Mannheim: 28-jähriger und 29-jähriger Mann wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen einen 28-Jährigen und einen 29-Jährigen erlassen. Die beiden

Männer stehen im dringenden Verdacht, gemeinsam unerlaubt Handel mit Marihuana

in nicht geringer Menge betrieben zu haben.

Bei beiden Tatverdächtigen konnten am Abend des 05.01.2023 im Rahmen einer

Personenkontrolle – nach gemeldeten Streitigkeiten zwischen den beiden

Tatverdächtigen und zwei weiteren Personen an einer Straßenbahnhaltestelle in

der Luzenbergstraße – jeweils geringe Mengen Betäubungsmittel in Form von

Marihuana und Haschisch festgestellt werden. Einer der beiden Männer hatte

zusätzlich noch ein Reizstoffsprühgerät bei sich.

Bei der anschließenden Durchsuchung der gemeinsamen Wohnung konnten u.a. über

300 Gramm Marihuana und rund 30.000 EUR Bargeld – mutmaßlich aus

Rauschgiftverkäufen – aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach der vorläufigen Festnahme wurde gegen die Tatverdächtigen am 06.01.2023 auf

Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim aufgrund bestehender Flucht- und

Verdunkelungsgefahr Haftbefehl erlassen. Nach Vorführung beim Ermittlungsrichter

und Eröffnung des Haftbefehls wurden die Personen in getrennte

Justizvollzuganstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Rauschgift und der Staatsanwaltschaft

Mannheim dauern an.

Mannheim: Zusammenstoß zwischen alkoholisierter Fahrradfahrerin und Fußgänger

Mannheim (ots) – Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr kam es zum Zusammenstoß

zwischen einer 63-jährigen Fahrradfahrerin und einem 37-jährigen Fußgängers.

Beim Sturz verletzte sich die Fahrradfahrerin, die zusammen mit ihrem Mann

unterwegs gewesen war, leicht. Das Paar teilte mit, vorher ein Weihnachtsfest

besucht und dort mehrere Tassen Glühwein getrunken zu haben. Die 63-jährigen

Fahrradfahrerin musste die Polizeibeamten daraufhin für eine Blutentnahme auf

die Dienststelle begleiten.

Mannheim-Innenstadt: Exhibitionist belästigt Passantin – Zeugen gesucht!

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Samstagvormittag gegen 11 Uhr soll sich ein Mann

in den L -Quadraten gegenüber einer Passantin in unsittlicher Art und Weise

entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 170 cm groß, zierliche Statur, europäisches Aussehen. Der

Unbekannte trug eine Tätowierung auf der linken Gesichtshälfte bis zum Hals,

eine hellgraue Jogginghose, helle Sneakers, einen olivgrünen Parker mit hellem

Fellkragen, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Wollmütze und eine

leicht rundliche Brille.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das

kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter Tel.: 0621/174-4444 zu wenden.

Mannheim-Innenstadt: Exhibitionist in den S-Quadraten – Zeugen gesucht!

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Samstagvormittag gegen 09:55 Uhr soll sich ein

Mann in den S-Quadraten gegenüber einer Passantin in unsittlicher Art und Weise

entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Zudem belästigte er

die Passantin auch mehrfach verbal, weshalb sie die Örtlichkeit verließ und die

Polizei alarmierte. Der unbekannte Mann sprach sie, dieses Mal in Begleitung

einer weiteren unbekannten männlichen Person, erneut an. Ein Zeuge wurde auf die

Situation aufmerksam und eilte der Passantin zur Hilfe, weshalb sich die zwei

Männer in Richtung Q-Quadrate wegbewegten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 150-170 cm groß, sehr schlank, ca. 25-35 Jahre alt, orientalisches

Aussehen. Der unbekannte Täter trug kurze schwarze Haare, einen Kinnbart, eine

schwarze Jacke, schwarze Hose, schwarze Schuhe mit roten Applikationen.

