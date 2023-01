Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Städten und Gemeinden im Landkreis Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – Einbrecher waren am verlängerten Wochenende in Bruchsal,

Ubstadt-Weiher, Pfinztal und Malsch aktiv.

In Bruchsal traten unbekannte Täter eine Wohnungstür in einem Mehrparteienhaus

in der Moltkestraße auf und durchsuchten anschließend die Einzimmerwohnung. Der

Diebstahl-sowie Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen

Ermittlungen.

Im Ortsteil Ubstadt wurde am Donnerstag ein Zweifamilienhaus im Hubenweg Ziel

von Einbrechern. Die Täter gelangten über eine Balkontür in das Haus, wo sie in

mehreren Räumen Schubladen öffneten und Schmuck von derzeit noch nicht

abschließend bezifferbarem Wert entwendeten. Die Höhe des an der Balkontür

verursachten Sachschadens beläuft sich auf ungefähr 1.000 Euro.

Diebesgut in vierstelliger Höhe entwendeten Unbekannte am Sonntag aus einem

Einfamilienhaus in der Bergstraße in Pfinztal-Wöschbach. Nachdem die Diebe

zunächst an einer Balkontür scheiterten, brachen sie die Kellertür des Anwesens

gewaltsam auf, um doch noch ins Innere zu gelangen. Dort durchsuchten die

unbekannten Täter mehrere Räume und verließen das Gebäude anschließend auf

unbekannte Weise mit Bargeld, Schmuck und Wertgegenständen.

In Abwesenheit der Hausbewohner hebelten Einbrecher am Samstag in

Pfinztal-Berghausen die Terrassentür eines Anwesens im Spergweg auf und suchten

auf mehreren Etagen nach geeignetem Diebesgut. Ob die Unbekannten etwas

entwendeten, ist bislang noch nicht bekannt.

In der Hansjakobstraße in Malsch gelangten noch unbekannte Diebe zwischen

Donnerstag und Freitag gewaltsam über ein Fenster in ein leerstehendes

Einfamilienhaus. Im Obergeschoss durchsuchten die Einbrecher zahlreiche Schränke

und Behältnisse und nahmen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro an sich.

Anschließend flüchteten die Langfinger unerkannt über die Terrassentür. An den

Fenstern verursachten die Täter einen Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Die Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Karlsruhe sicherte Spuren an den

Tatorten.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 an den

Kriminaldauerdienst zu wenden.

Karlsruhe – Einbrüche und Einbruchsversuche im Karlsruher Stadtgebiet

Karlsruhe (ots) – Mehrere Einbrüche sowie Einbruchsversuche verzeichnete die

Polizei zwischen Donnerstagnachmittag und Sonntagabend in den Karlsruher

Stadtteilen Waldstadt und Durlach.

Insbesondere Kellerräume und eine Tiefgarage waren über das verlängerte

Wochenende im Stadtteil Karlsruhe-Waldstadt das Ziel von Einbrechern.

Unbekannte Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu einer Vielzahl an

Kellerräumen in mehreren Wohnanwesen in der Wehlauer Straße und erbeuteten

Diebesgut von erheblichem Wert. Die Höhe des Sachschadens sowie möglicher

weiterer Diebstahlschäden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

In der Schneidemühler Straße brachen in der Nacht auf Samstag zwei unbekannte

Täter mehrere Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus auf, durchsuchten die

Verschläge nach Wertgegenständen, entwendeten jedoch nichts. Der entstandene

Sachschaden beläuft sich auf circa 250 Euro.

Aus der Tiefgarage eines Anwesens in der Kösliner Straße entwendeten Diebe zwei

E-Bikes sowie Zubehör eines weiteren Elektrofahrrads. Der Schaden wird derzeit

auf circa 10.000 Euro geschätzt.

An den Hauseingangstüren zweier Mehrfamilienhäuser scheiterten Einbrecher in der

Beuthener Straße, als sie versuchten sich am Samstagnachmittag Zutritt zu den

Gebäuden zu verschaffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnten keine

Einbrüche in Wohnungen oder Kellerräume festgestellt werden.

