Frankfurt-Sossenheim: Brandstiftung verursacht hohen Sachschaden

Frankfurt – (th) Am Sonntag (08. Januar 2023) kam es durch unbekannte

Täter zum Brand mehrerer Fahrzeuge, welche im Bereich Siegener Straße Ecke

Robert-Dißmann-Straße in einer Parkbucht abgestellt waren.

Gegen 05.30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein Kleinkraftrad in Brand

gesetzt. Durch das Feuer wurde darüber hinaus ein danebenstehender

Anhängerblitzer sowie zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Es entstand insgesamt

ein Sachschaden von ca. 250.000 Euro.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen und / oder zum

Tatablauf geben können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 15 unter der

Telefonnummer 069 / 755 – 51599 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in

Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Bornheim: Unbekannter setzt Reizgas an Bushaltestelle ein

Frankfurt – (dr) Ein unbekannter Mann setzte in der Nacht von Samstag auf

Sonntag (08. Januar 2023) an einer Bushaltestelle in Bornheim Reizgas gegen

einen 55-jährigen Mann und eine 57-jährige Frau ein. Anschließend flüchtete der

Täter mit einem Fahrrad.

Die beiden Geschädigten stiegen gegen 03:40 Uhr an der Haltestelle Seckbacher

Landstraße aus einem Bus aus, als ein Mann mit einem Fahrrad angefahren kam.

Nach einem kurzen Gespräch setzte der Unbekannte aus bislang unbekannten Gründen

mutmaßlich eine Reitstoffpistole gegen die Geschädigten ein. Sowohl die

57-jährige Frau als auch der 55-jährige Mann erlitten durch den Angriff

Verletzungen im Gesicht. Der Täter entkam mit dem Fahrrad in Richtung Atzelberg.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Täterbeschreibung: Männlich, circa 20 bis 30 Jahre alt, sportliche Statur,

Glatze, dunkle Hautfarbe; bekleidet mit brauner Jacke, trug eine weiße Kapuze

über dem Kopf.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Täter werden gebeten, sich mit dem 6.

Polizeirevier unter der 069 / 755 -10600 in Verbindung zu setzen oder bei jeder

anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Rödelheim: Polizei statt Bargeld

Frankfurt – Am Samstag (07. Januar 2023) verlangte ein 46-jähriger Mann

Bargeld von einer 51-jährigen Frau in einer Lokalität in der Lorscher Straße.

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen nahm die

Polizei den 46-Jährigen fest.

Gegen 08:30 verweilte der 46-Jährige in einer Bar und versuchte sein Glück an

den dortigen Spielautomaten. Nachdem er kein Bargeld mehr hatte, verlangte er

dies von der zu der Zeit anwesenden Putzkraft. Die 51-Jährige verweigerte die

Herausgabe ihres Geldes, woraufhin der Glückspieler mehrfach auf die 51-Jährige

einschlug. Anstatt Bargeld bekam er jedoch eine Tasse Kaffee überschüttet. Die

51-Jährige verließ zügig die Bar und winkte einer vorbeifahrenden Polizeistreife

um Hilfe herbei. Die Beamte nahmen den Täter vor Ort fest.

Unbeeindruckt von der Festnahme beleidigte der 46-Jährige die eingesetzten

Beamte, welche ihn in das Zentrale Polizeigewahrsam des hiesigen

Polizeipräsidiums verbrachten.

Die 51-jährige Frau erlitt leichte Verletzung.

Der 46-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung und

der Beleidigung verantworten.

Frankfurt-Fechenheim: Verkehrskontrolle mit Folgen

Frankfurt – (dr) Polizeibeamte des 18. Reviers bewiesen am Sonntag, den 8.

Januar 2023, den richtigen Riecher, als sie ein Fahrzeug auf der Hanauer

Landstraße anhielten. Für den 61 Jahre alten Fahrer eines Kleintransporters, der

offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, war die Fahrt

auch prompt zu Ende. Doch das sollte nicht alles sein.

