. Bei der

Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten vom Bundespolizeirevier Fulda noch

diverse Kleinstmengen von verbotenen Betäubungsmitteln.

Schlussendlich stießen die Bundespolizisten bei der Identitätsfeststellung noch

auf einen Haftbefehl, wonach der wohnsitzlose Deutsche noch eine

Ersatzfreiheitsstrafe von 65 Tagen absitzen musste. Die alternativ zu

entrichtende Geldstrafe wegen eines Erpressungsdeliktes von rund 1500 Euro

konnte er nicht entrichten. Die aufgefundenen Betäubungsmittel stellten die

Bundespolizisten sicher. Die hierzu folgenden Ermittlungen führt das

Polizeipräsidium Osthessen.

Wegen Verdachts des Diebstahls hat die Bundespolizeiinspektion Kassel ein

Strafverfahren gegen den Wohnsitzlosen eingeleitet. Nach den polizeilichen

Maßnahmen kam der 41-Jährige in die Justizvollzugsanstalt Hünfeld.

Männer zünden Böller im Bahnhof – Ein Reisender verletzt

Zwei Männer im Alter von 22 und 20 aus Steinau (Landkreis Fulda)

haben gestern Nacht (8.1. / 3:50 Uhr) einen Feuerwerkskörper auf Bahnsteig 9 im

Bahnhof Fulda gezündet. Durch die Explosion wurde ein Reisender verletzt. Das

50-jährige Opfer aus Fulda klagte über Schmerzen im Ohr und musste im Laufe des

Vormittags einen Arzt aufsuchen.

Zwei im Zug befindliche Bundespolizisten aus Frankfurt nahmen die Explosion wahr

und nahmen die beiden Männer vor Ort vorläufig fest. Beamte des

Bundespolizeireviers Fulda übernahmen die beiden Täter und nahmen sie

anschließend mit ins Revier.

Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle in Dienststelle ergab bei dem

22-Jährigen einen Wert von 0,97 Promille und bei dem 20-jährigen einen Wert von

1,49 Promille.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen beide Männer gegen 5:50 Uhr

wieder frei.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen beide Männer ein Strafverfahren

u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Sachbeschädigung an Pkw

Lauterbach. Eine Fahrzeugseite eines roten VW Multivan zerkratzten Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntagmorgen (01.01.) und Donnerstagmorgen (05.01.). Hierdurch entstand Sachschaden von rund 800 Euro. Zur Tatzeit war der Kleinbus im öffentlichen Verkehrsraum in der Lauterstraße abgestellt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Tödlicher Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag bei Flieden

Am heutigen Sonntag befuhr ein 16-jähriger Motorradfahrer aus der Gemeinde Kalbach mit seinem 125er Leichtkraftrad der Marke Pelpi die Landesstraße 3372 (ehemalige B 40) von Flieden kommend in Richtung Schlüchtern. Zwischen der Ortschaft Kautz und dem Distelrasen rutschte laut Aussage eines Zeugen, der dort gerade auf dem parallel verlaufenden Radweg spazieren ging, nach einer Rechtskurve mit anschließender leichter Linkskurve beim Lastwechsel das Hinterrad des Motorrads weg, wodurch der Fahrer mit seinem Motorrad stürzte und nach rechts gegen die seitliche Schutzplanke prallte. Hierbei zog sich der junge Fahrer tödliche Verletzungen zu. Selbst schnell eintreffende Ersthelfer konnten dem Jugendlichen nicht mehr helfen. Zur Unfallzeit war die Fahrbahn nass, aber es regnete nicht. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter bestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 8200 EUR.