In Karlsruhe-Durlach brachen Unbekannte in ein Anwesen in der Lußstraße ein. Die

Eindringlinge gelangten über eine Terrassentür ins Innere des Hauses, wo sie

Schränke und Schubladen auf mehreren Etagen durchwühlten. Anschließend

flüchteten die Diebe unerkannt mit Diebesgut im Gesamtwert von mehreren tausend

Euro flüchteten.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden

gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721 666-5555 in

Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Wohnungsbrand in Bruchsal – Unterbringungsbefehl gegen 37-Jährigen beantragt

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 37-jähriger Mann steht im Verdacht, am Sonntagabend gegen 21:10 Uhr in einer

von ihm bewohnten Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bruchsal unter

Zuhilfenahme eines Brandbeschleunigers Feuer gelegt zu haben. Einem aufmerksamen

Nachbarn war es zu verdanken, dass die Feuerwehr schnell alarmiert wurde und mit

den Löschmaßnahmen beginnen konnte. Eine Ausbreitung des Feuers auf andere

Wohnungen wurde so verhindert. Die zügig eingeleitete Fahndung der Polizei, bei

der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, führte noch in der Nacht zur

vorläufigen Festnahme des Verdächtigen.

Bei dem Gebäudebrand kamen keine Personen zu Schaden. Der entstandene

Sachschaden wir vorläufig auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die weiteren

Ermittlungen werden vom Kriminalkommissariat Bruchsal geführt.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Beschuldigte aufgrund einer

psychischen Erkrankung in einem wahnhaften Zustand gehandelt hatte, hat die

Staatsanwaltschaft Karlsruhe beim zuständigen Ermittlungsrichter den Erlass

eines Unterbringungsbefehls, d.h. eine einstweilige Unterbringung in einem

psychiatrischen Krankenhaus, beantragt.

Weingarten – Zeugen nach Unfallflucht auf der Bundesautobahn 5 gesucht

Karlsruhe (ots) – Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht am Sonntagnachmittag

auf der A5 zwischen Bruchsal und Karlsruhe-Nord nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der bislang unbekannte

Unfallverursacher gegen 16:00 Uhr etwa auf Höhe von Weingarten den mittleren

Fahrstreifen in südliche Richtung und zog wohl unvermittelt nach rechts. Um

einen Zusammenstoß zu verhindern, wich ein neben ihm fahrender Hyundai auf den

Standstreifen aus. Hierbei kollidierte das Fahrzeug seitlich mit der

Schutzplanke. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der

33-jährige Fahrer des Hyundai blieb offenbar unverletzt.

Der Unbekannte setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Laut Zeugenhinweisen soll es

sich bei dem Fahrzeug um einen dunklen Kombi, möglicherweise einen Audi

gehandelt haben.

Die Verkehrspolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben

können, sich unter der Rufnummer 0721 944840 zu melden.

Waldbronn – Auto überschlägt sich

Karlsruhe (ots) – Am Freitag gegen 17:35 Uhr kam eine 18-Jährige Autofahrerin

aus bislang unklarer Unfallursache auf der Landesstraße 562, zwischen

Karlsbad-Langensteinbach und Waldbronn-Reichenbach, von der Fahrbahn ab und

kollidierte mit einem Strauch. Das Auto überschlug sich und kam im angrenzenden

Feld auf dem Dach zum Liegen. Die junge Frau wurde durch Ersthelfer aus dem Auto

befreit und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. An dem Pkw

entstand Totalschaden. Zeitweise musste die K 562 zur Durchführung von

Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden.

Nördl. Lkrs. – Polizei sucht Zeugen zu mehreren Einbrüchen in Gartenhäuser

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum

zwischen Samstag, 15:00 Uhr und Sonntag, 09:00 Uhr unbefugt Zutritt zu einer

Kleingartenanlage im Unserer-Lieben-Frau-Weg in Waghäusel-Wiesental und drangen

im Anschluss in mehrere Gartenhäuser ein. Die unbekannten Personen entwendeten

verschiedene Werkzeuge und Gartenartikel. Vermutlich wurden die Einbrecher bei

ihrer Tat gestört, weshalb sie am Wegrand deponiertes Diebesgut nicht mehr

abtransportierten. Der entstandene Gesamtschaden kann derzeit noch nicht

beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 07256/93290 mit

dem Polizeirevier Philippsburg in Verbindung zu setzen.

