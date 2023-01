Landau: Infotag der BBS Landau am 28. Januar 2023

Landau – Die Berufsbildende Schule (BBS) Landau lädt alle Interessierten herzlich zum Infotag am Samstag, 28. Januar 2023, von 9:00 Uhr bis 12:30 Uhr ein.

Viele Wege führen nach Rom? Mag sein! Viel wichtiger aber ist: unzählige Möglichkeiten führen zu einem Bildungsabschluss oder einer Berufsausbildung, die deinem Tempo, deinen Fähigkeiten und deinen Zielen entsprechen. Und sie alle kreuzen sich bei uns, in der BBS Landau.

Du hast ohne Abschluss die Regelschule verlassen und strebst trotzdem eine Ausbildung an? Du willst nach der mittleren Reife oder neben deiner Berufstätigkeit deine Fachhochschul- oder allgemeine Hochschulreife machen und studieren? Oder einen Abschluss als Bachelor Professional erreichen? Du möchtest ohne Ausbildungsbetrieb einen praktischen Berufsabschluss erwerben? Du denkst, das geht alles nicht? Doch es geht! Bei uns. In einer unserer sechs Schulformen erreichst du dein Ziel. Entweder sofort oder aufeinander aufbauend.

Und das Beste: ganz gleich, was du bei uns lernst, du lernst es immer mit großem Bezug zur Praxis und dem „echten“ Leben. Weil viele unserer Lehrkräfte früher einmal „richtig“ gearbeitet haben und wissen, worauf sie dich vorbereiten. Weil wir mit vielen Unternehmen in der Region eng zusammenarbeiten und nie den Bezug zur Praxis verlieren. Und weil wir finden, dass man in der Schule nicht nur lernen sollte, mathematische Funktionen zu analysieren, sondern auch, seine Steuererklärung zu machen oder einen Handyvertrag zu verstehen.

Bildung, Leben, Beruf – das gehört zusammen – in Wirklichkeit und deshalb auch in deiner Ausbildung.

An unserem Infotag erhältst du einen Überblick zu den vielen Bildungsmöglichkeiten an unserer Schule. Du wirst staunen, welche Wege dir offenstehen. Und vielleicht auch, wieviel Spaß es machen kann, zu lernen.

Du möchtest vorab schon einen ersten Eindruck gewinnen? Dann geh‘ auf www.bbs-landau.de: Dort warten unsere Image-Filme zu den unterschiedlichen Schulformen und viele Infos auf dich.

Ab sofort besteht die Möglichkeit der Online-Anmeldung für das nächste Schuljahr. Auskünfte erteilt das Sekretariat der Berufsbildenden Schule Landau unter der Tel.-Nr. 06341/9671-0. Auf der Homepage www.bbs-landau.de findest du unter „Anmeldung“ alle Infos zur Online-Anmeldung. Dort kannst du auch deine Zeugnisse hochladen.

Komm vorbei: Wir freuen uns darauf, dich auf dem Weg zu deinem Ziel zu begleiten!