Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Betrug mittels Messengerdienst, Weilrod-Altweilnau, Sonntag, 08.01.2023, 17:50 Uhr

(fh)Gestern Abend wurde eine Seniorin aus Weilrod Opfer von Betrügern und erlitt einen Schaden in Höhe von circa 2.000. Euro. In den Abendstunden meldete sich ein Täter via WhatsApp und gaukelte der Geschädigten vor, dass er ihr Sohn sei und finanzielle Unterstützung benötigen würde. Für die unbekannte Rufnummer haben die Täter immer wieder verschiedenste Erklärungen: Handy verloren, Handy defekt, Probleme mit dem Netzbetreiber, neues Handy gekauft, usw. Nun kommen die Straftäter jedoch schnell zum Kern ihres Anliegens. Weil es eben Probleme mit dem eigenen Handy gibt, werden Familienangehörige gebeten, die Begleichung einer Rechnung zu übernehmen. Eine Rückerstattung des Geldes wird natürlich versprochen! Auch in dem vorliegenden Fall wollte die Kontaktierte ihrem angeblichen Sohn helfen und überwies knapp 2.000 Euro. Im Nachgang fiel der Betrug auf.

Lassen Sie sich nicht von den Tätern hinters Licht führen. Beenden Sie solche Kontaktaufnahmen sofort. Echte Familienangehörige erscheinen bei Ihnen zu Hause, persönlich! Übergeben Sie kein Bargeld oder andere Wertgegenstände an fremde Personen und tätigen Sie auf keinen Fall ohne Rücksprache mit ihren Bekannten unter der altbekannten Nummer solche Überweisungen.

Gullideckel für Einbruch genutzt, Oberursel, Feldbergstraße, Freitag, 06.01.2023, 00:30 Uhr bis 07:20 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag haben sich Unbekannte in Oberursel einen Gullideckel zu Nutze gemacht und sind mit dessen Hilfe in einen Kiosk eingebrochen. Zwischen 00:30 Uhr und 07:20 Uhr suchten die Einbrecher den bereits geschlossenen Kiosk in der Oberurseler Feldbergstraße auf. Unweit des Ladens entdeckten sie einen Gullideckel, welchen sie kurzerhand an sich nahmen und damit die Glaseingangstür des Kioskes einwarfen. Anschließend entwendeten sie aus dem Inneren mehrere E-Zigaretten und traten im Anschluss die Flucht an.

Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg.

In Gasthaus eingebrochen, Oberursel, Eppsteiner Straße, Donnerstag, 05.01.2023, 22:30 Uhr bis Freitag, 06.01.2023, 10:40 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag brachen Unbekannte in eine Gaststätte in Oberursel ein. Im Schutze der Dunkelheit öffneten die Einbrecher in der Eppsteiner Straße ein Küchenfenster und betraten so im Anschluss das Lokal. In einem Schankraum wurden mehrere Schränke und Schubladen durchsucht und letzten Endes Bargeld sowie zwei Mobiltelefone entwendet. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

Mit über zwei Promille unterwegs, Königstein im Taunus, Wiesbadener Straße, Freitag, 06.01.2023, 20:30 Uhr

(fh)Mit über zwei Promille wurde am Freitagabend eine Frau in Königstein kontrolliert und aus dem Verkehr gezogen. Gegen 20:30 Uhr beobachtete eine Zeugin in der Wiesbadener Straße, wie sich eine torkelnde Frau ihrem geparkten Fahrzeug näherte, einstieg und losfuhr. Die aufmerksame Zeugin informierte umgehend die Polizeistation Königstein. Einer Streife gelang es daraufhin das auffällig fahrende Fahrzeug festzustellen und die Fahrerin einer Kontrolle zu unterziehen. Sofort bestätigte sich der Verdacht der Trunkenheitsfahrt. Der Atemalkoholtest der 56-Jährigen Kronbergerin zeigte einen Wert von über zwei Promille. Dies hatte neben einer Blutentnahme auch die Sicherstellung ihres Führerscheins zufolge.