Ein weiterer Einbruch in ein Gartenhaus ereignete sich im Zeitraum zwischen

Dienstag und Freitag in Bruchsal. Dort gelangten unbekannte Täter durch das

Einschlagen einer Fensterscheibe in eine Gartenhütte im Bannweideweg. Ob die

Eindringlinge auf ihrer Suche nach Beute fündig wurden, ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise möglicher Zeugen nimmt hierzu das Polizeirevier Bruchsal

unter 07251/7260 entgegen.

Karlsruhe-Bruchsal – Geschädigte nach einem Spendenbetrug gesucht

Karlsruhe (ots) – Eine aufmerksame Zeugin meldete im Verlauf des

Donnerstagmittags in der Kaiserstraße eine dreiste Betrugsmasche. Zwei Männer

dürften gegen 13:45 Uhr in der Bruchsaler Innenstadt Rosen verkauft haben. Das

eingenommene Geld soll, wie einem Bild mit Text zu entnehmen war, an kranke und

hilfebedürftige Kinder gespendet werden. Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass

die beiden Männer massiv verbal aggressiv gegen Passanten vorgegangen wären, die

nichts spenden wollten. Die Beamten des Polizeireviers Bruchsal ermitteln nun

wegen Betruges und sind auf der Suche nach Geschädigten der illegalen

Machenschaften der beiden Männer. Diese sowie weitere Zeugen werden unter der

Rufnummer 07251 726-0 um Kontaktaufnahme gebeten.

Karlsruhe-Mühlburg – Zeugen nach mutmaßlich illegalem Autorennen gesucht

Karlsruhe (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz sind nach

einem mutmaßlich illegal ausgetragenen Autorennen am Samstagnacht von der

Yorckstraße kommend in Richtung Innenstadt auf der Suche nach weiteren Zeugen.

Ein Zeuge hatte gegen 22:45 Uhr den Notruf getätigt und vier auffällig schnell

und riskant fahrende Fahrzeuge gemeldet. Nach Angaben des Mannes seien durch die

rücksichtslose Fahrweise eines schwarzen 5er BMWs, einer silbernen E-Klasse und

eines auffällig blauen Autos mehrere Verkehrsteilnehmer in Gefahr geraten. Eine

Beschreibung des vierten Autos und der jeweiligen Fahrzeuglenker konnte der

Anfang 30-Jährige nicht abgeben. Durch eingerichtete Polizeikontrollen wurde im

weiteren Verlauf ein Fahrer eines schwarzen 5er BMWs kontrolliert. Bei der

Überprüfung des Fahrzeugs und dessen Lenkers waren keine Auffälligkeiten

festzustellen. Auf eine Durchführung weiterer Maßnahmen wurde daher verzichtet.

Die Beamten bitten nun, mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer und Zeugen unter

der Rufnummer 0721 666-3311 um Hinweise zu den vier Autos und deren Insassen.

Mehrere Züge durch Steinwürfe beschädigt

Karlsruhe (ots) – Mehrfach wurden der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in den

letzten Tagen Beschädigungen an Zügen gemeldet. Bislang unbekannte Täter haben

es dabei gezielt auf Züge zwischen Weingarten und Grötzingen abgesehen, die sie

nach derzeitigem Stand der Ermittlungen mit Steinen bewarfen. Verletzt wurde

hierbei niemand.

In den vergangenen zwei Tagen (3./4. Januar) wurden insgesamt fünf Fälle

bekannt. Bislang unbekannte Täter bewarfen dabei jeweils in den Abendstunden

fahrende Züge in beide Richtungen. Dabei trafen die Steine zum Teil Scheiben,

die durch die Wucht des Aufpralls rissen. Die Schadenshöhe ist bislang noch

nicht ermittelt.

Mehrere Polizeistreifen fahndeten am Mittwochabend nach möglichen

Tatverdächtigen. Zur Unterstützung wurde im Bereich auch ein Hubschrauber des

Polizeipräsidiums Karlsruhe eingesetzt.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen gefährlichen

Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Hierfür nutzen die Beamten auch

Aufnahmen aus zum Teil videoüberwachten Zügen.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich unter 0721 120160 oder über

das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de zu melden.

Der Bewurf von Zügen mit Gegenständen ist kein Kavaliersdelikt. Ein solcher,

gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr kann mit Freiheitsstrafen bis zu zehn

Jahren geahndet werden. Das Gefahrenpotential für Dritte ist zudem erheblich.