Gegen 15:30 Uhr geriet ein VW-Transporter auf der Hanauer Landstraße in eine

Verkehrskontrolle. Am Steuer saß ein 61-jähriger Mann, der offenbar unter

Drogeneinfluss stand. Die Polizeibeamten durchsuchten in der Folge das Fahrzeug

und wurden schließlich fündig. Rund 30 Gramm Heroin und 1,6 Gramm Crack kamen

zum Vorschein. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten

zudem noch über 8 Gramm weiteres Heroin, circa 9 Gramm Amphetamin und rund 42

Gramm an Marihuana-Tabak-Gemisch auf. Sie stellten die Betäubungsmittel sowie

das Mobiltelefon des 61-Jährigen als Beweismittel sicher. In diesem Zusammenhang

führten die weiteren Ermittlungen die Beamten noch zu einem 39-jährigen Mann in

den Main-Taunus-Kreis, in dessen Wohnung diverse Utensilien, die auf den Handel

mit Drogen hindeuten, aufgefunden wurden, sowie eine PTB-Waffe. Auch hier wurden

die Beweismittel sichergestellt.

Die beiden Beschuldigten wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen

wieder entlassen. Gegen sie wurde jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts

des illegalen Drogenhandels eingeleitet. Zudem muss sich der 61-Jährige wegen

des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Frankfurt-Sachsenhausen: Ertappter Langfinger wird aggressiv

Frankfurt – (dr) Am Sonntagmorgen, den 8. Januar 2023, setzte sich in

Sachsenhausen ein unbekannter Mann in einen Kleintransporter, um Beute zu

machen. Die 65-jährige Eigentümerin erwischte den Langfinger auf frischer Tat,

allerdings ergriff dieser nach einer körperlichen Auseinandersetzung die Flucht.

Die Geschädigte stellte gegen 10:30 Uhr ihr Fahrzeug im „Großen Hasenpfad 138“

ab. Nachdem sie sich kurzzeitig entfernte, stellte sie bei ihrer Rückkehr fest,

dass jemand auf dem Beifahrersitz des Transporters Platz genommen hatte und den

Innenraum durchsuchte. Umgehend öffnete die 65-Jährige die Fahrzeugtür, stellte

den sichtlich überraschten Mann zur Rede und zog ihn aus dem Fahrzeug heraus.

Der Unbekannte versuchte nun wegzukommen, was die Frau jedoch zunächst

verhindern konnte und ihn festhielt. Bei einem darauffolgenden Gerangel zwischen

beiden trat der Mann ihr gegen das Schienbein. In der Folge schrie die

Geschädigte lautstark um Hilfe und versuchte ihn weiter festzuhalten. Als der

Mann jedoch einen spitzen Gegenstand mit Griff aus seiner Tasche hervorholte,

ließ die Frau von ihm ab. Bekannte der Geschädigten erkannten die gefährliche

Situation und kamen hinzu, sodass der Mann ohne Wertsachen die Flucht ergriff

und in Richtung „Letzter Hasenpfad“ verschwand. Bei der Auseinandersetzung mit

dem Täter erlitt die 65-Jährige eine Beinverletzung.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 25 Jahre alt, circa 175 cm groß, schlank, helle Haut, schwarze

kürzere Haare (nach unten gegelt); Bekleidung: schwarze Jacke (Nylon / Seide)

mit roter Applikation am Kragen, dunkle Hose.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim 8.

Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755-10800 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Rödelheim: Festnahmen nach versuchtem Fahrzeugeinbruch

Frankfurt – (th) In der Nacht von Samstag (07. Januar 2023) auf Sonntag

(08. Januar 2022) versuchten drei Tatverdächtige einen PKW in der

Friedrich-Kahl-Straße in Rödelheim zu entwenden. Eine aufmerksame Anwohnerin

alarmierte die Polizei. Zwei Personen konnten festgenommen werden.

