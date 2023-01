Dielheim, Rhein-Nckar-Kreis: Unbekannte entsorgen „altes Bad“ im Wald

Dielheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unbekannte haben zwischen Samstagmorgen

10:00 Uhr und Sonntagmorgen 10:00 Uhr illegal Bauschutt am Waldrand in Dielheim

abgelagert. Hierbei handelte es sich offensichtlich um ein altes Bad, Fliesen,

Rohre und Eimer. Aufgrund der Menge an Bauschutt wird davon ausgegangen, dass

dieser mit einem Anhänger oder einem Transporter an die Örtlichkeit verbracht

wurde.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

zuständigen Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/ 5709-0 zu melden.

Gaiberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschädigen zwei Linienbusse – Zeugenaufruf!

Gaiberg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit von Samstagabend 20:30 Uhr bis

Sonntag 11:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter/-innen zwei auf einem

Waldparkplatz geparkte Linienbusse und verursachten 80.000 EUR Schaden. An den

Bussen, die am Abend auf dem Parkplatz abgestellt wurden, wurden Seitentüren

aufgehebelt, Fensterscheiben eingeschlagen und der Inhalt eines Feuerlöschers

vor den Bussen entleert. Das zuständige Polizeirevier Neckargemünd hat die

Ermittlungen hierzu aufgenommen. Zeugen, welche Angaben zum Vorfall machen

können, werden gebeten, das Polizeirevier unter der Rufnummer 06223 9254-0 zu

kontaktieren.

Sinsheim: Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall im Gegenverkehr – zwei Personen leicht verletzt

Sinsheim (ots) – Am Freitagabend gegen 21:15 Uhr geriet ein 57-jähriger

Fahrzeugführer mit seinem Mercedes-Benz, vermutlich aufgrund seiner

Alkoholisierung, in der Hauptstraße in Sinheim in den Gegenverkehr und

kollidierte mit einem entgegenkommenden VW. Dieser wurde durch die Wucht des

Aufpralls gegen ein naheliegendes Wohnhaus abgewiesen. Der Unfallverursacher

versuchte seine Fahrt mit fehlendem Vorderreifen fortzusetzen, musste sein

Fahrzeug jedoch wenige Meter weiter, aufgrund der starken Beschädigungen, am

Fahrbahnrand abstellen. Der 57-Jährige flüchtete daraufhin zu Fuß. Er wurde

hierbei durch einen Zeugen beobachtet und konnte durch eine

Streifenwagenbesatzung in der Nähe der Unfallörtlichkeit festgestellt werden. Da

die Beamten, im Rahmen der Kontrolle, Alkoholgeruch in der Atemluft des

57-Jährigen feststellen konnten, wurde diesem eine Blutprobe entnommen.

Die beiden Fahrzeugführer wurden durch den Unfall leicht verletzt und wurden

vorsorglich stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Dieses konnten beide

zwischenzeitlich wieder verlassen. Sowohl der Mercedes-Benz, als auch der VW

wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie nach Abschluss der

Unfallaufnahme abgeschleppt werden mussten. An den Fahrzeugen entstand ein

Gesamtschaden von 11.000 EUR.

Aufgrund von Fahrbahnverunreinigungen kam die Straßenmeisterei

Neckarbischofsheim vor Ort. Die Unfallörtlichkeit wurde während der

Unfallaufnahme ca. 1 Stunde beidseitig durch die eingesetzten Beamten

abgesperrt.

Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge der

Beeinflussung durch Alkohol ermittelt. Weiterhin muss er mit

fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Leimen, St. Ilgen: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 3

Leimen, RNK (ots) – Am 08.01.2023 kurz nach 16:00 Uhr ereignete sich auf der B 3

zwischen Bad Schönborn und Leimen in Höhe St. Ilgen ein Verkehrsunfall. Nach

derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangte ein VW Bus, der mit einer Familie

besetzt war, aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit

einem entgegenkommenden Mercedes. Bei dem Unfall wurden insgesamt sieben

Personen verletzt. Die beiden Fahrzeuginsassen des Mercedes und eine Person im

VW wurden hierbei schwer verletzt. Drei im VW befindliche Kinder wurden leicht

verletzt. Alle Personen wurden zur weiteren ärztlichen Versorgung in umliegende

Krankenhäuser eingeliefert. Die B3 war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett

gesperrt und ist mittlerweile wieder für den Vekehr freigegeben. Der

Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und

nimmt Zeugenhinweise unter 0621/174-4111 entgegen.