Sein Begleiter wird wie folgt beschrieben:

männlich, normale Statur, jüngeres Erscheinungsbild als der Täter,

orientalisches Aussehen. Er trug dunkle kurze Haare und eine olivgrüne Jacke mit

Stickerei auf dem Rücken.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen und sucht in diesem

Zusammenhang weitere Zeugen des Geschehens. Diese werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim, Neuhermsheim – Ein versuchter und ein vollendeter Einbruch – Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots) – Zu einem Einbruch kam es am Freitag in dem Zeitraum von 11 Uhr

bis 21 Uhr. Hierbei verschafften sich der oder die bislang unbekannten Täter

über die Terrassentür Zugang zum Wohnhaus. Im Weiteren wurde Schmuck und weitere

Wertgegenstände entwendet. Der Gesamtschaden ist bislang noch nicht bekannt. Die

Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen

aufgenommen und die Spuren werden derzeit kriminaltechnisch ausgewertet.

Zu einem weiteren, allerdings versuchten Einbruch kam es ebenfalls am

Freitagabend gegen 18:20 Uhr. Der oder die bislang unbekannten Täter begaben

sich in den Garten des Wohnhauses und versuchten, sich über die Terrassentür

Zugang zum Wohnhaus zu verschaffen. Hierbei wurden sie jedoch von einem

Passanten gestört, weshalb sie von ihrem Vorhaben absahen. Dabei flüchteten drei

Täter in Richtung eines nahegelegenen Spielplatzes.

Die Täter werden folgendermaßen beschrieben:

Alle drei Täter werden als männlich und ca. 170-175 cm groß beschrieben. Zwei

Täter waren eher von schmaler Statur. Der dritte Täter war etwas kräftiger, etwa

Mitte bis Ende 40 und trug kurze graue Haare und eine schwarze Daunenjacke und

graue Jeans. Entwendet wurde in diesem Fall nichts, jedoch entstand ein

Sachschaden von mehreren tausend Euro an der Terrassentür. Auch in diesem Fall

hat die Kriminalpolizei Heidelberg die Ermittlungen aufgenommen und bitte um

Hinweise zum Tathergang bzw. zu den Tätern. Wer hat die drei Männer gesehen?

Hinweise bitte unter Tel. 0621 174-4444 an das kriminalpolizeiliche

Hinweistelefon.

Mannheim: Verkehrskontrolle führt zu Fahndungserfolg

Mannheim (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle eines Motorrollers in der

Karlsruher Waldstadt stellten die Beamten des Polizeipräsidiums Karlsruhe in der

Nacht zum Freitag fest, dass der 22-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß und

zudem unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine Überprüfung des Rollers ergab

zudem, dass dieser in der Nacht in Mannheim entwendet wurde. Der Fahrer und sein

Sozius waren ersten Ermittlungen zufolge in der Nacht über einen Drahtzaun auf

ein Firmengelände in der Fahrlachstraße gelangt und hatten sich gewaltsam über

ein Fenster Zutritt zu dem Firmengebäude verschafft. Dort entwendeten sie neben

dem Roller mitsamt Schlüssel 80 EUR Münzgeld aus einer offenstehenden

Geldkassette und verursachten hohen Sachschaden. Anschließend flüchteten die

Täter in Richtung Karlsruhe.

Gegen den 22-jährige Fahrer und seinen 23-jähriger Sozius wurden die

Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahl aufgenommen. Der Motoroller wurde

sichergestellt. Die beiden wurden am Tag nach ihrer Festnahme einem

Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt, dieser erließ Haftbefehl gegen die

beiden.

Mannheim, Innenstadt – Überfall auf zwei Männer – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am Sonntagmorgen kam es gegen 04 Uhr zunächst zwischen zwei

jungen Erwachsenen und zwei Jugendlichen zu verbalen Streitigkeiten an der

Straßenbahnhaltestelle „Rosengarten“. In dessen Verlauf kam es zu

wechselseitigen Handgreiflichkeiten, woraufhin die zwei Erwachsenen in Richtung

der S-Quadrate wegrannten. Die anderen beiden jungen Männer verfolgten diese.