Gegen 01.00 Uhr meldete eine Anwohnerin der Friedrich-Kahl-Straße, dass soeben

drei Personen einen PKW entwenden würden. Als die entsandten Funkstreifen am

Tatort eintrafen, konnten drei Personen an bzw. in einem BMW festgestellt

werden. Beim Erblicken der Polizei flüchteten die Männer schlagartig. Zwei

Tatverdächtige konnten durch die Polizisten nach kurzer Verfolgung eingeholt und

festgenommen werden. Ein dritter Tatverdächtiger konnte fliehen. An dem BMW

wurden äußerlich keine Aufbruchspuren festgestellt, allerdings wiesen

Beschädigungen im Fahrzeuginneren sowie mehrere aufgefundene Funkschlüssel auf

einen versuchten Diebstahl hin. Zudem führten die Tatverdächtigen

Aufbruchwerkzeug bei sich.

Die alkoholisierten 19 und 27 Jahre alten Männer verfügen beide nicht über einen

festen Wohnsitz. Sie wurden zwecks richterlicher Vorführung in das

Polizeigewahrsam eingeliefert.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Widerstand nach Festnahme mit Marihuanahandel

Frankfurt – (th) Am Sonntag (08. Dezember 2022) wurde ein 22-Jähriger mit

knapp 30 Gramm Marihuana festgenommen. Er leistete Widerstand.

Gegen 16.15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 22-Jährigen im Bereich der

Düsseldorfer Straße. Der Mann versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu

entziehen. Nach kurzer Nacheile konnte er eingeholt und festgenommen werden;

dabei leistete er Widerstand. Sowohl die Polizeibeamten als auch der

Tatverdächtige wurden leicht verletzt. Der 22-Jährige führte knapp 30 Gramm

Marihuana bei sich. Er verfügt über keinen festen Wohnsitz und wurde zwecks

richterlicher Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht.

Unbekannte besprühen S-Bahn beim Halt in Frankfurt-Louisa

Frankfurt am Main – Sieben noch unbekannter Täter haben am Sonntagabend

eine S-Bahn der Linie 3 beim Halt an der S-Bahnstation Frankfurt-Louisa

großflächig mit Farbe besprüht. Unmittelbar nachdem die S-Bahn gegen 19.30 Uhr

eingefahren war, besprühten sieben vermummte Personen die am Bahnsteig stehende

S-Bahn. Noch bevor die S-Bahn wieder anfuhr, hatten die Täter eine Fläche von

etwa 50 Quadratmeter besprüht. Sofort danach sind alle Beteiligten vom Tatort

geflüchtet. Trotz einer wenig später eingeleiteten Fahndung und Absuche des

Nahbereiches durch Beamte der Bundespolizei, konnten die Täter nicht mehr

gestellt werden. Von den Tätern am Bahnsteig zurückgelassene Farbspraydosen

wurden sichergestellt und werden nun kriminaltechnisch untersucht. Der Schaden

an der S-Bahn kann noch nicht beziffert werden, dürfte sich aber nach einer

ersten Schätzung auf mehrere tausend Euro belaufen. Zur Beseitigung der

Farbschmierereien wurde die S-Bahn später in ein Ausbesserungswerk der Deutschen

Bahn AG gebracht.

Zu den laufenden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung werden Zeugen gesucht.

Hinweise zu den Tätern können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Haftbefehle im Frankfurter Hauptbahnhof vollstreckt

Frankfurt am Main – Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der

Bundespolizei am Samstag zwei Haftbefehle vollstreckt, die von der

Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main erwirkt wurden. Ein 44-jähriger

wohnsitzloser Mann war der Erste bei dem die Handschellen klickten. Bei einer

Routinekontrolle war der Mann einer Streife ins Netz gegangen, der wegen

Beleidigungen noch eine Freiheitsstrafe von 80 Tagen zu verbüßen hat. Bei dem

zweiten Festgenommenen waren es 135 Tage die noch im Raum standen. Der

42-jährige ebenfalls wohnsitzlose Mann, der bei seiner Festnahme mit 2,5

Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde wegen des besonders

schweren Falls des Diebstahls gesucht. Beide wurde zuerst zur Wache der

Bundespolizei und von dort in die Justizvollzugsanstalt nach

Frankfurt-Preungesheim gebracht.