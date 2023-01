Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 07:50 Uhr wurde heute Morgen ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Schimberg im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße in Eschwege durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer das Auto unter Alkoholeinfluss führte. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. einem Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Fahren unter Drogeneinfluss

Am gestrigen Abend wurde, um 21:25 Uhr, ein 39-Jähriger aus Eschwege durch die Polizei im „Schützengraben“ in Eschwege mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Da der Verdacht bestand, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln das Auto fuhr, wurde ein entsprechender Test durchgeführt, der positiv auf Amphetamine reagierte. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme angeordnet.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich zwischen dem 07.01.23, 20:00 Uhr und dem 08.01.23, 06:00 Uhr. In diesem Zeitraum befuhr ein 38-Jähriger aus Spangenberg die B 487 und bog in der Gemarkung von Retterode nach rechts in die Grundstückseinfahrt „Walbachsmühle“ ab. Auf der Zufahrtsstraße zum dortigen Grundstück prallte der Pkw aus nicht näher bekannten Gründen gegen einen Pfosten des Tores. Dadurch wurde das Auto vorne rechts beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Pfosten wurde durch den Aufprall aus seiner Verankerung gerissen. Anschließend entfernte sich der 38-Jährige von der Unfallstelle und ließ das Auto dort zurück. Der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben. Der 38-Jährige gab im Laufe der gestrigen Ermittlungen zu, das Auto gefahren zu haben.