Nachdem sie die zwei Erwachsenen einholten, schlugen die Verfolger nun abermals

auf die Zwei ein und entwendeten dabei Einem eine Armbanduhr und ein Armband.

Auch wurde der zweite Flüchtende geschlagen und mit einer Glasflasche verletzt.

Durch die hinzugerufene Polizei konnten die beiden „Verfolger“ noch vor Ort

festgenommen werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die

beiden jungen Männer in die Obhut des Jugendamts überstellt. Das Haus des

Jugendrechts des Kriminalkommissariates Mannheim hat die weiteren Ermittlungen

aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zum Tathergang machen können, werden

gebeten, sich unter der Tel.: 0621 174-4444 bei dem kriminalpolizeilichen

Hinweistelefon zu melden.

Mannheim: Pkw-Fahrer mit knapp 130 km/h und ohne gültigen Führerschein in der 50er-Zone unterwegs

Mannheim (ots) – Ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer wurde am Donnerstag gegen

viertel vor 6 in der Frankenthaler Straße bei Geschwindigkeitsmessungen durch

Polizeibeamte mit einer Höchstgeschwindigkeit nach Toleranz von 126 km/h

gemessen. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Beamten konnte festgestellt

werden, dass der 55-Jährige über keinen gültigen Führerschein verfügt. Der

Mercedes-Fahrer sieht sich jetzt neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des

Geschwindigkeitsverstoßes einer Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

gegenüber.

Mannheim: Zu geringer Seitenabstand beim Überholen; Fahrradfahrerin kommt durch PKW zu Sturz

Mannheim (ots) – Am Samstagmittag kam es gegen 15:45 Uhr in Feudenheim zu einem

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Fahrradfahrerin. Zuvor wurde sie durch

einen 93-jährigen Ford-Fahrer mit zu geringem Seitenabstand überholt. Hierbei

touchierte dieser die 56-Jährige auf ihrem Fahrrad mit seinem Seitenspiegel,

wodurch diese zu Sturz kam und sich leicht verletzte. Der Unfallverursacher

setzte seine Fahrt zunächst fort, konnte aber, durch die umgehend eingesetzten

Kräfte des Polizeireviers Mannheim-Käfertals, in unmittelbarer Nähe der

Unfallörtlichkeit festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden.

Da der Fahrer des Unfallfahrzeuges unter der Beeinflussung von Medikamenten

stand wurde er zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Die verletzte

Fahrradfahrerin konnte das Krankenhaus am selben Tag wieder verlassen.

Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge der

Beeinflussung durch Medikamente ermittelt. Weiterhin muss er mit

fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Mannheim-Almenhof: Ehepaar um mehrere tausend Euro betrogen

Mannheim-Almenhof (ots) – In der Zeit von Freitag, 10.00 Uhr bis Samstag, 17.00

Uhr erhielt ein Ehepaar mehrere Nachrichten über den Messenger WhatsApp. In

diesen Nachrichten gab sich der Absender als der Sohn der Eheleute aus und bat

die Eltern um Hilfe, da er in finanzieller Not wäre. Daraufhin überwiesen die

Eltern in mehreren Überweisungen einen Betrag in Höhe von insgesamt ca. 9000

Euro. Durch einen anschließenden Anruf auf der ‚alten‘ Telefonnummer des Sohnes

flog der Betrug auf und das Ehepaar erstattet Anzeige.

Mannheim-Feudenheim: Öffentlichkeitsfahnung nach vermisster Frau in eventuell hilfloser Lage- Rücknahme

Mannheim (ots) – Die Suche nach der seit 05.01.2023 vermissten 90-jährigen Rosa

K. aus Mannheim ist beendet. Die Frau wurde am Morgen leider leblos aufgefunden.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass kein

Fremdverschulden vorliegt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit

zurückgenommen. Medienvertreter, die das veröffentlichte Lichtbild verwendet

haben, werden gebeten, dieses aus dem Bestand zu nehmen.