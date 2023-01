Lambrecht: Die First Responder sagen Danke

Lambrecht / Elmstein – Zum Jahreswechsel können die First Responder der Feuerwehr VG Lambrecht auf ein ereignisreiches Jahr 2022 zurückblicken. Es wurde eine Vielzahl von Einsätzen zusammen mit dem Regelrettungsdienst und der Feuerwehr abgearbeitet.

Ein Start in ein neues Jahr bietet immer Gelegenheit, um Danke zu sagen. Im Zuge dessen wollen sich die Verantwortlichen bei allen Mitgliedern bedanken, die in ihrer Freizeit den Dienst an der Bevölkerung leisten.

Dank gilt auch allen Mitarbeitern der DRK Rettungsdienst Vorderpfalz und Westpfalz GmbH, den Notärzten und den Kameraden der Feuerwehr für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Ein weiteres Danke richtet sich an alle Spender und Sponsoren, welche die Arbeit der First Responder unterstützt haben.

Für das Jahr 2023 wünschen die First Responder der Feuerwehr VG Lambrecht allen viel Gesundheit.

Wenn Sie die Einheit (überwiegend durch Spenden finanziert) unterstützten wollen, dann spenden Sie mit dem Verwendungszweck “First Responder” auf das Konto mit der IBAN:

DE 51 5479 0000 0013 1062 07